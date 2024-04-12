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Санду призвала Оллонгрен предоставить Украине системы ПВО
Президент Молдовы Майя Санду встретилась с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и обсудила с ней украинские потребности в системах ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"В связи с тем, что крупнейшая электростанция Киевской области была разрушена российской ракетой минувшей ночью, я отметила настоятельную потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны для Украины", - написала президент в соцсети Х.
В свою очередь, Кайса Оллонгрен отметила, что война в Украине привела к повышению обеспокоенности относительно безопасности, поэтому Нидерланды и Молдова усиливают свое сотрудничество.
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населення Норвегії всього 5,207 млн осіб - ду-май-те !!!!
Україні потрібен Гетьман !
ну і стандартне - ліпецька фабрика, зірвав склади, свинарчуки, вбив і з'їв брата
трьох калiбрiв вистачiть
"хватит двух-трьох дней"... и парадний мундір не забудь