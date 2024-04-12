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Новости Помощь Украине
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Санду призвала Оллонгрен предоставить Украине системы ПВО

санду

Президент Молдовы Майя Санду встретилась с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и обсудила с ней украинские потребности в системах ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"В связи с тем, что крупнейшая электростанция Киевской области была разрушена российской ракетой минувшей ночью, я отметила настоятельную потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны для Украины", - написала президент в соцсети Х.

В свою очередь, Кайса Оллонгрен отметила, что война в Украине привела к повышению обеспокоенности относительно безопасности, поэтому Нидерланды и Молдова усиливают свое сотрудничество.

Также читайте: Мы делаем все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину боеприпасы, – министр обороны Нидерландов Оллонгрен

Автор: 

ПВО (2729) Мая Санду (210) Оллонгрен Кайса (37)


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Топ комментарии
+13
А що мені думати, якщо в 2019 р. я став мало не ворогом та вигнанцем в колективі у якому працював чимало років, коли намагався довести, що голосувати за тупого коміка під час важких для країни часів це самогубство? Я їм казав, що ще коли вчився в університеті, то ще тоді помітив - поки більшість щось вчить та намагається здати, хитросракі КВНщики за свої жартики отримують халявні оцінки по-факту нічого не знаючи та не роблячи. І ось маємо неуки та халявщики Зеленський, Стефанчуки і інша мерзота, яку обрали такі самі дебіли довели країну до катастрофи.
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12.04.2024 02:31
+4
NASAMS (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) передвижной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F норвежский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 зенитный ракетный комплекс , предназначенный для борьбы с маневрирующими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 БПЛА , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 баллистические ракеты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 вертолёты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолёты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крылатые ракеты и другие цели

населення Норвегії всього 5,207 млн осіб - ду-май-те !!!!

Україні потрібен Гетьман !
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12.04.2024 02:21
+4
Аналогично, кстати они и сейчас нисколько о своём выборе не сожалеют, делают вид, что ничего не поняли и готовы многие снова сделать тоже самое...
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12.04.2024 07:16
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Правила форума Совет форумчан
Дуже добре, що пані Санду розуміє, що якщо не вистоїть Україна, то Молдова наступна і долучилася до прохання допомогти нам. Втім, коли мова про Норвегію, вона і без нагадувань намагається всіляко допомогти і робить чимало, хоча у неї значно менші можливості, ніж у деяких інших членів НАТО.
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12.04.2024 02:08 Ответить
NASAMS (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) передвижной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F норвежский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 зенитный ракетный комплекс , предназначенный для борьбы с маневрирующими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 БПЛА , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 баллистические ракеты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 вертолёты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолёты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крылатые ракеты и другие цели

населення Норвегії всього 5,207 млн осіб - ду-май-те !!!!

Україні потрібен Гетьман !
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12.04.2024 02:21 Ответить
А що мені думати, якщо в 2019 р. я став мало не ворогом та вигнанцем в колективі у якому працював чимало років, коли намагався довести, що голосувати за тупого коміка під час важких для країни часів це самогубство? Я їм казав, що ще коли вчився в університеті, то ще тоді помітив - поки більшість щось вчить та намагається здати, хитросракі КВНщики за свої жартики отримують халявні оцінки по-факту нічого не знаючи та не роблячи. І ось маємо неуки та халявщики Зеленський, Стефанчуки і інша мерзота, яку обрали такі самі дебіли довели країну до катастрофи.
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12.04.2024 02:31 Ответить
Аналогично, кстати они и сейчас нисколько о своём выборе не сожалеют, делают вид, что ничего не поняли и готовы многие снова сделать тоже самое...
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12.04.2024 07:16 Ответить
а на всі аргументи до чого призвів їх вибір, відповідають однаково - "ваш Порошенко здав би країну ще в лютому" або "от ***** того і напало що не могло домовитися з зейлом, а якби був Порох - то все б здав"
ну і стандартне - ліпецька фабрика, зірвав склади, свинарчуки, вбив і з'їв брата
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12.04.2024 09:42 Ответить
>>> населення Норвегії всього 5,207 млн осіб - ду-май-те !!!!

трьох калiбрiв вистачiть
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12.04.2024 03:50 Ответить
многовато будет!
"хватит двух-трьох дней"... и парадний мундір не забудь
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12.04.2024 05:37 Ответить
Эти новости напоминают ... А давайте попросим космических рейнджеров с мечами! И главное никто не против! Попросить можно, только сначала их найти нужно!
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12.04.2024 03:26 Ответить
пора видать усем гражданам по винтовке
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12.04.2024 04:08 Ответить
Не така вже й погана пропозиція, як дехто вважає.

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12.04.2024 08:40 Ответить
Давай Санду уже арестуй этого горебаного Додона с его ватной компанией. Там такой гадюшник, а еще Бельцы. На бочке с порохом сидишь.
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12.04.2024 05:55 Ответить
Можна уявити, що Санду наш позаштатний міністр закордонних справ.
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12.04.2024 08:33 Ответить
Це все треба було надавати ДО знищення наших ТЕС. Тепер вже пізно... Що захищати? Руїни?
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12.04.2024 08:53 Ответить
 
 