ЄС потрібен "план Маршалла" для Молдови та України, - Санду
Президентка Молдови Майя Сайнду вважає, що ЄС має розробити "план Маршалла" для Молдови та України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
"Подібно до того, як після Другої світової війни Західній Європі був запропонований економічний рятувальний круг у вигляді американського "плану Маршалла", Молдова і Україна потребують чітко сфокусованого еквівалента 21-го століття від Європейського Союзу", - зазначила лідерка Молдови.
Вона пояснила, що "план Маршалла" був покликаний показати "виснаженому континенту, що капіталізм і демократія є кращим шляхом вперед, ніж все, що пропонував комунізм", а тепер версія цього плану повинна дати "таку ж надію тим, хто прагне до членства в ЄС".
"Нам також потрібно інвестувати в порятунок життів, відновлення миру та захист свободи в ключові моменти історії", - сказала Санду.
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Мені ось цікаво, вони там реально не відупляють що зараз на фронті відбувається? Ні, я розумію: "марафон", "цензура" і таке інше, але, плять, DeepStateMap можна хоча б раз на тиждень дивитися?
1 миллиард долларов как-то однажды пропал в Молдове, никто его так и не нашёл до сих пор. Дайте ещё 30.
При усій повазі - ну яким боком Молдова до можливого "плану Марашалла"?
Не можуть вже десятки років витурити декілька тисяч рашистів з Придністров'я - браві молдовські вояки...
Може так - Молдова дасть частину грошей на той план в Україні?