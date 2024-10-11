РФ отчаянно пытается сбить Молдову с ее пути в ЕС, - премьер Румынии Чолаку

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку ответил на обвинения спикера МИД России Марии Захаровой в том, что Румыния пытается "аннексировать" Молдову, заявив, что Россия "отчаянно" пытается изменить путь Молдовы в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

В ответ на заявления МИД РФ правительство Румынии обнародовало свое заявление, в котором утверждается, что "агрессивная" российская пропаганда искажает исторические факты и игнорирует современные реалии, и ей необходимо противодействовать всеми доступными средствами, чтобы обеспечить интеграцию Молдовы в ЕС.

"Российские власти отчаянно пытаются сбить Молдову с ее европейского пути с помощью дезинформации", - подчеркнул Чолаку.

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Румынский глава правительства также призвал молдавских лидеров быть твердыми и не поддаваться "запугиванию" такой тактикой.

"Румыния стоит бок о бок с Молдовой в осуществлении европейской мечты", - добавил Чолаку.

Напомним, ранее в Румынии заявили, что не были обязаны сбивать российский дрон, который залетел на территорию их страны.

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