РФ відчайдушно намагається збити Молдову з її шляху до ЄС, - прем’єр Румунії Чолаку
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відповів на звинувачення речниці МЗС Росії Марії Захарової в тому, що Румунія намагається "анексувати" Молдову, заявивши, що Росія "відчайдушно" намагається змінити шлях Молдови до Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
У відповідь на заяви МЗС РФ уряд Румунії оприлюднив свою заяву, в якій стверджується, що "агресивна" російська пропаганда спотворює історичні факти та ігнорує сучасні реалії, і їй необхідно протидіяти всіма доступними засобами, щоб забезпечити інтеграцію Молдови в ЄС.
"Російська влада відчайдушно намагається збити Молдову з її європейського шляху за допомогою дезінформації", - наголосив Чолаку.
Румунський глава уряду також закликав молдовських лідерів бути твердими й не піддаватися "залякуванню" такою тактикою.
"Румунія стоїть пліч-о-пліч з Молдовою у здійсненні європейської мрії", - додав Чолаку.
Нагадаємо, раніше у Румунії заявили, що не були зобов'язані збивати російський дрон, який залетів на територію їхньої країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он русня будучи в ОДКБ полізла в Україну, хоча це загроза іншим членам, особливо в разі Курської операції: є формальний привід для залучення у війні.