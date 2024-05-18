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Молдова може стати "стратегічним хабом" для відновлення України, - Санду

Майя Санду: Молдова стане хабом для України

Молдова готується взяти на себе роль "стратегічного хаба" для післявоєнної відбудови України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, про це заявила президентка Молдови Майя Санду.

"Демократична і стабільна Молдова є надійним сусідом України, з якою ми маємо спільний кордон протяжністю 1200 кілометрів", - нагадала президентка на спільній із канцлером ФРН Олафом Шольцом пресконференції.

Вона додала, що Молдова готується перебрати на себе роль "стратегічного хаба" для відновлення України після війни й наголосила, що Німеччина, підтримуючи Україну, так само підтримує і Молдову.

"Моя країна не була б сьогодні в безпеці, якби Україна не дала Росії такої відсічі", - пояснила вона.

Шольц сказав, що Молдова страждає через російську агресію проти України та її наслідки, як економічні, так і в сфері безпеки, і пообіцяв і надалі надавати країні всебічну підтримку.

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"І ми знаємо про спроби Росії за допомогою проросійських діячів дестабілізувати ситуацію", - додав канцлер.

Нагадаємо,  раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що від України ніколи не надходило офіційної пропозиції щодо розв’язання питання з Придністров’ям, неофіційних пропозицій також не було.

Автор: 

Молдова (2064) Україна (5867) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+10
Тобто мало того, що купа українських "бізнесчиновників" спить і бачить власне збагачення на відновленні, так ще і Молдова хоче в цю тісну компанію?
Нехай Санду відновлює власну країну, з хабом там, чи ні, але в Україні і без них буде тісно серед "відновлювачів".
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18.05.2024 08:47
+8
Молдова нехай вирішить придністровську проблему не по "запиту України" а проактивно,
як свою власну - якою вона і є. А то як у наших зелених "Блінкен прийди порядок наведи".
Дайте запит і дозвіл румунам на введення військ, наприклад.
Нє ? Ну, якось інакше - але РОБІТЬ ЩОСЬ !
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18.05.2024 08:36
+7
Модова в данному випадку нагадує мені хірурга з гангреною.
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18.05.2024 08:42
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Може, але треба з москальським анклавом в Молдові щось робити, весь кордон перекриває.
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18.05.2024 08:32 Відповісти
Молдова нехай вирішить придністровську проблему не по "запиту України" а проактивно,
як свою власну - якою вона і є. А то як у наших зелених "Блінкен прийди порядок наведи".
Дайте запит і дозвіл румунам на введення військ, наприклад.
Нє ? Ну, якось інакше - але РОБІТЬ ЩОСЬ !
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18.05.2024 08:36 Відповісти
Ніхто нічого робити не буде. Вони ждуть чим закінчиться війна України кацапами.
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18.05.2024 09:03 Відповісти
Там у Молдови є конкурент ~ Польща яка те саме хоче,

але я ржу з них обох ..
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18.05.2024 10:14 Відповісти
а пемеер у цьому процесі буде хабом між Молдовою і Україною??
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18.05.2024 08:38 Відповісти
Зараз хаб - це Тиса
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18.05.2024 09:06 Відповісти
Спасибо посмеялся. Молдова еще может взять на себя роль международного валютного фонда для Украины, а заодно и главного винного погреба
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18.05.2024 08:39 Відповісти
Модова в данному випадку нагадує мені хірурга з гангреною.
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18.05.2024 08:42 Відповісти
Західні хаби безсилі проти наших зелених хабалок.
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18.05.2024 08:42 Відповісти
Тобто мало того, що купа українських "бізнесчиновників" спить і бачить власне збагачення на відновленні, так ще і Молдова хоче в цю тісну компанію?
Нехай Санду відновлює власну країну, з хабом там, чи ні, але в Україні і без них буде тісно серед "відновлювачів".
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18.05.2024 08:47 Відповісти
молдова, спочатку, нехай своє гімно вичистить.
я за клятих "піндосів".
так, як вони, ніхто не зможе навести лад.
але, треба:
по перше, перемогти, на наших умовах.
по друге, позбавити україну отих паразитів, що засіли у всіх інститутах влади.
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18.05.2024 08:51 Відповісти
😁
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18.05.2024 08:52 Відповісти
дєті! вони не знають, що ринки відбудови України вже давно поділені-переділені. вони пізно "кинулись". списки "відбудовників" у традиційно займавшогося цим ділом брата дєрьмака. ))
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18.05.2024 08:53 Відповісти
Ти б вже помовчала, коли серете перед жалюгідним придністров'ям.
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18.05.2024 09:05 Відповісти
Они 2 года жд наладить не могут. От Киева в Кишинев по прямой 500 км. И ширина колеии такая же. От киева до аэропорта 5 часов. Но нет.
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18.05.2024 09:08 Відповісти
Це можна розшифрувати як - кому війна та розруха а кому мати рідна та прибутки.
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18.05.2024 09:13 Відповісти
Молдова може запросто ізолювати Придністровя дозволивши виїзд молоді звідти і заборонивши вїзд і ввезеня будь чого крім гуманітарної допомоги. Там і так вже залишились лише старі совкодрочери і півтори тисячі кацапських військовослужбовців. Чи не єдине джерело доходу це гідроелектростанція електроенергію з якої продають Молдові. А можна купувати в іншому місці! Ми з свого боку закриємо кордон на вимогу Молдови аж бігом.
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18.05.2024 09:14 Відповісти
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18.05.2024 09:15 Відповісти
"Дайте-дайте до корита притиснутися!"
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18.05.2024 09:18 Відповісти
Молдова хоче будь-як, але примазатися
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18.05.2024 09:35 Відповісти

А нічого не лусне?
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18.05.2024 10:12 Відповісти
А яка додана вартість від Молдови в ролі хаба?
Склади будматеріалів? Дистрибуційні центри? Транспортні шляхи? Банківський хаб?
Відновлення буде (якщо буде) за рахунок дуже багатьох міжнародних донорів і українського капіталу в основному з українських матеріалів. Молдова може надати трохи робочої сили, але її уряд і особисто Майя ніяк на цьому не нагріються.
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18.05.2024 10:18 Відповісти
Мріє про великий хап
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18.05.2024 10:40 Відповісти
Молдова розберись з придністровьям спочатку, хаб, поржав. Держава без виходу до моря
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18.05.2024 10:44 Відповісти
В Жмеринки більше шансів стати хабом, аніж у Молдови.
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18.05.2024 10:59 Відповісти
Пропоную для вирішення цього питання губозакатальну машинку #7. Який хаб? Що це за прутня? В чому взагалі сенс цього "меседжу"?
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18.05.2024 12:56 Відповісти
Похоже опять Задунайская Сечь возникнет. Давно было дело. Иди знай!
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18.05.2024 18:10 Відповісти
 
 