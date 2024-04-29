ЕС нужен план Маршалла для Молдовы и Украины, - Санду

Президент Молдовы Майя Сайнду считает, что ЕС должен разработать "план Маршалла" для Молдовы и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"Подобно тому, как после Второй мировой войны Западной Европе был предложен экономический спасательный круг в виде американского "плана Маршалла", Молдова и Украина нуждаются в четко сфокусированном эквиваленте 21-го века от Европейского Союза", - отметила лидер Молдовы.

Она пояснила, что "план Маршалла" был призван показать "истощенному континенту, что капитализм и демократия являются лучшим путем вперед, чем все, что предлагал коммунизм", а теперь версия этого плана должна дать "такую же надежду тем, кто стремится к членству в ЕС".

"Нам также нужно инвестировать в спасение жизней, восстановление мира и защиту свободы в ключевые моменты истории", - сказала Санду.

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