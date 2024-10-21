Голосування у Молдові пройшло за безпрецедентного втручання й залякування РФ та її проксі, - Стано
У Європейському Союзі поки що офіційно не коментують результати референдуму та першого туру президентських виборів у Молдові, однак нагадують, що виборча кампанія відбулася в умовах безпрецедентного втручання Росії та її проксі.
Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Стано зазначив, що ЄС дуже уважно стежив як за референдумом, так і за президентськими виборами в Молдові.
Ми знаємо, що це голосування відбулося в умовах безпрецедентного втручання і залякування Росії та її проксі, які намагалися дестабілізувати демократичний процес у Молдові", - заявив речник ЄС.
Стано відзначив, зокрема, спроби купівлі голосів та "величезну пропаганду" Росії і її проксі.
Він наголосив, що ці спроби зірвати голосування тривали місяцями, а не тижнями, задовго до 20 жовтня.
Стано додав, що у ЄС очікують на фінальне оголошення офіційних результатів обох голосувань та заяв спостережних місій, після цього буде офіційна реакція блоку.
Речник Єврокомісії Ерік Мамер додав, що ЄС продовжує повністю підтримувати прагнення Молдови приєднатися до Євросоюзу.
Нагадаємо, за попередніми підрахунками голосів, на президентських виборах у Молдові лідирує Майя Санду. Також більшість виборців на референдумі проголосували проти вступу країни до Європейського Союзу.
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