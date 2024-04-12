Санду закликала Оллонгрен надати Україні системи ППО

Президентка Молдови Майя Санду зустрілася з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен та обговорила з нею українські потреби в системах ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У зв’язку з тим, що найбільша електростанція Київської області була зруйнована російською ракетою минулої ночі, я наголосила на нагальній потребі в більшій кількості систем протиповітряної оборони для України", - написала президентка у соцмережі Х.

У свою чергу Кайса Оллонгрен зауважила, що війна в Україні призвела до підвищення занепокоєння щодо безпеки, тому Нідерланди та Молдова посилюють свою співпрацю.

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