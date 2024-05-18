Молдова може стати "стратегічним хабом" для відновлення України, - Санду

Молдова готується взяти на себе роль "стратегічного хаба" для післявоєнної відбудови України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, про це заявила президентка Молдови Майя Санду.

"Демократична і стабільна Молдова є надійним сусідом України, з якою ми маємо спільний кордон протяжністю 1200 кілометрів", - нагадала президентка на спільній із канцлером ФРН Олафом Шольцом пресконференції.

Вона додала, що Молдова готується перебрати на себе роль "стратегічного хаба" для відновлення України після війни й наголосила, що Німеччина, підтримуючи Україну, так само підтримує і Молдову.

"Моя країна не була б сьогодні в безпеці, якби Україна не дала Росії такої відсічі", - пояснила вона.

Шольц сказав, що Молдова страждає через російську агресію проти України та її наслідки, як економічні, так і в сфері безпеки, і пообіцяв і надалі надавати країні всебічну підтримку.

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"І ми знаємо про спроби Росії за допомогою проросійських діячів дестабілізувати ситуацію", - додав канцлер.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що від України ніколи не надходило офіційної пропозиції щодо розв’язання питання з Придністров’ям, неофіційних пропозицій також не було.