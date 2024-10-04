В Румынии снова нашли обломки российского "Шахеда"

Утром пятницы, 4 октября, пограничная полиция Румынии обнаружила в дельте Дуная остатки российского беспилотника, который россияне запускали для атаки по Украине.

Об этом сообщается на сайте Министерства национальной обороны Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фрагменты российского БпЛА обнаружили примерно в километре от Георгиевского устья, что в дельте Дуная.

"Шахед" обнаружили в загородной зоне. Никаких элементов инфраструктуры он не поразил.

"Команда специалистов Минобороны, Румынской разведывательной службы и Министерства внутренних дел в течение дня обыскала указанный периметр, откуда были изъяты фрагменты российского беспилотника, которые будут проанализированы в соответствии с правовыми процедурами", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Министерство национальной обороны Румынии также "решительно осудило атаки, совершенные Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат международному праву".

Российские дроны на территории Румынии

Напомним, что это не впервые, когда российские ударные БпЛА, запущенные оккупантами для атак по Украине, нарушают воздушное пространство Румынии.

В частности, во время ночной атаки на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

В ответ на инциденты с российскими дронами с 29 сентября НАТО начало дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

