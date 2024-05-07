Украина не предлагала Молдове решить вопрос с Приднестровьем, - Санду

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что от Украины никогда не поступало официального предложения относительно решения вопроса с Приднестровьем, неофициальных предложений также не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Относительно сообщений в СМИ о том, что Украина якобы предлагала Молдове решить вопрос с Приднестровьем, Санду заверила, что официальных заявлений по этому поводу никогда не было.

"То, что мы читали, некоторые люди говорили в средствах массовой информации, но официально, со всей ответственностью я вам говорю, официально никогда не было такого предложения", - сказала она.

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Она уточнила, что неофициальных предложений Молдове тоже не поступало, и добавила, что Кишинев хочет решить вопрос Приднестровского конфликта мирным путем.

Президент подчеркнула, что если гипотетически Молдове предложат выбить российских миротворцев из Приднестровья, то страна откажется от военного пути решения вопроса.

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Напомним, еще в 2023 году российские СМИ писали, что Минобороны РФ заявило о подготовке Украиной вооруженной провокации против Приднестровья с участием сил ВСУ и полка "Азов". В свою очередь, власти Молдовы тогда опровергли это заявление Минобороны РФ.