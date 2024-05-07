Украина не предлагала Молдове решить вопрос с Приднестровьем, - Санду
Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что от Украины никогда не поступало официального предложения относительно решения вопроса с Приднестровьем, неофициальных предложений также не было.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Относительно сообщений в СМИ о том, что Украина якобы предлагала Молдове решить вопрос с Приднестровьем, Санду заверила, что официальных заявлений по этому поводу никогда не было.
"То, что мы читали, некоторые люди говорили в средствах массовой информации, но официально, со всей ответственностью я вам говорю, официально никогда не было такого предложения", - сказала она.
Она уточнила, что неофициальных предложений Молдове тоже не поступало, и добавила, что Кишинев хочет решить вопрос Приднестровского конфликта мирным путем.
Президент подчеркнула, что если гипотетически Молдове предложат выбить российских миротворцев из Приднестровья, то страна откажется от военного пути решения вопроса.
Напомним, еще в 2023 году российские СМИ писали, что Минобороны РФ заявило о подготовке Украиной вооруженной провокации против Приднестровья с участием сил ВСУ и полка "Азов". В свою очередь, власти Молдовы тогда опровергли это заявление Минобороны РФ.
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і на пмр прийде свято злого українця.
головне молдаванам не просрати свою країну, як бєлорускіє і грузини.
Є таке. Вибори ж на носі, а з Європи газ виявився дуже дорогим...
От же якщо до тої вати приєднається пмрівська то вони дійсно можуть просрати країну..бо в них дєрьмократія а на відміну від тих же туркменів кацапів ніхто не поставить на місце у параші і вони будуть користиватися даними їм правами щоби знищити країну
Є один "варіант" - щоб Молдова добровільно відмовилася від того "анклаву" (тим більше що він був штучно створений до ІІ Світової війни - за рахунок території України) Але вона на це не піде А сама асимілювать його не зможе А Україні для Молдови "тягать каштани з вогню" - нема ніякого інтересу
Це ж їхня територія?... чи "не зовсім"?
теж гемор
давно треба його видалити !
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- дохрєна вати !!
3-тя штурмова під час ротації побавиться кілька днів