Молдова может стать "стратегическим хабом" для восстановления Украины, - Санду

Молдова готовится взять на себя роль "стратегического хаба" для послевоенного восстановления Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Демократическая и стабильная Молдова является надежным соседом Украины, с которой мы имеем общую границу протяженностью 1200 километров", - напомнила президент на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцом пресс-конференции.

Она добавила, что Молдова готовится взять на себя роль "стратегического хаба" для восстановления Украины после войны и подчеркнула, что Германия, поддерживая Украину, так же поддерживает и Молдову.

"Моя страна не была бы сегодня в безопасности, если бы Украина не дала России такого отпора", - пояснила она.

Шольц сказал, что Молдова страдает из-за российской агрессии против Украины и ее последствий, как экономических, так и в сфере безопасности, и пообещал и в дальнейшем оказывать стране всестороннюю поддержку.

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"И мы знаем о попытках России с помощью пророссийских деятелей дестабилизировать ситуацию", - добавил канцлер.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что от Украины никогда не поступало официального предложения по решению вопроса с Приднестровьем, неофициальных предложений также не было.