Санду збільшує відрив від опонентів на виборах президента Молдови, майже половина виборців на референдумі проголосували за вступ країни до ЄС. ІНФОГРАФІКА

За попередніми підрахунками голосів, на президентських виборах у Молдові лідирує Майя Санду. Також більшість виборців на референдумі проголосували проти вступу країни до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центральної виборчої комісії (ЦВК) республіки.

Чинна президентка Молдови Мая Санду лідирує у першому турі президентських виборів. За підрахунками голосів вона отримала трохи понад 41%.

Друге місце зайняв звільнений генпрокурор Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії понад 26%. Замикає трійку лідерів Ренато Усатий – трохи більш як 13%.

З огляду на результати у країні відбудеться другий тур президентських виборів, оскільки ніхто не набрав більш ніж половину голосів. Він запланований на 3 листопада, а зійдуться там Санду та Стояногло. Тоді й вирішиться, хто стане наступним лідером Молдови.

Також цими вихідними у Молдові проходив референдум щодо закріплення мети вступу до ЄС у Конституції.

Згідно з обробкою 97.84% бюлетенів референдуму, 49.95% виборців проголосували "за", тоді як майже 50.05% висловилися "проти".

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