УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6364 відвідувача онлайн
Новини
12 645 43

Санду збільшує відрив від опонентів на виборах президента Молдови, майже половина виборців на референдумі проголосували за вступ країни до ЄС. ІНФОГРАФІКА

Чинна президентка Молдови Санду лідирує на виборах

За попередніми підрахунками голосів, на президентських виборах у Молдові лідирує Майя Санду. Також більшість виборців на референдумі проголосували проти вступу країни до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  свідчать дані Центральної виборчої комісії (ЦВК) республіки.

Чинна президентка Молдови Мая Санду лідирує у першому турі президентських виборів. За підрахунками голосів вона отримала трохи понад 41%.

інфографіка

Друге місце зайняв звільнений генпрокурор Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії  понад 26%. Замикає трійку лідерів Ренато Усатий – трохи більш як 13%.

З огляду на результати у країні відбудеться другий тур президентських виборів, оскільки ніхто не набрав більш ніж половину голосів. Він запланований на 3 листопада, а зійдуться там Санду та Стояногло. Тоді й вирішиться, хто стане наступним лідером Молдови.

Також цими вихідними у Молдові проходив референдум щодо закріплення мети вступу до ЄС у Конституції.

Згідно з обробкою 97.84% бюлетенів референдуму, 49.95% виборців проголосували "за", тоді як майже 50.05% висловилися "проти".

Інфографіка

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова може стати "стратегічним хабом" для відновлення України, - Санду

Автор: 

вибори (6721) Молдова (2088) Мая Санду (259)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
На жаль рашиська пропаганда робить свою справу ,задуривши голову багатьом молдованам.
показати весь коментар
21.10.2024 07:32 Відповісти
+15
вже одні в "днр" сьорбнули заможного життя в губернії без води в руїнах,
як вибір молдован крокувати на росію до жебраків і бандитів допоможе їхнім зубам на полиці?
показати весь коментар
21.10.2024 08:11 Відповісти
+14
Війна поряд додала здорового глузду та впевненості молдаванам.Шкода,що умовний Донбас розміром з Молдову і в рази більший за кількістю виборців не розумнішав,а все більше вірив в рускій мір,скотився до повної дупи.
показати весь коментар
21.10.2024 07:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На жаль рашиська пропаганда робить свою справу ,задуривши голову багатьом молдованам.
показати весь коментар
21.10.2024 07:32 Відповісти
вже одні в "днр" сьорбнули заможного життя в губернії без води в руїнах,
як вибір молдован крокувати на росію до жебраків і бандитів допоможе їхнім зубам на полиці?
показати весь коментар
21.10.2024 08:11 Відповісти
А як в Грузії вісять бігборди з розбитими кабами українськими містами, з написом, ви бажаєте щоб у нас було таке? Зрозуміло, що ця реклама означає, будите голосувати за рашу- вас чіпати поки що не будуть, а навпаки- дивіться. Ось чому добро повинно бути з кулаками і безжально давити смердючі руські відростки і їх посіпак.
показати весь коментар
21.10.2024 09:06 Відповісти
У Грузії вже років десять як закріплено в конституції шлях до ЄС, нічого воно не дає.
Да в приймати не будуть, одні обіцянки як з Україною.
показати весь коментар
21.10.2024 07:34 Відповісти
Грузия не делала никаких реформ 12 лет. А наоборот.
показати весь коментар
21.10.2024 07:46 Відповісти
Кстати, Украина также ничего не делает для НАТО 5 лет. Так что мы в этом с Грузией один в один.
показати весь коментар
21.10.2024 07:54 Відповісти
А що ми можемо зробити ? НАТО саме не хоче воювати в Україні
показати весь коментар
21.10.2024 08:24 Відповісти
Реформы для того чтобы приняли в НАТО.
показати весь коментар
21.10.2024 08:27 Відповісти
НАТО випробовує свою зброю на росіянах руками українців! А це вже щось
показати весь коментар
21.10.2024 08:25 Відповісти
ruski ruski , vitaskivai butilku s zhopi , ana tebe na mozg davit ....
показати весь коментар
21.10.2024 09:02 Відповісти
А ти бажав би , що б ЗСУ воювали лопатами ?
показати весь коментар
21.10.2024 09:10 Відповісти
Україна нейтралізувала стратегічного ворога НАТО років на 50.
А Грузія ,навпаки, дозволяє розміщувати у себе військово-морські бази рашки.
Є різниця?
показати весь коментар
21.10.2024 10:49 Відповісти
Не неси чушь
показати весь коментар
21.10.2024 17:46 Відповісти
Ойлоп, не приймають бо росіянський уряд грузії згорнув усі Європейські реформи
Набіса їм у ЄС таке
показати весь коментар
21.10.2024 09:09 Відповісти
Війна поряд додала здорового глузду та впевненості молдаванам.Шкода,що умовний Донбас розміром з Молдову і в рази більший за кількістю виборців не розумнішав,а все більше вірив в рускій мір,скотився до повної дупи.
показати весь коментар
21.10.2024 07:35 Відповісти
Де ж додала ? Сумарно московити більше голосів отримали. Порахуйте.
показати весь коментар
21.10.2024 08:16 Відповісти
Сумарно це ще не результат для Москви.Он в Німеччині допоки не склалося.
показати весь коментар
21.10.2024 08:26 Відповісти
Ось оновлення.
Але так - совків багато. Особливо понаєхавших
Отже, після підрахунку 98,33% голосів прихильників ЄС більше ніж противників - 50,03 проти 49,97. Тримаємо пальці навхрест і зберігаємо обережний оптимізм. на зв'язку.
показати весь коментар
21.10.2024 09:12 Відповісти
Це дуже добрий результат,враховуючи ,що більше 50% молоді та працездатних не голосували,бо знаходяться закордоном.
показати весь коментар
21.10.2024 10:00 Відповісти
50 процентов вполне нормально. Ватникам дали бой. Вопрос выиграет ли Санду второй тур.
показати весь коментар
21.10.2024 07:48 Відповісти
Вони там не дивились сватів та голобородьна? Щось якось підозріло...
показати весь коментар
21.10.2024 07:51 Відповісти
Ватников напугали, что страшный Евросоюз отберет у них хорошую жизнь. У нас была такая же пропаганда в нулевые и прекрасно же работало. Схема простая - назначаешь врага и говоришь что он навредит тебе и люди бегут голосовать против.
показати весь коментар
21.10.2024 07:55 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2024 08:26 Відповісти
Це "панаєхавші" кацапи, яких возили автобусами по українському Донбасу для участі у промосковських мітингах.
Кремлівські пропагандисти розвели як дитину
показати весь коментар
21.10.2024 12:46 Відповісти
У нас і своїх долбойобів вистачає. Всяких "бужанських-куніцьких-дмитруків" і т.д.

А просто тупої вати, навіть сьогодні, - дохєріща.
показати весь коментар
21.10.2024 16:23 Відповісти
Так це ряжені довбні, а ті завезені з-за порєбрика для картинки для решти довбнів
показати весь коментар
23.10.2024 03:27 Відповісти
Хочу щоб вона перемогла!
показати весь коментар
21.10.2024 08:26 Відповісти
Молдавани хочуть стати областю Засрашки, а не краіною ЄС! На те вони й олдавани.Кацапи зроблять з них велике Придністров'я!
показати весь коментар
21.10.2024 08:33 Відповісти
не парься - фифти фифти
показати весь коментар
21.10.2024 08:43 Відповісти
Нарешті інстинкт самозбереження запрацював.
показати весь коментар
21.10.2024 08:46 Відповісти
Ты на коліна не стала , Героям Твоїм Слава !
показати весь коментар
21.10.2024 08:51 Відповісти
❗️До Києва з неанонсованим візитом прибув глава Пентагону - повідомляє The Wall Street Journal.
показати весь коментар
21.10.2024 08:53 Відповісти
Дуже багато кацапських тролів у ініопросторі Молдови на фейсбук у, причому пишуть на кацапській
показати весь коментар
21.10.2024 09:03 Відповісти
В заглавии написано,что больше половины на референдуме проголосовали за ЕС,в самом тексте(ниже,что против вступление в ЕС…,это как?
показати весь коментар
21.10.2024 09:42 Відповісти
Маячня притаманна дермократії. Порахувати потім кількість виборців, котрі голосували та "переможний" відсоток - то яка то взагалі підтримка народу (чи заперечення чогось)? До речі, те ж саме було і в Україні на президентських виборах, теж саме було колись й що до вступу у НАТО.
показати весь коментар
21.10.2024 09:44 Відповісти
"

https://hvylya.net/news/301323-vybory-v-moldove-stali-izvestny-pervye-rezultaty-obrabotki-protokolov У Молдові порахували 99,5% голосів - прихильники ЄС вирвали мінімальну перемогу.

Як передає https://hvylya.net/ "Хвиля" , про це https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/10/21/7196666/ пише "Європейська правда".

За даними Центральної виборчої комісії Молдови, після підрахунку майже всіх голосів виборців (99,46%) підтвердили позитивну відповідь громадян Молдови на конституційному референдумі щодо вступу до ЄС. Однак перевага виявилася мінімальною.

Результати свідчать, що 50,41% виборців підтримали внесення курсу на євроінтеграцію до конституції країни, тоді як 49,59% висловилися проти. Різниця між прихильниками та противниками склала всього 12 243 голоси.
показати весь коментар
21.10.2024 14:53 Відповісти
Мені прикро було дізнатися,що українці Молдавії ( а вини 2 за чисельністю етнос після молдаван) суцільно голосують там за Рашку і проти ЄС.....
показати весь коментар
21.10.2024 15:43 Відповісти
Цей Вусатий також кремлебот, тож святкувати Майі зарано.
показати весь коментар
21.10.2024 16:13 Відповісти
Они же проголосовали за внесение изменений в конституцию и евроинтеграцию. Обновите данные.
показати весь коментар
21.10.2024 17:30 Відповісти
 
 