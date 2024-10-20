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Референдум у Молдові щодо вступу до ЄС визнали таким, що відбувся

У Молдові референдум щодо вступу до ЄС відбувся

У неділю, 20 жовтня, у Молдові відбувся референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Про це пише  Newsmaker, інформує Цензор.НЕТ. 

Згідно із законодавством Молдови, референдум визнається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менш як третина виборців.

За даними Центральної виборчої комісії Молдови станом на 19:30, у ньому взяли участь понад 1 мільйон 480 тисяч людей, або майже 50% від числа виборців країни.

Зазначимо, що на референдумі вирішується, "чи потрібно закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС".

Чинна президентка і кандидатка на новий термін на посаді Майя Санду активно підтримує цю ідею, сподіваючись на масову підтримку виборців.

Читайте також: Молдова проведе референдум щодо членства в ЄС, - Санду

Президентські вибори та референдум у Молдові

У неділю, 20 жовтня, у Молдові відбувається голосування на виборах президента, а також референдум щодо вступу до ЄС.

Головною фавориткою виборів є прозахідна кандидатка Майя Санду, яка, за даними опитувань, має значну перевагу над своїми політичними опонентами.

Крім того, на референдумі вирішується, "чи слід закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС".

Читайте також: Молдова звинуватила Росію у створенні штучних черг на виборчих дільницях

Автор: 

вибори (6721) Молдова (2088) референдум (628) Євросоюз (13656)


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Топ коментарі
+17
Ага. І тому етнічні кацапи скавчать про ;нарушєнія прав русскаязичних; , але щось не поспішають на етнічну Батьківщину.
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20.10.2024 20:49 Відповісти
+14
і це надзвичайно добра новина
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20.10.2024 20:31 Відповісти
+14
Ухилянтсько-біженські квіточки.....ну,все знають! Навіть про ситуацію в Балтії знають...До речі,те що ти пишеш Прибалтика....видає в тобі кацапського нелюда. Пішов ти...сам знаєш куди,кацапський свин!!
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20.10.2024 21:14 Відповісти
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Так а результат референдуму який?
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20.10.2024 21:52 Відповісти
Після обробки 20% "за"-41% "проти"-55%, але там якась маячня відбувається,на кацапії чомусь дільниці будуть аж до 23:00 працювати, коротше -клоунада повна.
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20.10.2024 22:36 Відповісти
Доречі обробили половину бюлетенів 53% відсотка проти Європи ,тіліки 44%
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20.10.2024 23:28 Відповісти
кацапи всю молдовську "вату" згрупували,й ту що на раші-параші, й ту що у "помідорії" та Гагаузії, ну й звичайно місцеву,якої у Молдові тьма-тьмуща.
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20.10.2024 23:35 Відповісти
результат виборів, вони проти ЄС. Чудові сусіди ще з одного боку...
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20.10.2024 23:52 Відповісти
Ну і де ті вумники,які верещали про те що "мудрі молдавани вступлять до ЄС раніше нас? Після обробки 70% даних 52%- проти вступу до ЄС,за-44 , правда ж "мудрий нарід?
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20.10.2024 23:59 Відповісти
Нехай пістують в тайожний саюс.
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21.10.2024 00:14 Відповісти
Молдовани, хто мав бажання, вже давно у ЄС з Румунськими паспортами.
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21.10.2024 03:46 Відповісти
Та Молдовани всі вже даАвно у ЄС з Румунськими паспортами, хто хотів у ЄС. Тільки залишилося формально це оформити з територією.
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21.10.2024 03:44 Відповісти
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