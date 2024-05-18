Молдова може стати "стратегічним хабом" для відновлення України, - Санду
Молдова готується взяти на себе роль "стратегічного хаба" для післявоєнної відбудови України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, про це заявила президентка Молдови Майя Санду.
"Демократична і стабільна Молдова є надійним сусідом України, з якою ми маємо спільний кордон протяжністю 1200 кілометрів", - нагадала президентка на спільній із канцлером ФРН Олафом Шольцом пресконференції.
Вона додала, що Молдова готується перебрати на себе роль "стратегічного хаба" для відновлення України після війни й наголосила, що Німеччина, підтримуючи Україну, так само підтримує і Молдову.
"Моя країна не була б сьогодні в безпеці, якби Україна не дала Росії такої відсічі", - пояснила вона.
Шольц сказав, що Молдова страждає через російську агресію проти України та її наслідки, як економічні, так і в сфері безпеки, і пообіцяв і надалі надавати країні всебічну підтримку.
"І ми знаємо про спроби Росії за допомогою проросійських діячів дестабілізувати ситуацію", - додав канцлер.
Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що від України ніколи не надходило офіційної пропозиції щодо розв’язання питання з Придністров’ям, неофіційних пропозицій також не було.
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як свою власну - якою вона і є. А то як у наших зелених "Блінкен прийди порядок наведи".
Дайте запит і дозвіл румунам на введення військ, наприклад.
Нє ? Ну, якось інакше - але РОБІТЬ ЩОСЬ !
але я ржу з них обох ..
Нехай Санду відновлює власну країну, з хабом там, чи ні, але в Україні і без них буде тісно серед "відновлювачів".
я за клятих "піндосів".
так, як вони, ніхто не зможе навести лад.
але, треба:
по перше, перемогти, на наших умовах.
по друге, позбавити україну отих паразитів, що засіли у всіх інститутах влади.
А нічого не лусне?
Склади будматеріалів? Дистрибуційні центри? Транспортні шляхи? Банківський хаб?
Відновлення буде (якщо буде) за рахунок дуже багатьох міжнародних донорів і українського капіталу в основному з українських матеріалів. Молдова може надати трохи робочої сили, але її уряд і особисто Майя ніяк на цьому не нагріються.