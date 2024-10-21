Санду збільшує відрив від опонентів на виборах президента Молдови, майже половина виборців на референдумі проголосували за вступ країни до ЄС. ІНФОГРАФІКА
За попередніми підрахунками голосів, на президентських виборах у Молдові лідирує Майя Санду. Також більшість виборців на референдумі проголосували проти вступу країни до Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центральної виборчої комісії (ЦВК) республіки.
Чинна президентка Молдови Мая Санду лідирує у першому турі президентських виборів. За підрахунками голосів вона отримала трохи понад 41%.
Друге місце зайняв звільнений генпрокурор Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії понад 26%. Замикає трійку лідерів Ренато Усатий – трохи більш як 13%.
З огляду на результати у країні відбудеться другий тур президентських виборів, оскільки ніхто не набрав більш ніж половину голосів. Він запланований на 3 листопада, а зійдуться там Санду та Стояногло. Тоді й вирішиться, хто стане наступним лідером Молдови.
Також цими вихідними у Молдові проходив референдум щодо закріплення мети вступу до ЄС у Конституції.
Згідно з обробкою 97.84% бюлетенів референдуму, 49.95% виборців проголосували "за", тоді як майже 50.05% висловилися "проти".
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як вибір молдован крокувати на росію до жебраків і бандитів допоможе їхнім зубам на полиці?
Да в приймати не будуть, одні обіцянки як з Україною.
А Грузія ,навпаки, дозволяє розміщувати у себе військово-морські бази рашки.
Є різниця?
Набіса їм у ЄС таке
Але так - совків багато. Особливо понаєхавших
Отже, після підрахунку 98,33% голосів прихильників ЄС більше ніж противників - 50,03 проти 49,97. Тримаємо пальці навхрест і зберігаємо обережний оптимізм. на зв'язку.
Кремлівські пропагандисти розвели як дитину
А просто тупої вати, навіть сьогодні, - дохєріща.
https://hvylya.net/news/301323-vybory-v-moldove-stali-izvestny-pervye-rezultaty-obrabotki-protokolov У Молдові порахували 99,5% голосів - прихильники ЄС вирвали мінімальну перемогу.
Як передає https://hvylya.net/ "Хвиля" , про це https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/10/21/7196666/ пише "Європейська правда".
За даними Центральної виборчої комісії Молдови, після підрахунку майже всіх голосів виборців (99,46%) підтвердили позитивну відповідь громадян Молдови на конституційному референдумі щодо вступу до ЄС. Однак перевага виявилася мінімальною.
Результати свідчать, що 50,41% виборців підтримали внесення курсу на євроінтеграцію до конституції країни, тоді як 49,59% висловилися проти. Різниця між прихильниками та противниками склала всього 12 243 голоси.