Молдова может стать "стратегическим хабом" для восстановления Украины, - Санду
Молдова готовится взять на себя роль "стратегического хаба" для послевоенного восстановления Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.
"Демократическая и стабильная Молдова является надежным соседом Украины, с которой мы имеем общую границу протяженностью 1200 километров", - напомнила президент на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцом пресс-конференции.
Она добавила, что Молдова готовится взять на себя роль "стратегического хаба" для восстановления Украины после войны и подчеркнула, что Германия, поддерживая Украину, так же поддерживает и Молдову.
"Моя страна не была бы сегодня в безопасности, если бы Украина не дала России такого отпора", - пояснила она.
Шольц сказал, что Молдова страдает из-за российской агрессии против Украины и ее последствий, как экономических, так и в сфере безопасности, и пообещал и в дальнейшем оказывать стране всестороннюю поддержку.
"И мы знаем о попытках России с помощью пророссийских деятелей дестабилизировать ситуацию", - добавил канцлер.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что от Украины никогда не поступало официального предложения по решению вопроса с Приднестровьем, неофициальных предложений также не было.
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як свою власну - якою вона і є. А то як у наших зелених "Блінкен прийди порядок наведи".
Дайте запит і дозвіл румунам на введення військ, наприклад.
Нє ? Ну, якось інакше - але РОБІТЬ ЩОСЬ !
але я ржу з них обох ..
Нехай Санду відновлює власну країну, з хабом там, чи ні, але в Україні і без них буде тісно серед "відновлювачів".
я за клятих "піндосів".
так, як вони, ніхто не зможе навести лад.
але, треба:
по перше, перемогти, на наших умовах.
по друге, позбавити україну отих паразитів, що засіли у всіх інститутах влади.
А нічого не лусне?
Склади будматеріалів? Дистрибуційні центри? Транспортні шляхи? Банківський хаб?
Відновлення буде (якщо буде) за рахунок дуже багатьох міжнародних донорів і українського капіталу в основному з українських матеріалів. Молдова може надати трохи робочої сили, але її уряд і особисто Майя ніяк на цьому не нагріються.