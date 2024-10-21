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Голосування у Молдові пройшло за безпрецедентного втручання й залякування РФ та її проксі, - Стано

У ЄС прокоментували результати виборів у Молдові

У Європейському Союзі поки що офіційно не коментують результати референдуму та першого туру президентських виборів у Молдові, однак нагадують, що виборча кампанія відбулася в умовах безпрецедентного втручання Росії та її проксі.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Стано зазначив, що ЄС дуже уважно стежив як за референдумом, так і за президентськими виборами в Молдові.

Ми знаємо, що це голосування відбулося в умовах безпрецедентного втручання і залякування Росії та її проксі, які намагалися дестабілізувати демократичний процес у Молдові", - заявив речник ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санду збільшує відрив від опонентів на виборах президента Молдови, майже половина виборців на референдумі проголосували за вступ країни до ЄС. ІНФОГРАФІКА

Стано відзначив, зокрема, спроби купівлі голосів та "величезну пропаганду" Росії і її проксі.

Він наголосив, що ці спроби зірвати голосування тривали місяцями, а не тижнями, задовго до 20 жовтня.

Стано додав, що у ЄС очікують на фінальне оголошення офіційних результатів обох голосувань та заяв спостережних місій, після цього буде офіційна реакція блоку. 

Речник Єврокомісії Ерік Мамер додав, що ЄС продовжує повністю підтримувати прагнення Молдови приєднатися до Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Референдум у Молдові щодо вступу до ЄС визнали таким, що відбувся 

Нагадаємо, за попередніми підрахунками голосів, на президентських виборах у Молдові лідирує Майя Санду. Також більшість виборців на референдумі проголосували проти вступу країни до Європейського Союзу. 

Автор: 

вибори (6721) Молдова (2088) референдум (628) Євросоюз (13665) Стано Петер (110)


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більшість виборців на референдумі проти вступу країни до Європейського Союзу Джерело:

Не дивує, в Молдові як і в Україні всі міста заселені москалями...
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21.10.2024 15:26 Відповісти
Тупоголовими закацапленими зомбаками
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21.10.2024 15:37 Відповісти
та яка там "більшість виборців ... проти"... Самі оцініть: проголосувало ~1'461'000 виборців, проти виявилось на 600 більше..., десь 0,4%
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21.10.2024 16:03 Відповісти
Типу лозунгу ху...лостану-хто не з рашкою, той не попаде в пекло а тем паче не буде носити звання ху...ленок
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21.10.2024 15:41 Відповісти
молдоване , соеденяйтесь с румынами , а то будет как в Украине !!! Там сразу будет и НАТО и ЕВРОСОЮЗ !!! росия от вас не отстанет !!!
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21.10.2024 15:56 Відповісти
знову, на це потрібен референдум... А там вже буде явно бідьше проти...
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21.10.2024 16:05 Відповісти
100пудово згоден! На це кремляді і тиснуть - реХверендум для селян нічого не значить, а вся молода шелупонь побігла голосувати проти. Все, як у нас в 19-му!
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21.10.2024 16:14 Відповісти
"Также большинство избирателей на референдуме против вступления страны в Европейский Союз". Алле, Цензор! За проголосовало 50.5%. Цензор, большинство проголосовало "ЗА". 50,5% хороший результат, учитывая офигенную прорашистскую пропаганду чреди избирателей, учитывая многочисленность наших ватников, учитывая подкуп, учитывая много чего еще. 50.5% - выстояли.
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21.10.2024 16:22 Відповісти
Мамалижникам рано ще вступати до ЄС, треба дочекатися, роки не здохне "останній раб", ще залишилось сім років
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21.10.2024 16:55 Відповісти
 
 