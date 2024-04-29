ЕС нужен план Маршалла для Молдовы и Украины, - Санду
Президент Молдовы Майя Сайнду считает, что ЕС должен разработать "план Маршалла" для Молдовы и Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
"Подобно тому, как после Второй мировой войны Западной Европе был предложен экономический спасательный круг в виде американского "плана Маршалла", Молдова и Украина нуждаются в четко сфокусированном эквиваленте 21-го века от Европейского Союза", - отметила лидер Молдовы.
Она пояснила, что "план Маршалла" был призван показать "истощенному континенту, что капитализм и демократия являются лучшим путем вперед, чем все, что предлагал коммунизм", а теперь версия этого плана должна дать "такую же надежду тем, кто стремится к членству в ЕС".
"Нам также нужно инвестировать в спасение жизней, восстановление мира и защиту свободы в ключевые моменты истории", - сказала Санду.
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Мені ось цікаво, вони там реально не відупляють що зараз на фронті відбувається? Ні, я розумію: "марафон", "цензура" і таке інше, але, плять, DeepStateMap можна хоча б раз на тиждень дивитися?
1 миллиард долларов как-то однажды пропал в Молдове, никто его так и не нашёл до сих пор. Дайте ещё 30.
При усій повазі - ну яким боком Молдова до можливого "плану Марашалла"?
Не можуть вже десятки років витурити декілька тисяч рашистів з Придністров'я - браві молдовські вояки...
Може так - Молдова дасть частину грошей на той план в Україні?