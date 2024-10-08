У Румунії суд зняв проросійську кандидатку Шошоаке з президентських перегонів

Верховний суд Румунії виключив лідерку ультраправої партії S.O.S. Romania Діану Шошоаке зі списку кандидатів у президенти на майбутніх виборах за її проросійські, антиєвропейські та антинатовські погляди.

Згідно з Конституцією Румунії, будь-який громадянин цієї країни віком від 35 років, який не має судимості, має право балотуватися на посаду президента.

Однак суд стверджував, що погляди Шошоаке роблять її нездатною дотримуватися президентської клятви поважати Конституцію і захищати демократію в разі її обрання.

Суд у складі дев'яти членів проголосував п'ятьма голосами за відсторонення Шошоаке, двома проти, а двоє були відсутні.

Більшість суддів заявили, що заяви політикині "є достатньою підставою для того, щоб вказати на те, що Діана Шошоаке як кандидат у президенти ставить під сумнів і нехтує обов'язком поважати Конституцію через публічні виступи із закликами до скасування фундаментальних державних цінностей і вибору, а саме членства в ЄС і НАТО".

Що відомо про Діану Шошоаке

Діана Шошоаке - лідерка "SOS Румунія", невеликої ультранаціоналістичної євроскептичної опозиційної партії, яка здобула два місця в Європейському парламенті в червні.

Шошоаке неодноразово критикували за зв’язки з Москвою. Нещодавно у своїй першій промові в Європарламенті вона звинуватила Євросоюз у "розоренні Румунії" внаслідок надання допомоги Україні й закликала припинити постачання зброї Києву.

