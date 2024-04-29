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ЄС потрібен "план Маршалла" для Молдови та України, - Санду

санду

Президентка Молдови Майя Сайнду вважає, що ЄС має розробити "план Маршалла" для Молдови та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Подібно до того, як після Другої світової війни Західній Європі був запропонований економічний рятувальний круг у вигляді американського "плану Маршалла", Молдова і Україна потребують чітко сфокусованого еквівалента 21-го століття від Європейського Союзу", - зазначила лідерка Молдови.

Вона пояснила, що "план Маршалла" був покликаний показати "виснаженому континенту, що капіталізм і демократія є кращим шляхом вперед, ніж все, що пропонував комунізм", а тепер версія цього плану повинна дати "таку ж надію тим, хто прагне до членства в ЄС".

"Нам також потрібно інвестувати в порятунок життів, відновлення миру та захист свободи в ключові моменти історії", - сказала Санду.

Також читайте: Санду закликала Оллонгрен надати Україні системи ППО

Автор: 

план Маршалла (46) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+9
А для Молдови з якого такого? Чим молдавани заробили на план відродження?
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29.04.2024 16:50
+3
"План Маршалла"?!
Мені ось цікаво, вони там реально не відупляють що зараз на фронті відбувається? Ні, я розумію: "марафон", "цензура" і таке інше, але, плять, DeepStateMap можна хоча б раз на тиждень дивитися?
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29.04.2024 16:51
+3
Молдова уже 20 лет воюет, ей срочно нужен план.
1 миллиард долларов как-то однажды пропал в Молдове, никто его так и не нашёл до сих пор. Дайте ещё 30.
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29.04.2024 16:52
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А ще краще - план Генералісімуса!
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29.04.2024 16:41 Відповісти
А для Молдови з якого такого? Чим молдавани заробили на план відродження?
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29.04.2024 16:50 Відповісти
За геноцид мольдованських штукатурів!!
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29.04.2024 17:25 Відповісти
Молдова намагається примазуватись😀
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29.04.2024 18:50 Відповісти
хочете мати приднєстровьє-гагаузію-молдаванських-комуняків за спиною ?
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29.04.2024 21:10 Відповісти
И Киев и Кишенев потакали кланам контрабандистов 30 лет подряд. Была бы политическая воля, ПМР/пмс бы давно загнулась
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29.04.2024 22:42 Відповісти
"План Маршалла"?!
Мені ось цікаво, вони там реально не відупляють що зараз на фронті відбувається? Ні, я розумію: "марафон", "цензура" і таке інше, але, плять, DeepStateMap можна хоча б раз на тиждень дивитися?
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29.04.2024 16:51 Відповісти
Молдова уже 20 лет воюет, ей срочно нужен план.
1 миллиард долларов как-то однажды пропал в Молдове, никто его так и не нашёл до сих пор. Дайте ещё 30.
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29.04.2024 16:52 Відповісти
А скільки мільярдів пропало в Україні за останні два роки не хочете порахувати? Якщо Україна не вистоїть, питання Молдови кацапи вирішать за пару днів по тому.
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29.04.2024 17:07 Відповісти
По-моему, два предложения противоречат друг другу.
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29.04.2024 17:14 Відповісти
Навіть за пару годин
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29.04.2024 19:07 Відповісти
Зеленського поки що влаштовує аргентинський "план".
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29.04.2024 17:02 Відповісти
Молдова и тут за спиной Украины, между иёпаных, протиснуться хочет.
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29.04.2024 17:17 Відповісти
Я не проти Молдови, але стидаюся спитати, до чого тут Молдова?
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29.04.2024 17:26 Відповісти
Там москалі оптом скуповують виборців і навіть не приховують це через російські платіжні картки "мир" яки чомусь досі діють у Молдові...
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29.04.2024 20:06 Відповісти
В Молове ваты не мерянно. Власть Санду держится на волоске.
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29.04.2024 18:00 Відповісти
за волосок не надо...там могут голосовать те кто живут за кордоном...выгребет
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29.04.2024 19:25 Відповісти
То Грузія чіплялася до паровозу, тепер Молдова.
При усій повазі - ну яким боком Молдова до можливого "плану Марашалла"?
Не можуть вже десятки років витурити декілька тисяч рашистів з Придністров'я - браві молдовські вояки...
Може так - Молдова дасть частину грошей на той план в Україні?
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29.04.2024 18:07 Відповісти
Витурити декілька тисяч рашистів з Придністровʼя, як ви пишете, не вирішить проблему в комплексі. В Молдові значна частина населення продовжує орієнтуватися на москалів, гагаузький регіон практично не визнає центральну владу, башкан Гагаузії Євгенія Гуцул нещодавно два тижні провела в москві, отримувала інструкції по дестабілізації. Вже створили новий партблок «победа». Відновивши контроль над придністровським регіоном Кишинів одразу отримає промосковських виборців, які зможуть повернути до влади Додона, бо розклад між промосковськими виборцями та проєвропейськими приблизно як свого часу в Україні 50 на 50 і т.д. і т.п. У кожної країни купа своїх внутрішніх проблем. Як казав «класик» не все так однозначно, як здається з першого погляду..
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29.04.2024 19:11 Відповісти
СандА, спочатку треба кацапів вигнати та отримати перемогу. Шо Молдова робить, щоб звільнити свою територію від кацапні. Наприклад Україна воює з кацапами за свою землю, а Молдова навіть на міжнародному рівні вже не піднімає питання відновлення своєї територіальної цілістності.
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29.04.2024 18:09 Відповісти
дебіли, які накидають на Молдову, подивіться на свого Зеледента, на його результат на виборах 2019 та порівняйте з Молдовою та Санду! Молдова та Санду зробили багато для біженців, підтримують нас. Незважаючи на велику кількість вати, народ Молдови за Україну. Ганьба вам диванне блювотіння!
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29.04.2024 19:29 Відповісти
План Маршалла пропонували сталіну...той відмовився з ідеологічних міркувань (відмова від соціалістичної економіки)...і він би спрацював в при тоталітарному режимі... Але пропонувати його зепідорам це просто подарувати юблюдкам гроші...
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29.04.2024 20:10 Відповісти
Трішки не так))План Маршала потрібен Україні після перемоги,а молдавани приїдуть плитку класти ,штукатурити та кермувати транспортом,бо це їхні національні ремесла)й тоді,вони відчують себе під впливом плану Маршала,ну,типу,як мухи на мотоциклі))
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29.04.2024 21:30 Відповісти
 
 