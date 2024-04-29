РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9242 посетителя онлайн
Новости
2 469 24

ЕС нужен план Маршалла для Молдовы и Украины, - Санду

санду

Президент Молдовы Майя Сайнду считает, что ЕС должен разработать "план Маршалла" для Молдовы и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"Подобно тому, как после Второй мировой войны Западной Европе был предложен экономический спасательный круг в виде американского "плана Маршалла", Молдова и Украина нуждаются в четко сфокусированном эквиваленте 21-го века от Европейского Союза", - отметила лидер Молдовы.

Она пояснила, что "план Маршалла" был призван показать "истощенному континенту, что капитализм и демократия являются лучшим путем вперед, чем все, что предлагал коммунизм", а теперь версия этого плана должна дать "такую же надежду тем, кто стремится к членству в ЕС".

"Нам также нужно инвестировать в спасение жизней, восстановление мира и защиту свободы в ключевые моменты истории", - сказала Санду.

Также читайте: Санду призвала Оллонгрен предоставить Украине системы ПВО

Автор: 

план Маршалла (42) Мая Санду (210)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
А для Молдови з якого такого? Чим молдавани заробили на план відродження?
показать весь комментарий
29.04.2024 16:50
+3
"План Маршалла"?!
Мені ось цікаво, вони там реально не відупляють що зараз на фронті відбувається? Ні, я розумію: "марафон", "цензура" і таке інше, але, плять, DeepStateMap можна хоча б раз на тиждень дивитися?
показать весь комментарий
29.04.2024 16:51
+3
Молдова уже 20 лет воюет, ей срочно нужен план.
1 миллиард долларов как-то однажды пропал в Молдове, никто его так и не нашёл до сих пор. Дайте ещё 30.
показать весь комментарий
29.04.2024 16:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ще краще - план Генералісімуса!
показать весь комментарий
29.04.2024 16:41 Ответить
А для Молдови з якого такого? Чим молдавани заробили на план відродження?
показать весь комментарий
29.04.2024 16:50 Ответить
За геноцид мольдованських штукатурів!!
показать весь комментарий
29.04.2024 17:25 Ответить
Молдова намагається примазуватись😀
показать весь комментарий
29.04.2024 18:50 Ответить
хочете мати приднєстровьє-гагаузію-молдаванських-комуняків за спиною ?
показать весь комментарий
29.04.2024 21:10 Ответить
И Киев и Кишенев потакали кланам контрабандистов 30 лет подряд. Была бы политическая воля, ПМР/пмс бы давно загнулась
показать весь комментарий
29.04.2024 22:42 Ответить
"План Маршалла"?!
Мені ось цікаво, вони там реально не відупляють що зараз на фронті відбувається? Ні, я розумію: "марафон", "цензура" і таке інше, але, плять, DeepStateMap можна хоча б раз на тиждень дивитися?
показать весь комментарий
29.04.2024 16:51 Ответить
Молдова уже 20 лет воюет, ей срочно нужен план.
1 миллиард долларов как-то однажды пропал в Молдове, никто его так и не нашёл до сих пор. Дайте ещё 30.
показать весь комментарий
29.04.2024 16:52 Ответить
А скільки мільярдів пропало в Україні за останні два роки не хочете порахувати? Якщо Україна не вистоїть, питання Молдови кацапи вирішать за пару днів по тому.
показать весь комментарий
29.04.2024 17:07 Ответить
По-моему, два предложения противоречат друг другу.
показать весь комментарий
29.04.2024 17:14 Ответить
Навіть за пару годин
показать весь комментарий
29.04.2024 19:07 Ответить
Зеленського поки що влаштовує аргентинський "план".
показать весь комментарий
29.04.2024 17:02 Ответить
Молдова и тут за спиной Украины, между иёпаных, протиснуться хочет.
показать весь комментарий
29.04.2024 17:17 Ответить
Я не проти Молдови, але стидаюся спитати, до чого тут Молдова?
показать весь комментарий
29.04.2024 17:26 Ответить
Там москалі оптом скуповують виборців і навіть не приховують це через російські платіжні картки "мир" яки чомусь досі діють у Молдові...
показать весь комментарий
29.04.2024 20:06 Ответить
В Молове ваты не мерянно. Власть Санду держится на волоске.
показать весь комментарий
29.04.2024 18:00 Ответить
за волосок не надо...там могут голосовать те кто живут за кордоном...выгребет
показать весь комментарий
29.04.2024 19:25 Ответить
То Грузія чіплялася до паровозу, тепер Молдова.
При усій повазі - ну яким боком Молдова до можливого "плану Марашалла"?
Не можуть вже десятки років витурити декілька тисяч рашистів з Придністров'я - браві молдовські вояки...
Може так - Молдова дасть частину грошей на той план в Україні?
показать весь комментарий
29.04.2024 18:07 Ответить
Витурити декілька тисяч рашистів з Придністровʼя, як ви пишете, не вирішить проблему в комплексі. В Молдові значна частина населення продовжує орієнтуватися на москалів, гагаузький регіон практично не визнає центральну владу, башкан Гагаузії Євгенія Гуцул нещодавно два тижні провела в москві, отримувала інструкції по дестабілізації. Вже створили новий партблок «победа». Відновивши контроль над придністровським регіоном Кишинів одразу отримає промосковських виборців, які зможуть повернути до влади Додона, бо розклад між промосковськими виборцями та проєвропейськими приблизно як свого часу в Україні 50 на 50 і т.д. і т.п. У кожної країни купа своїх внутрішніх проблем. Як казав «класик» не все так однозначно, як здається з першого погляду..
показать весь комментарий
29.04.2024 19:11 Ответить
СандА, спочатку треба кацапів вигнати та отримати перемогу. Шо Молдова робить, щоб звільнити свою територію від кацапні. Наприклад Україна воює з кацапами за свою землю, а Молдова навіть на міжнародному рівні вже не піднімає питання відновлення своєї територіальної цілістності.
показать весь комментарий
29.04.2024 18:09 Ответить
дебіли, які накидають на Молдову, подивіться на свого Зеледента, на його результат на виборах 2019 та порівняйте з Молдовою та Санду! Молдова та Санду зробили багато для біженців, підтримують нас. Незважаючи на велику кількість вати, народ Молдови за Україну. Ганьба вам диванне блювотіння!
показать весь комментарий
29.04.2024 19:29 Ответить
План Маршалла пропонували сталіну...той відмовився з ідеологічних міркувань (відмова від соціалістичної економіки)...і він би спрацював в при тоталітарному режимі... Але пропонувати його зепідорам це просто подарувати юблюдкам гроші...
показать весь комментарий
29.04.2024 20:10 Ответить
Трішки не так))План Маршала потрібен Україні після перемоги,а молдавани приїдуть плитку класти ,штукатурити та кермувати транспортом,бо це їхні національні ремесла)й тоді,вони відчують себе під впливом плану Маршала,ну,типу,як мухи на мотоциклі))
показать весь комментарий
29.04.2024 21:30 Ответить
 
 