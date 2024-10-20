Референдум у Молдові щодо вступу до ЄС визнали таким, що відбувся

У неділю, 20 жовтня, у Молдові відбувся референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Про це пише Newsmaker, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно із законодавством Молдови, референдум визнається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менш як третина виборців.

За даними Центральної виборчої комісії Молдови станом на 19:30, у ньому взяли участь понад 1 мільйон 480 тисяч людей, або майже 50% від числа виборців країни.

Зазначимо, що на референдумі вирішується, "чи потрібно закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС".

Чинна президентка і кандидатка на новий термін на посаді Майя Санду активно підтримує цю ідею, сподіваючись на масову підтримку виборців.

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Президентські вибори та референдум у Молдові

У неділю, 20 жовтня, у Молдові відбувається голосування на виборах президента, а також референдум щодо вступу до ЄС.

Головною фавориткою виборів є прозахідна кандидатка Майя Санду, яка, за даними опитувань, має значну перевагу над своїми політичними опонентами.

Крім того, на референдумі вирішується, "чи слід закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС".

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