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Украина не предлагала Молдове решить вопрос с Приднестровьем, - Санду

санду

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что от Украины никогда не поступало официального предложения относительно решения вопроса с Приднестровьем, неофициальных предложений также не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Относительно сообщений в СМИ о том, что Украина якобы предлагала Молдове решить вопрос с Приднестровьем, Санду заверила, что официальных заявлений по этому поводу никогда не было.

"То, что мы читали, некоторые люди говорили в средствах массовой информации, но официально, со всей ответственностью я вам говорю, официально никогда не было такого предложения", - сказала она.

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Она уточнила, что неофициальных предложений Молдове тоже не поступало, и добавила, что Кишинев хочет решить вопрос Приднестровского конфликта мирным путем.

Президент подчеркнула, что если гипотетически Молдове предложат выбить российских миротворцев из Приднестровья, то страна откажется от военного пути решения вопроса.

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Напомним, еще в 2023 году российские СМИ писали, что Минобороны РФ заявило о подготовке Украиной вооруженной провокации против Приднестровья с участием сил ВСУ и полка "Азов". В свою очередь, власти Молдовы тогда опровергли это заявление Минобороны РФ.

Автор: 

Молдова (1867) Приднестровье (657) Мая Санду (210)


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Топ комментарии
+22
Но если че, звоните, госпожа Президент! Договоримся, недорого !

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07.05.2024 18:14
+12
Мирним шляхом? Ню-ню, де мій попкорн
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07.05.2024 18:16
+12
Теоретично можна і мирним...але повинна бути повна блокада (не на словах а реальна, щоб миша не проскочила) зі сторони Молдови та України
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07.05.2024 18:32
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я б гидував спілкуватися з цим кацапським виродком
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07.05.2024 18:13 Ответить
Но если че, звоните, госпожа Президент! Договоримся, недорого !

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07.05.2024 18:14 Ответить
Мирним шляхом? Ню-ню, де мій попкорн
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07.05.2024 18:16 Ответить
Теоретично можна і мирним...але повинна бути повна блокада (не на словах а реальна, щоб миша не проскочила) зі сторони Молдови та України
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07.05.2024 18:32 Ответить
Важко вирішувати щось воєнним шляхом, коли твоя армія за рейтингом - друга з кінця, і зовсім не має засобів ППО.
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07.05.2024 18:16 Ответить
на все потрібен час і сокира.
і на пмр прийде свято злого українця.
головне молдаванам не просрати свою країну, як бєлорускіє і грузини.
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07.05.2024 18:24 Ответить
головне молдаванам не просрати свою країну, як бєлорускіє і грузини.
Є таке. Вибори ж на носі, а з Європи газ виявився дуже дорогим...
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07.05.2024 18:32 Ответить
Так в тому ж проблема..в Молдові 50% вати...Ани хАтят чтобі пра них анєкдоті рааскзівали..ведь в СССР так біла хАрашо...
От же якщо до тої вати приєднається пмрівська то вони дійсно можуть просрати країну..бо в них дєрьмократія а на відміну від тих же туркменів кацапів ніхто не поставить на місце у параші і вони будуть користиватися даними їм правами щоби знищити країну
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07.05.2024 18:42 Ответить
Молдова незалежна країна - нехай сама і вирішує. Ми ж не знаємо що там і як, може молдавській владі подобається мати таке собі приднестрівʼя.
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07.05.2024 18:23 Ответить
Там такий самий "геморой" - як і у північному Казахстані Почнемо з того що там кількість "руськоязичних" перевищує масу "титульної нації" - молдован І вони поколіннями виростали з презирством як до самих молдован так і до їх мови Те ж саме і у північному казахстані І там і в Молдові значний їх процент - "обрусєвші хохли" І на біду обох країн - вони у випадку заворушень займуть позицію протистояння "титульній нації"
Є один "варіант" - щоб Молдова добровільно відмовилася від того "анклаву" (тим більше що він був штучно створений до ІІ Світової війни - за рахунок території України) Але вона на це не піде А сама асимілювать його не зможе А Україні для Молдови "тягать каштани з вогню" - нема ніякого інтересу
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07.05.2024 18:43 Ответить
Згодний. До того ж у нас зараз кожний солдат та кожний танк з літаком задіяні у війні з рашкою і будь-який відклик сил на інший напрям небажаний. Може після перемоги, якщо Молдова попрохає щоб задавити фашистську гадюку (військову базу рашистів) у нашому тилу
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07.05.2024 20:08 Ответить
Нехай попросить допомоги у Макрона тим паче що Франція вже тісно співпрацює з Руминією, французи і молдавани близькі бо ******* вино, мова схожа так що вперед до відновлення цілістної Молдови а ми дякуємо за підпримку і якщо щось тоді звичайно можете розраховувати.
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07.05.2024 21:53 Ответить
Та так, там в Тирасполі з різних *Северов* будували собі кооперативні квартири до виходу на пенсію.
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07.05.2024 20:08 Ответить
Потім не скиглите, що не попросили допомоги.
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07.05.2024 18:26 Ответить
Для начала себя самого слабо защитить? Кста йолопу евреи уже послали чорную метку, сквозь свою англомовну газету, о том, что по его вине и вине высшего руководства В управлении страной -полный коллапс. И что , если Украина и победит, то не благодаря зебилу, а вопреки.
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07.05.2024 18:31 Ответить
кацап
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07.05.2024 19:20 Ответить
Придушити кацапський осередок у тилу та отримати склади з ************ для ЗСУ - одні тільки плюси. І це сприяє тезі - захистити самого себе. Ще й вивільнити сили, що стережуть на цьому напрямку. Звивин не хватає втямити?
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07.05.2024 23:22 Ответить
Взагалі-то, подібні пропозиції повинні надходити ВІД Молдови!
Це ж їхня територія?... чи "не зовсім"?
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07.05.2024 18:28 Ответить
ДАВАЙТЕ ТАК РАССУЖДАТЬ, НУ КАКОЙ ЙОЛОП БУДЕТ ГОВОРИТЬ ВСЛУХ, ШО кто-то, кого-то о чем-то просил. Сделал дело, тогда и гуляй смело , можно хоч горобцям дулi давати.
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07.05.2024 18:33 Ответить
Причин може бути ну... дуже БАГАТО!
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07.05.2024 19:13 Ответить
Так, спочатку має бути офіційне звернення від молдовської сторони, потім затвердження молдовським прлментом дозволу на введення іноземного військового контингенту на територію Молдови і затвердження Веровною Радою України рішення про використання ЗСУ на території іноземної країни. Без цього ніяк
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07.05.2024 19:34 Ответить
В этом году вопрос удушения ПМРы не на часi. Майе надо 4 ноября выиграть выборы и провести референдум об ЕС. Парашный гадюшник выбран Ху#лом в спарринг-партнёры с Гагаузией, и шатать ситуацию будут с 2-х сторон, и уже начинают это в полный рост. Поэтому любой открытый конфликт с ПМРой будет продублирован парашными помоями в Гагаузии, что Молдове пока что абсолютно невыгодно.
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07.05.2024 18:29 Ответить
Там тих гагаузів - кіт наплакав...
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07.05.2024 18:31 Ответить
Тем более Румыния под боком, как-нить тех гагаузов уговорят. У нас же гагаузы тоже есть и вполне нормальные люди. Да и ваапше, по-моему Болгария ща - на нашей стороне, помогает вооружением.
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07.05.2024 18:38 Ответить
К слову, болгары пришли на Сев.Кавказ из-под Памира. Поселились под своим именем. Затем переселились на северное побережье Черного моря. После , большей своей частью, ушли на Волгу. Кто остался в Причерноморье, самоназвались гагаузами. Часть волжских булгар ушла на западное побережье Черного моря, где и создали государство Болгария. Которые остались на Волге, дык, тех булгар кацапы давным-давно изжили с бела свету, а мы болгар сохранили в гагаузах, так шо не катите уж так на тех молдавских гагаузов - це своi. Нужно к ним свой подход найти.
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07.05.2024 18:46 Ответить
кацап
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07.05.2024 19:36 Ответить
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07.05.2024 20:35 Ответить
Там полно парашных провокаторов под видом гагаузов. Скоро всё увидите...
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07.05.2024 18:46 Ответить
гагаузів - 120 тис. компактного проживання

теж гемор
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07.05.2024 20:32 Ответить
Майю все влаштовує. Ні до чого їй маса ватних виборців.
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07.05.2024 18:35 Ответить
В України вистачає власних проблем, а свої Молдова нехай вирішує самостійно.
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07.05.2024 18:38 Ответить
Тут такий нюанс, що там є можливість захопити багато-багато ***********...
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07.05.2024 18:42 Ответить
І не тільки. Так чи інакше касапи в пмр відтягують на себе частину наших військових. Це було б дуже добре для всіх вибити їх звідти, але з політичних міркувань, мабуть, час не прийшов
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07.05.2024 18:58 Ответить
Тим більше, що тих кацапів там сумарно - щось 1500 чи 1700 (це з небойовими разом)...
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07.05.2024 19:14 Ответить
Пока Румыния не заберет Молдову ничего не решится. Молдова не вытянет на себе это шобло русской ваты. В идеале разделить по речке - ПМР забрать в Украину вместе со складами в Колбасной. Вату загнать под плинтус, упоротых на болота выслать. Но до этого еще далеко.
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07.05.2024 21:46 Ответить
Угу, дык, кацапы вальнут ракетами по тем складам. Лучше их упредить, Приднестровье отойдет Молдове без боя.
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07.05.2024 21:03 Ответить
А якщо не вибити, а витравити, як щурів?🤬
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07.05.2024 18:48 Ответить
Из интервью Дюдя, почему не написать об этом первоисточнике??
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07.05.2024 18:57 Ответить
нам ще війни на два фронти не вистачало. Вистачає Авдієвок, Бахмутів та Часових Ярів... Та і Молдові бої на її території не потрібні.
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07.05.2024 19:11 Ответить
придністровя то чиряк на сраці України

давно треба його видалити !

.
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07.05.2024 19:29 Ответить
то йди видави!!! для захисту України нікого мобілізовати, а ти ще в Молдові чиряки давити зібрався...
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07.05.2024 20:11 Ответить
пиридністровя (300 тис.) + гагаузія (120 тис.) + одеські ватники (...???? тис.)
- дохрєна вати !!

3-тя штурмова під час ротації побавиться кілька днів
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07.05.2024 20:29 Ответить
Це в усіх політиків хвороба така? Увесь час публічно декларувати як їм страшно?
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07.05.2024 19:17 Ответить
вирішити конфлікт з рузкімі мирним шляхом. Доросла людина, живе не за 10 000 км від росії і вірить в таку маячню. Мирним шляхом. А є преценденти, які підкріплюють подібну віру?
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07.05.2024 20:05 Ответить
бездіяльність ось справжня назва цього плану, ну то проблема не буде вирішена , якщо так боїтеся то і не слід про це говорити
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07.05.2024 21:51 Ответить
І жодного посилання на те, що це була відповідь Дудю на некоректно поставлене питання. Автору "сенсації" дизлайк...
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07.05.2024 22:24 Ответить
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07.05.2024 23:14 Ответить
Тотальная блокада этого путинячего гнидника и Молдова восстановит территориальную целостность за месяц-два, а Украина получит боеприпасы со складов. Давно так надо, но политволи нема. ***** ж абыдытся.
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08.05.2024 03:40 Ответить
 
 