У Румунії знову знайшли уламки російського "Шахеда"

Румунія знову виявила

Вранці п'ятниці, 4 жовтня, прикордонна поліція Румунії виявила в дельті Дунаю рештки російського безпілотника, який росіяни запускали для атаки по Україні.

Про це повідомляється на сайті Міністерства національної оборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фрагменти російського БпЛА виявили приблизно за кілометр від Георгіївського гирла, що в дельті Дунаю.

"Шахед" виявили в позаміській зоні. Жодних елементів інфраструктури він не уразив.

"Команда фахівців Міноборони, Румунської розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ впродовж дня обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти російського безпілотника, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур", - йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Міністерство національної оборони Румунії також "рішуче засудило атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать міжнародному праву".

Читайте також: Атаки російських безпілотників на Україну та порушення румунського повітряного простору є відвертою зневагою до міжнародного права, - МЗС Румунії

Російські дрони на території Румунії

Нагадаємо, що це не вперше, коли російські ударні БпЛА, запущені окупантами для атак по Україні, порушують повітряний простір Румунії.

Зокрема, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня булозафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

У відповідь на інциденти з російськими дронами з 29 вересня НАТО розпочало додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS). 

Читайте також: Румунія шукає російський дрон, який міг залетіти до країни під час атаки на Одещину

+14
Ще раз знайдуть - раїся викличе їхнього посла для пояснень якого біса вони там щось знаходять.
04.10.2024 21:10 Відповісти
+7
Якби план Путіна вдався, вони б на блатній козі зацшли зразу в Молдову( і окупавали її) друга колона зацшла в Угорщіну( і вони теж її окупували за три дні) наступна впалаб Румунія, теж без сутт'євих боїв, Болгарія це теж на три дні, і вони вийшли б до Сєрбії, накопичілись би і взяли Боснію Чорногорію Косово і Македонію, тоді б знову передехнули і скоріш за все взяли Грецію бо там Афон, а Германія Італія, Польша та інші обсиралися, і думали і обєсковано обсиралися і знову думали, а тоді знову обсиралися і думали, поки ковети Росії стояли вже біля портів баз в Італії, о таке вас чекали і цьому не далли збутися Українці-доброволці, а сциклива срана цивілізована толерантна обісрана гидотна Европа все б думали і обсиралися від своєї немощі тупощі жадібності і боягузливості.
04.10.2024 21:56 Відповісти
+6
На диво - з сусідів - тільки драники збивають Шахеди - інші тримають стріи
04.10.2024 21:07 Відповісти
Та нє... нєможе бути...
04.10.2024 21:04 Відповісти
Уламки...
Це саме страшне...
Румуни!
Не будьте нерозумними!

Бо, врешті...

Вони спалять-
Бухарест...

Та інші решти...
04.10.2024 21:30 Відповісти
На диво - з сусідів - тільки драники збивають Шахеди - інші тримають стріи
04.10.2024 21:07 Відповісти
павряд вони випадкво в Румунію летять. на слабо перевіряють
04.10.2024 21:08 Відповісти
Ще раз знайдуть - раїся викличе їхнього посла для пояснень якого біса вони там щось знаходять.
04.10.2024 21:10 Відповісти
Нє, а чьто такоє? Етажи русафобія!
04.10.2024 23:21 Відповісти
НАТО старанно колупає піч.
Не відволікайте!
04.10.2024 21:13 Відповісти
"решительно осудило"

Мда... 🤦‍♂️
04.10.2024 21:25 Відповісти
Так рєшитєльно, что аж штани трєщат
04.10.2024 22:22 Відповісти
И шо теперь ?
04.10.2024 21:27 Відповісти
Зараз у нас наполегливо натякають, щоб НАТО нас взяла до себе частинами, як казав колись кацапський жириновський. НАТО захищатиме всі частини, які прийме чи буде якось вибірково? Цю частину в першу чергу, а ця може поки що почекати.
04.10.2024 21:27 Відповісти
Добре що "шахєда", а то знову на Україну звалили б.
04.10.2024 21:30 Відповісти
И как теперь козломордии жить осужденной?
04.10.2024 21:38 Відповісти
Якби план Путіна вдався, вони б на блатній козі зацшли зразу в Молдову( і окупавали її) друга колона зацшла в Угорщіну( і вони теж її окупували за три дні) наступна впалаб Румунія, теж без сутт'євих боїв, Болгарія це теж на три дні, і вони вийшли б до Сєрбії, накопичілись би і взяли Боснію Чорногорію Косово і Македонію, тоді б знову передехнули і скоріш за все взяли Грецію бо там Афон, а Германія Італія, Польша та інші обсиралися, і думали і обєсковано обсиралися і знову думали, а тоді знову обсиралися і думали, поки ковети Росії стояли вже біля портів баз в Італії, о таке вас чекали і цьому не далли збутися Українці-доброволці, а сциклива срана цивілізована толерантна обісрана гидотна Европа все б думали і обсиралися від своєї немощі тупощі жадібності і боягузливості.
04.10.2024 21:56 Відповісти
Гітлер в пеклі кусає лікті. От би він при таких сцикунах розвернувся б!
04.10.2024 23:23 Відповісти
Що виходе, ніякої теорії змови немає, чому, тому що знищення білої раси якось не сходиться, Світом ніхто не праве, але якщо і правлять то дуже тупенькі, серед євреїв не дуже багато умних, а їм по торі дозволено всіх дарити
05.10.2024 00:14 Відповісти
А, ну так то ж не навмисно, розходьтеся!
п.с. мабуть тепер в корпус будуть вкладати записочки на румунській тампольській мовах - "ми не хотєлі ескалициі, чесно слово - нєчпяно"
04.10.2024 22:20 Відповісти
 
 