У Румунії знову знайшли уламки російського "Шахеда"

Вранці п'ятниці, 4 жовтня, прикордонна поліція Румунії виявила в дельті Дунаю рештки російського безпілотника, який росіяни запускали для атаки по Україні.

Про це повідомляється на сайті Міністерства національної оборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фрагменти російського БпЛА виявили приблизно за кілометр від Георгіївського гирла, що в дельті Дунаю.

"Шахед" виявили в позаміській зоні. Жодних елементів інфраструктури він не уразив.

"Команда фахівців Міноборони, Румунської розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ впродовж дня обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти російського безпілотника, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур", - йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Міністерство національної оборони Румунії також "рішуче засудило атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать міжнародному праву".

Російські дрони на території Румунії

Нагадаємо, що це не вперше, коли російські ударні БпЛА, запущені окупантами для атак по Україні, порушують повітряний простір Румунії.

Зокрема, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня булозафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

У відповідь на інциденти з російськими дронами з 29 вересня НАТО розпочало додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

