В Румынии снова нашли обломки российского "Шахеда"

Румунія знову виявила

Утром пятницы, 4 октября, пограничная полиция Румынии обнаружила в дельте Дуная остатки российского беспилотника, который россияне запускали для атаки по Украине.

Об этом сообщается на сайте Министерства национальной обороны Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фрагменты российского БпЛА обнаружили примерно в километре от Георгиевского устья, что в дельте Дуная.

"Шахед" обнаружили в загородной зоне. Никаких элементов инфраструктуры он не поразил.

"Команда специалистов Минобороны, Румынской разведывательной службы и Министерства внутренних дел в течение дня обыскала указанный периметр, откуда были изъяты фрагменты российского беспилотника, которые будут проанализированы в соответствии с правовыми процедурами", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Министерство национальной обороны Румынии также "решительно осудило атаки, совершенные Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат международному праву".

Читайте также: Атаки российских беспилотников на Украину и нарушение румынского воздушного пространства являются откровенным пренебрежением международного права, - МИД Румынии

Российские дроны на территории Румынии

Напомним, что это не впервые, когда российские ударные БпЛА, запущенные оккупантами для атак по Украине, нарушают воздушное пространство Румынии.

В частности, во время ночной атаки на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

В ответ на инциденты с российскими дронами с 29 сентября НАТО начало дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

Читайте также: Румыния ищет российский дрон, который мог залететь в страну во время атаки на Одесщину

Румыния (1143) дроны (4444) Шахед (1389)
Топ комментарии
+14
Ще раз знайдуть - раїся викличе їхнього посла для пояснень якого біса вони там щось знаходять.
04.10.2024 21:10 Ответить
+7
Якби план Путіна вдався, вони б на блатній козі зацшли зразу в Молдову( і окупавали її) друга колона зацшла в Угорщіну( і вони теж її окупували за три дні) наступна впалаб Румунія, теж без сутт'євих боїв, Болгарія це теж на три дні, і вони вийшли б до Сєрбії, накопичілись би і взяли Боснію Чорногорію Косово і Македонію, тоді б знову передехнули і скоріш за все взяли Грецію бо там Афон, а Германія Італія, Польша та інші обсиралися, і думали і обєсковано обсиралися і знову думали, а тоді знову обсиралися і думали, поки ковети Росії стояли вже біля портів баз в Італії, о таке вас чекали і цьому не далли збутися Українці-доброволці, а сциклива срана цивілізована толерантна обісрана гидотна Европа все б думали і обсиралися від своєї немощі тупощі жадібності і боягузливості.
04.10.2024 21:56 Ответить
+6
На диво - з сусідів - тільки драники збивають Шахеди - інші тримають стріи
04.10.2024 21:07 Ответить
Та нє... нєможе бути...
04.10.2024 21:04 Ответить
Уламки...
Це саме страшне...
Румуни!
Не будьте нерозумними!

Бо, врешті...

Вони спалять-
Бухарест...

Та інші решти...
04.10.2024 21:30 Ответить
На диво - з сусідів - тільки драники збивають Шахеди - інші тримають стріи
04.10.2024 21:07 Ответить
павряд вони випадкво в Румунію летять. на слабо перевіряють
04.10.2024 21:08 Ответить
Ще раз знайдуть - раїся викличе їхнього посла для пояснень якого біса вони там щось знаходять.
04.10.2024 21:10 Ответить
Нє, а чьто такоє? Етажи русафобія!
04.10.2024 23:21 Ответить
НАТО старанно колупає піч.
Не відволікайте!
04.10.2024 21:13 Ответить
"решительно осудило"

Мда... 🤦‍♂️
04.10.2024 21:25 Ответить
Так рєшитєльно, что аж штани трєщат
04.10.2024 22:22 Ответить
И шо теперь ?
04.10.2024 21:27 Ответить
Зараз у нас наполегливо натякають, щоб НАТО нас взяла до себе частинами, як казав колись кацапський жириновський. НАТО захищатиме всі частини, які прийме чи буде якось вибірково? Цю частину в першу чергу, а ця може поки що почекати.
04.10.2024 21:27 Ответить
Добре що "шахєда", а то знову на Україну звалили б.
04.10.2024 21:30 Ответить
И как теперь козломордии жить осужденной?
04.10.2024 21:38 Ответить
Якби план Путіна вдався, вони б на блатній козі зацшли зразу в Молдову( і окупавали її) друга колона зацшла в Угорщіну( і вони теж її окупували за три дні) наступна впалаб Румунія, теж без сутт'євих боїв, Болгарія це теж на три дні, і вони вийшли б до Сєрбії, накопичілись би і взяли Боснію Чорногорію Косово і Македонію, тоді б знову передехнули і скоріш за все взяли Грецію бо там Афон, а Германія Італія, Польша та інші обсиралися, і думали і обєсковано обсиралися і знову думали, а тоді знову обсиралися і думали, поки ковети Росії стояли вже біля портів баз в Італії, о таке вас чекали і цьому не далли збутися Українці-доброволці, а сциклива срана цивілізована толерантна обісрана гидотна Европа все б думали і обсиралися від своєї немощі тупощі жадібності і боягузливості.
04.10.2024 21:56 Ответить
Гітлер в пеклі кусає лікті. От би він при таких сцикунах розвернувся б!
04.10.2024 23:23 Ответить
Що виходе, ніякої теорії змови немає, чому, тому що знищення білої раси якось не сходиться, Світом ніхто не праве, але якщо і правлять то дуже тупенькі, серед євреїв не дуже багато умних, а їм по торі дозволено всіх дарити
05.10.2024 00:14 Ответить
А, ну так то ж не навмисно, розходьтеся!
п.с. мабуть тепер в корпус будуть вкладати записочки на румунській тампольській мовах - "ми не хотєлі ескалициі, чесно слово - нєчпяно"
04.10.2024 22:20 Ответить
 
 