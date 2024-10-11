РФ відчайдушно намагається збити Молдову з її шляху до ЄС, - прем’єр Румунії Чолаку

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відповів на звинувачення речниці МЗС Росії Марії Захарової в тому, що Румунія намагається "анексувати" Молдову, заявивши, що Росія "відчайдушно" намагається змінити шлях Молдови до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

У відповідь на заяви МЗС РФ уряд Румунії оприлюднив свою заяву, в якій стверджується, що "агресивна" російська пропаганда спотворює історичні факти та ігнорує сучасні реалії, і їй необхідно протидіяти всіма доступними засобами, щоб забезпечити інтеграцію Молдови в ЄС.

"Російська влада відчайдушно намагається збити Молдову з її європейського шляху за допомогою дезінформації", - наголосив Чолаку.

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Румунський глава уряду також закликав молдовських лідерів бути твердими й не піддаватися "залякуванню" такою тактикою.

"Румунія стоїть пліч-о-пліч з Молдовою у здійсненні європейської мрії", - додав Чолаку.

Нагадаємо, раніше у Румунії заявили, що не були зобов'язані збивати російський дрон, який залетів на територію їхньої країни.

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