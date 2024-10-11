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РФ отчаянно пытается сбить Молдову с ее пути в ЕС, - премьер Румынии Чолаку

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку прокоментував заявив МЗС РФ про намір

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку ответил на обвинения спикера МИД России Марии Захаровой в том, что Румыния пытается "аннексировать" Молдову, заявив, что Россия "отчаянно" пытается изменить путь Молдовы в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

В ответ на заявления МИД РФ правительство Румынии обнародовало свое заявление, в котором утверждается, что "агрессивная" российская пропаганда искажает исторические факты и игнорирует современные реалии, и ей необходимо противодействовать всеми доступными средствами, чтобы обеспечить интеграцию Молдовы в ЕС.

"Российские власти отчаянно пытаются сбить Молдову с ее европейского пути с помощью дезинформации", - подчеркнул Чолаку.

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Румынский глава правительства также призвал молдавских лидеров быть твердыми и не поддаваться "запугиванию" такой тактикой.

"Румыния стоит бок о бок с Молдовой в осуществлении европейской мечты", - добавил Чолаку.

Напомним, ранее в Румынии заявили, что не были обязаны сбивать российский дрон, который залетел на территорию их страны.

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Молдова (1884) россия (96038) Румыния (1114) Евросоюз (17258)


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Топ комментарии
+9
молдова не здавайся! не перетворюйся на грузію!
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11.10.2024 09:35
+4
То зробіть з Молдовою так як Туретчина зробила з Азербайджаном у 2020 році - один народ, одна армія, двій країни !!! Ведіть в Молдову свої війська для захисту "румоногаварящіх" і зачистьть "пмр" та інші, типу "гагаузького", сепаратиські анклави, пересадіть різних "додонів" та інших кацапо-соціалістів !!!
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11.10.2024 09:40
+4
Хєр, тобі, кацапе, в твоє мокшаньське поне, вонюче путіноїдне рило!
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11.10.2024 10:07
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молдова не здавайся! не перетворюйся на грузію!
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11.10.2024 09:35 Ответить
вибори покажуть
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11.10.2024 09:49 Ответить
Грузія достроково капілювала перед ор.ками - Молдова сподівається на підтримку України та Румунії
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11.10.2024 09:38 Ответить
То зробіть з Молдовою так як Туретчина зробила з Азербайджаном у 2020 році - один народ, одна армія, двій країни !!! Ведіть в Молдову свої війська для захисту "румоногаварящіх" і зачистьть "пмр" та інші, типу "гагаузького", сепаратиські анклави, пересадіть різних "додонів" та інших кацапо-соціалістів !!!
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11.10.2024 09:40 Ответить
Та не можна. То ж ескалація...
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11.10.2024 09:50 Ответить
ну так !!! Ердогану з Алієвим можна, іншим ні ...
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11.10.2024 09:52 Ответить
У Ердогана є яйця на відміну від... Ну ви в курсі.
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11.10.2024 10:01 Ответить
Ердоган - східний тип правителя. Східні правителі не залежать від думки народу.
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11.10.2024 10:15 Ответить
Запитайте у румунів: чи вважають вони румунів та молдован одним народом. 90% відповість: "так".
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11.10.2024 10:17 Ответить
Запитайте, чи згодні вони отримати на утримання всю Молдову.
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11.10.2024 10:18 Ответить
Подивіться на карту. Скільки там тієї Молдови.
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11.10.2024 10:20 Ответить
Чому тоді не ініціюють референдуми за об'єднання?
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11.10.2024 10:23 Ответить
Мабуть НАТО не дозволяє. Придністров'я. Це ж ескалація...
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11.10.2024 10:25 Ответить
Тому що в НАТО, крім Туреччини, теж сидять західники, які не підуть проти волі народу, що не захоче наражатись на небезпеку.
Он русня будучи в ОДКБ полізла в Україну, хоча це загроза іншим членам, особливо в разі Курської операції: є формальний привід для залучення у війні.
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11.10.2024 10:26 Ответить
Вже ясно що ЄСи можуть тільки гундіти. По факту Молдова перетвориться на савєцкій саюз наступного року одразу після України.
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11.10.2024 09:43 Ответить
Хєр, тобі, кацапе, в твоє мокшаньське поне, вонюче путіноїдне рило!
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11.10.2024 10:07 Ответить
https://youtu.be/lMvKyzu8wTU?t=10 "кацап то не є людина, кацап то тупа козломорда тварина..." - казав ще років з 10 тому, один відомий артист ...
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11.10.2024 10:03 Ответить
Навалєнного дарма поряд з Нємцовим поставили. Замість нєбутєрброда мала бути Новодворська. Вони з Нємцовим відкрито казали ще тоді, що Крим треба негайно повернути Україні.
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11.10.2024 10:17 Ответить
 
 