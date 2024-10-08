УКР
У Румунії суд зняв проросійську кандидатку Шошоаке з президентських перегонів

У Румунії зняли з президентських виборів проросійську Діану Шошоаке

Верховний суд Румунії виключив лідерку ультраправої партії S.O.S. Romania Діану Шошоаке зі списку кандидатів у президенти на майбутніх виборах за її проросійські, антиєвропейські та антинатовські погляди.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з Конституцією Румунії, будь-який громадянин цієї країни віком від 35 років, який не має судимості, має право балотуватися на посаду президента.

Однак суд стверджував, що погляди Шошоаке роблять її нездатною дотримуватися президентської клятви поважати Конституцію і захищати демократію в разі її обрання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Румунії знову знайшли уламки російського "Шахеда"

Суд у складі дев'яти членів проголосував п'ятьма голосами за відсторонення Шошоаке, двома проти, а двоє були відсутні.

Більшість суддів заявили, що заяви політикині "є достатньою підставою для того, щоб вказати на те, що Діана Шошоаке як кандидат у президенти ставить під сумнів і нехтує обов'язком поважати Конституцію через публічні виступи із закликами до скасування фундаментальних державних цінностей і вибору, а саме членства в ЄС і НАТО".

Що відомо про Діану Шошоаке

Діана Шошоаке - лідерка "SOS Румунія", невеликої ультранаціоналістичної євроскептичної опозиційної партії, яка здобула два місця в Європейському парламенті в червні. 

Шошоаке неодноразово критикували за зв’язки з Москвою. Нещодавно у своїй першій промові в Європарламенті вона звинуватила Євросоюз у "розоренні Румунії" внаслідок надання допомоги Україні й закликала припинити постачання зброї Києву.

Читайте також: Румунія слідом за Болгарією просить Єврокомісію обмежити імпорт яєць і м’яса птиці з України

вибори (6739) Румунія (1228) Шошоаке Діана (3)
+4
Нам би так....але не з нашими людьми
08.10.2024 14:06 Відповісти
08.10.2024 14:06 Відповісти
+4
Румуни наймудріші (разом з балтійськими країнами) у всьому ЄС
08.10.2024 15:33 Відповісти
08.10.2024 15:33 Відповісти
+2
В даному випадку мова йде про любительку всього рашистського. Її в Європарламенті невід довелось примусово виводити із зали засідань, бо вона з іконами бігала і волала про утиски православних. Це ще та любителька пуйла чи за гроші чи може ідейна.
08.10.2024 15:43 Відповісти
08.10.2024 15:43 Відповісти
Нам би так....але не з нашими людьми
08.10.2024 14:06 Відповісти
08.10.2024 14:06 Відповісти
точніше не з нашими судами .
08.10.2024 14:20 Відповісти
08.10.2024 14:20 Відповісти
Судді наші знайомі-сусіди-родичі-однокласники-товариші.Ми їх бачимо гавкруги.Але ми не осуджуємо їх а просто заздримо що їм "пощастило" більше ніж нам і надіємося що при потребі вони нам "порєшають".Це як бабця внуком-мусором пишається.Ну що що він хабарник і бидло але ж все до хати тягне,машина в нього файна,дітки длглянуті і в достатку.Якось так.
08.10.2024 14:36 Відповісти
08.10.2024 14:36 Відповісти
скільки ваших однокласників працюють в Верховному Суді ? туди попадають не тому що є юридична освіта , а тому що зацікавлені люди привели .
08.10.2024 14:45 Відповісти
08.10.2024 14:45 Відповісти
Проблема в верховному суді?
08.10.2024 14:54 Відповісти
08.10.2024 14:54 Відповісти
проблема в мафіозній системі , яку збудував Кучма, а всі інші нею користуються .
08.10.2024 14:58 Відповісти
08.10.2024 14:58 Відповісти
Не заважало б перевірити тих двох суддів що відробляли кацапські гроші
08.10.2024 14:10 Відповісти
08.10.2024 14:10 Відповісти
Антиєврейські, антиєвропейські та антинатовські погляди, то не обов'язково проросійські
08.10.2024 14:10 Відповісти
08.10.2024 14:10 Відповісти
В даному випадку мова йде про любительку всього рашистського. Її в Європарламенті невід довелось примусово виводити із зали засідань, бо вона з іконами бігала і волала про утиски православних. Це ще та любителька пуйла чи за гроші чи може ідейна.
08.10.2024 15:43 Відповісти
08.10.2024 15:43 Відповісти
Вот только у ********** антиеврейские, антиевропейские и антинатовские "взгляды". А у всех ультраправых - еще и антиукраинские.
08.10.2024 15:54 Відповісти
08.10.2024 15:54 Відповісти
Шошоаке

Огоссди...
08.10.2024 14:17 Відповісти
08.10.2024 14:17 Відповісти
5 з 9-ти...Цікаво. Гарно,що в Україні ще не розглядають аналогічні питання....поки
08.10.2024 14:24 Відповісти
08.10.2024 14:24 Відповісти
5 из 7. Двое ОТСУТСТВОВАЛИ.
08.10.2024 14:48 Відповісти
08.10.2024 14:48 Відповісти
По ії їб.. лу зразу видно, що прокацапська шльондра! 😁
08.10.2024 14:38 Відповісти
08.10.2024 14:38 Відповісти
Румуни наймудріші (разом з балтійськими країнами) у всьому ЄС
08.10.2024 15:33 Відповісти
08.10.2024 15:33 Відповісти
Як би в 2019 зняли з виборів одного прокацапа за висловлювання про "Україну проститутку", №Термос", і висміювання українства, то жили б зараз, ой як красиво, і мирно...
08.10.2024 16:13 Відповісти
08.10.2024 16:13 Відповісти
Шошо?
08.10.2024 17:10 Відповісти
08.10.2024 17:10 Відповісти
З якого смітника її витягнули її кацапьскі приятелі?😳
08.10.2024 17:32 Відповісти
08.10.2024 17:32 Відповісти
 
 