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РФ відчайдушно намагається збити Молдову з її шляху до ЄС, - прем’єр Румунії Чолаку

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку прокоментував заявив МЗС РФ про намір

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відповів на звинувачення речниці МЗС Росії Марії Захарової в тому, що Румунія намагається "анексувати" Молдову, заявивши, що Росія "відчайдушно" намагається змінити шлях Молдови до Євросоюзу. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

У відповідь на заяви МЗС РФ уряд Румунії оприлюднив свою заяву, в якій стверджується, що "агресивна" російська пропаганда спотворює історичні факти та ігнорує сучасні реалії, і їй необхідно протидіяти всіма доступними засобами, щоб забезпечити інтеграцію Молдови в ЄС.

"Російська влада відчайдушно намагається збити Молдову з її європейського шляху за допомогою дезінформації", - наголосив Чолаку.

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Румунський глава уряду також закликав молдовських лідерів бути твердими й не піддаватися "залякуванню" такою тактикою.

"Румунія стоїть пліч-о-пліч з Молдовою у здійсненні європейської мрії", - додав Чолаку.

Нагадаємо, раніше у Румунії заявили, що не були зобов'язані збивати російський дрон, який залетів на територію їхньої країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Молдови заборонила російські "Яндекс" і Rutube

Автор: 

Молдова (2086) росія (65856) Румунія (1187) Євросоюз (13625)


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Топ коментарі
+9
молдова не здавайся! не перетворюйся на грузію!
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11.10.2024 09:35
+4
То зробіть з Молдовою так як Туретчина зробила з Азербайджаном у 2020 році - один народ, одна армія, двій країни !!! Ведіть в Молдову свої війська для захисту "румоногаварящіх" і зачистьть "пмр" та інші, типу "гагаузького", сепаратиські анклави, пересадіть різних "додонів" та інших кацапо-соціалістів !!!
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11.10.2024 09:40
+4
Хєр, тобі, кацапе, в твоє мокшаньське поне, вонюче путіноїдне рило!
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11.10.2024 10:07
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молдова не здавайся! не перетворюйся на грузію!
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11.10.2024 09:35 Відповісти
вибори покажуть
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11.10.2024 09:49 Відповісти
Грузія достроково капілювала перед ор.ками - Молдова сподівається на підтримку України та Румунії
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11.10.2024 09:38 Відповісти
То зробіть з Молдовою так як Туретчина зробила з Азербайджаном у 2020 році - один народ, одна армія, двій країни !!! Ведіть в Молдову свої війська для захисту "румоногаварящіх" і зачистьть "пмр" та інші, типу "гагаузького", сепаратиські анклави, пересадіть різних "додонів" та інших кацапо-соціалістів !!!
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11.10.2024 09:40 Відповісти
Та не можна. То ж ескалація...
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11.10.2024 09:50 Відповісти
ну так !!! Ердогану з Алієвим можна, іншим ні ...
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11.10.2024 09:52 Відповісти
У Ердогана є яйця на відміну від... Ну ви в курсі.
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11.10.2024 10:01 Відповісти
Ердоган - східний тип правителя. Східні правителі не залежать від думки народу.
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11.10.2024 10:15 Відповісти
Запитайте у румунів: чи вважають вони румунів та молдован одним народом. 90% відповість: "так".
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11.10.2024 10:17 Відповісти
Запитайте, чи згодні вони отримати на утримання всю Молдову.
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11.10.2024 10:18 Відповісти
Подивіться на карту. Скільки там тієї Молдови.
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11.10.2024 10:20 Відповісти
Чому тоді не ініціюють референдуми за об'єднання?
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11.10.2024 10:23 Відповісти
Мабуть НАТО не дозволяє. Придністров'я. Це ж ескалація...
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11.10.2024 10:25 Відповісти
Тому що в НАТО, крім Туреччини, теж сидять західники, які не підуть проти волі народу, що не захоче наражатись на небезпеку.
Он русня будучи в ОДКБ полізла в Україну, хоча це загроза іншим членам, особливо в разі Курської операції: є формальний привід для залучення у війні.
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11.10.2024 10:26 Відповісти
Вже ясно що ЄСи можуть тільки гундіти. По факту Молдова перетвориться на савєцкій саюз наступного року одразу після України.
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11.10.2024 09:43 Відповісти
Хєр, тобі, кацапе, в твоє мокшаньське поне, вонюче путіноїдне рило!
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11.10.2024 10:07 Відповісти
https://youtu.be/lMvKyzu8wTU?t=10 "кацап то не є людина, кацап то тупа козломорда тварина..." - казав ще років з 10 тому, один відомий артист ...
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11.10.2024 10:03 Відповісти
Навалєнного дарма поряд з Нємцовим поставили. Замість нєбутєрброда мала бути Новодворська. Вони з Нємцовим відкрито казали ще тоді, що Крим треба негайно повернути Україні.
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11.10.2024 10:17 Відповісти
 
 