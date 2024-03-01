Приднестровье. Российская угроза на юге | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своим видением российской угрозы для Украины со стороны Приднестровья.
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+13 Юра Малко
показать весь комментарий01.03.2024 20:35
+7 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
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+7 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий01.03.2024 20:37
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поляки, в перші дні акуєть які друзі але зерно та перевізники показали
що ця дружба, гавно
прибалтика, вся + фіни та норвегія, друзі що пісдєц, допомагають.
щоб ***** не було часу на них.
румуни мадяри турки молдова грузія, прикордонні друзі десь в глибині душі
але дуже глибоко.
англія сша та половина ЄС, поцілунки з язиком, дружба тілами,
бо за 5% своєї оборонки
без втрати своїх солдат ламають хребет раші та відкидають її в техгологічну прірву
на десятки років назад
знищують населення України за рахунок вбитих
інвалідів та еміграції, щоб дорватися до наших надр які оцінюють від
60 до 120трільйонів баксів.
евреї, взагалі брати-близнюки наші
бо головний єврей україни сказав:
україни, про яку ми мріяли не буде, буде великий ізраіль
так що *****, в музей таких друзєй
орки, найзапекліші вороги україни на протязі декількох століть
це щодо мого відношення до параші
а щодо "партнерів" то всі вони без виключення, крім тих кому реально загрожує рф
а це прибалтика та пара країн прикордоння з заходу грають нас в одні порота
бо як вписдити на бурю в пустелі все що є на озброєнні без озирання на витрати та втрати
як розкуярити Югославію не рахуючи грошей та озброєння
як всадити в афганістан 2 трільйона..
ні шатдаун не заважав
демократи з республіканцями не сперечались
забор від мексики був непотрібним
і ***** ніхто не боявся
а зарар все це з"явилося дивним чином разом взяте
може розтлумачиш мені, такому тупому та недалекому
чому так????
я не винуватий що нарід обирає підарасіві
https://youtu.be/zd1J0rWgEpA?si=VP6OqaZUHQulCthx
"Армія пмр" має або молдовські/румунські, або українські паспорти.
Захищати "Республіку Шеріф"?
Нахіба вони їм треба?
Про що тут дискутувати...
1. Як сказав сам Бутусов, там армія у рази більше ніж у Молдови. Припустим, ми їх прижали! А до чого ми їх "прижали"?! До Молдови?! Молдова зможе їх утримати, коли ми увійдемо до ПМР і вони туди ломануться і явно не пішки, а на військовій техніці?
2. Там величезні військові склади, що нам потрібні, але й потрібні Рашці. Думаєте вони будуть спокійно дивитись, як ми дерибанимо ті склади? Впевнений на 200%, що ті склади заміновані і вони їх підірвуть. А якщо не підірвуть, то запустять туди купу ракет і таки підірвуть!
Тому таку операцію, потрібно починати виключно при домовленісті з Молдовою та Румунією (або НАТО), щоб вони не дали їм вийти, та Молдова була прикрита від агресії з боку РФ (як варіант введення туди миротворчого контингенту без участі РФ). Також потрібна агентурна робота з тими хто охороняє ті склади, щоб у потрібний час не сталося вибухів
До 24.02.2022 купа наших "олігархів" сиділа на цьому контрабасі. Цигарки, спирт, нафтопродукти...
Зараз не знаю, що там погранці та сбу роблять, яка концепція. До Великої війни вони були в долі.
Заклики тут щось "заблокувати", "знищити", "задавити", "ізолювати"... - кого і від кого ізолювати? Українців від України?
Поверенння Лівобережжя Дністра (Придністрянщини) до складу своєї Батьківщини України - то лише питання часу і вже недовгого. ЗСУ за 2-3 години зайдуть у Тирасполь, Бендери, Дубосари, Рибницю, далі референдум і ніхто і не рипнеться. Кацапи, доречі теж. Слов"яни не ляжуть під румунів.
Таке враження, що ми зараз на дитячій пііонерській зіронці.