Санду призвала Оллонгрен предоставить Украине системы ПВО

Президент Молдовы Майя Санду встретилась с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и обсудила с ней украинские потребности в системах ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"В связи с тем, что крупнейшая электростанция Киевской области была разрушена российской ракетой минувшей ночью, я отметила настоятельную потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны для Украины", - написала президент в соцсети Х.

В свою очередь, Кайса Оллонгрен отметила, что война в Украине привела к повышению обеспокоенности относительно безопасности, поэтому Нидерланды и Молдова усиливают свое сотрудничество.

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