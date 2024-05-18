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Молдова может стать "стратегическим хабом" для восстановления Украины, - Санду

Майя Санду: Молдова стане хабом для України

Молдова готовится взять на себя роль "стратегического хаба" для послевоенного восстановления Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Демократическая и стабильная Молдова является надежным соседом Украины, с которой мы имеем общую границу протяженностью 1200 километров", - напомнила президент на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцом пресс-конференции.

Она добавила, что Молдова готовится взять на себя роль "стратегического хаба" для восстановления Украины после войны и подчеркнула, что Германия, поддерживая Украину, так же поддерживает и Молдову.

"Моя страна не была бы сегодня в безопасности, если бы Украина не дала России такого отпора", - пояснила она.

Шольц сказал, что Молдова страдает из-за российской агрессии против Украины и ее последствий, как экономических, так и в сфере безопасности, и пообещал и в дальнейшем оказывать стране всестороннюю поддержку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС нужен план Маршалла для Молдовы и Украины, - Санду

"И мы знаем о попытках России с помощью пророссийских деятелей дестабилизировать ситуацию", - добавил канцлер.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что от Украины никогда не поступало официального предложения по решению вопроса с Приднестровьем, неофициальных предложений также не было.

Автор: 

Молдова (1867) Украина (44917) Мая Санду (210)


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Топ комментарии
+10
Тобто мало того, що купа українських "бізнесчиновників" спить і бачить власне збагачення на відновленні, так ще і Молдова хоче в цю тісну компанію?
Нехай Санду відновлює власну країну, з хабом там, чи ні, але в Україні і без них буде тісно серед "відновлювачів".
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18.05.2024 08:47
+8
Молдова нехай вирішить придністровську проблему не по "запиту України" а проактивно,
як свою власну - якою вона і є. А то як у наших зелених "Блінкен прийди порядок наведи".
Дайте запит і дозвіл румунам на введення військ, наприклад.
Нє ? Ну, якось інакше - але РОБІТЬ ЩОСЬ !
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18.05.2024 08:36
+7
Модова в данному випадку нагадує мені хірурга з гангреною.
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18.05.2024 08:42
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Може, але треба з москальським анклавом в Молдові щось робити, весь кордон перекриває.
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18.05.2024 08:32 Ответить
Молдова нехай вирішить придністровську проблему не по "запиту України" а проактивно,
як свою власну - якою вона і є. А то як у наших зелених "Блінкен прийди порядок наведи".
Дайте запит і дозвіл румунам на введення військ, наприклад.
Нє ? Ну, якось інакше - але РОБІТЬ ЩОСЬ !
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18.05.2024 08:36 Ответить
Ніхто нічого робити не буде. Вони ждуть чим закінчиться війна України кацапами.
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18.05.2024 09:03 Ответить
Там у Молдови є конкурент ~ Польща яка те саме хоче,

але я ржу з них обох ..
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18.05.2024 10:14 Ответить
а пемеер у цьому процесі буде хабом між Молдовою і Україною??
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18.05.2024 08:38 Ответить
Зараз хаб - це Тиса
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18.05.2024 09:06 Ответить
Спасибо посмеялся. Молдова еще может взять на себя роль международного валютного фонда для Украины, а заодно и главного винного погреба
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18.05.2024 08:39 Ответить
Модова в данному випадку нагадує мені хірурга з гангреною.
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18.05.2024 08:42 Ответить
Західні хаби безсилі проти наших зелених хабалок.
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18.05.2024 08:42 Ответить
Тобто мало того, що купа українських "бізнесчиновників" спить і бачить власне збагачення на відновленні, так ще і Молдова хоче в цю тісну компанію?
Нехай Санду відновлює власну країну, з хабом там, чи ні, але в Україні і без них буде тісно серед "відновлювачів".
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18.05.2024 08:47 Ответить
молдова, спочатку, нехай своє гімно вичистить.
я за клятих "піндосів".
так, як вони, ніхто не зможе навести лад.
але, треба:
по перше, перемогти, на наших умовах.
по друге, позбавити україну отих паразитів, що засіли у всіх інститутах влади.
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18.05.2024 08:51 Ответить
😁
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18.05.2024 08:52 Ответить
дєті! вони не знають, що ринки відбудови України вже давно поділені-переділені. вони пізно "кинулись". списки "відбудовників" у традиційно займавшогося цим ділом брата дєрьмака. ))
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18.05.2024 08:53 Ответить
Ти б вже помовчала, коли серете перед жалюгідним придністров'ям.
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18.05.2024 09:05 Ответить
Они 2 года жд наладить не могут. От Киева в Кишинев по прямой 500 км. И ширина колеии такая же. От киева до аэропорта 5 часов. Но нет.
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18.05.2024 09:08 Ответить
Це можна розшифрувати як - кому війна та розруха а кому мати рідна та прибутки.
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18.05.2024 09:13 Ответить
Молдова може запросто ізолювати Придністровя дозволивши виїзд молоді звідти і заборонивши вїзд і ввезеня будь чого крім гуманітарної допомоги. Там і так вже залишились лише старі совкодрочери і півтори тисячі кацапських військовослужбовців. Чи не єдине джерело доходу це гідроелектростанція електроенергію з якої продають Молдові. А можна купувати в іншому місці! Ми з свого боку закриємо кордон на вимогу Молдови аж бігом.
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18.05.2024 09:14 Ответить
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18.05.2024 09:15 Ответить
"Дайте-дайте до корита притиснутися!"
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18.05.2024 09:18 Ответить
Молдова хоче будь-як, але примазатися
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18.05.2024 09:35 Ответить

А нічого не лусне?
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18.05.2024 10:12 Ответить
А яка додана вартість від Молдови в ролі хаба?
Склади будматеріалів? Дистрибуційні центри? Транспортні шляхи? Банківський хаб?
Відновлення буде (якщо буде) за рахунок дуже багатьох міжнародних донорів і українського капіталу в основному з українських матеріалів. Молдова може надати трохи робочої сили, але її уряд і особисто Майя ніяк на цьому не нагріються.
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18.05.2024 10:18 Ответить
Мріє про великий хап
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18.05.2024 10:40 Ответить
Молдова розберись з придністровьям спочатку, хаб, поржав. Держава без виходу до моря
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18.05.2024 10:44 Ответить
В Жмеринки більше шансів стати хабом, аніж у Молдови.
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18.05.2024 10:59 Ответить
Пропоную для вирішення цього питання губозакатальну машинку #7. Який хаб? Що це за прутня? В чому взагалі сенс цього "меседжу"?
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18.05.2024 12:56 Ответить
Похоже опять Задунайская Сечь возникнет. Давно было дело. Иди знай!
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18.05.2024 18:10 Ответить
 
 