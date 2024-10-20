Молдова звинуватила Росію у створенні штучних черг на виборчих дільницях

Міністерство закордонних справ Молдови вважає, що Росія штучно створила черги на двох виборчих дільницях для голосування на виборах президента, які Кишинів відкрив на території РФ.

Про це йдеться у заяві МЗС Молдови, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Молдова відкрила на території Росії дві виборчі дільниці для голосування на виборах президента.

У МЗС країни заявили, що виборчі дільниці в Росії відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюють у звичайному режимі.

Російські ЗМІ опублікували відео черг до виборчих дільниць у Росії, які відкриті в будівлі посольства Молдови в Москві. Ймовірно, росіяни штучно створили ці черги.

"Міністерство передбачало можливе скупчення людей унаслідок спроб організувати незаконне транспортування виборців до дільниць. Під час підготовки до виборів ми попередили російську владу про спроби деяких груп організовано доставляти громадян до дільниць, розташованих у нашому посольстві в Москві. Тому вважаємо, що скупчення людей біля цих двох дільниць у Росії створили штучно, щоб поставити під загрозу виборчий процес",- заявили у зовнішньополітичному відомстві Молдови.

У міністерстві також додали, що виборчі дільниці в Москві оснащені максимальним числом бюлетенів - по 5000 для кожної дільниці.

Читайте також: Банки Молдови остаточно припинили грошові перекази з Росії

Президентські вибори у Молдові

У неділю, 20 жовтня, у Молдові відбувається голосування на виборах президента, а також референдум щодо вступу до ЄС.

Головною фавориткою виборів є прозахідна кандидатка Майя Санду, яка, за даними опитувань, має значну перевагу над своїми політичними опонентами.

Крім того, на референдумі вирішується, "чи слід закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС".

Читайте також: РФ відчайдушно намагається збити Молдову з її шляху до ЄС, - прем’єр Румунії Чолаку