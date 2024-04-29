ЄС потрібен "план Маршалла" для Молдови та України, - Санду

Президентка Молдови Майя Сайнду вважає, що ЄС має розробити "план Маршалла" для Молдови та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Подібно до того, як після Другої світової війни Західній Європі був запропонований економічний рятувальний круг у вигляді американського "плану Маршалла", Молдова і Україна потребують чітко сфокусованого еквівалента 21-го століття від Європейського Союзу", - зазначила лідерка Молдови.

Вона пояснила, що "план Маршалла" був покликаний показати "виснаженому континенту, що капіталізм і демократія є кращим шляхом вперед, ніж все, що пропонував комунізм", а тепер версія цього плану повинна дати "таку ж надію тим, хто прагне до членства в ЄС".

"Нам також потрібно інвестувати в порятунок життів, відновлення миру та захист свободи в ключові моменти історії", - сказала Санду.

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