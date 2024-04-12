5 668 13
Санду закликала Оллонгрен надати Україні системи ППО
Президентка Молдови Майя Санду зустрілася з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен та обговорила з нею українські потреби в системах ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"У зв’язку з тим, що найбільша електростанція Київської області була зруйнована російською ракетою минулої ночі, я наголосила на нагальній потребі в більшій кількості систем протиповітряної оборони для України", - написала президентка у соцмережі Х.
У свою чергу Кайса Оллонгрен зауважила, що війна в Україні призвела до підвищення занепокоєння щодо безпеки, тому Нідерланди та Молдова посилюють свою співпрацю.
Топ коментарі
+13 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар12.04.2024 02:31
+4 Алекс Мышкевич
показати весь коментар12.04.2024 02:21
+4 Alex_Dimitrov
показати весь коментар12.04.2024 07:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
населення Норвегії всього 5,207 млн осіб - ду-май-те !!!!
Україні потрібен Гетьман !
ну і стандартне - ліпецька фабрика, зірвав склади, свинарчуки, вбив і з'їв брата
трьох калiбрiв вистачiть
"хватит двух-трьох дней"... и парадний мундір не забудь