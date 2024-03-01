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Придністров’я. Російська загроза на Півдні | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїм баченням щодо російської загрози для України з боку Придністров’я.

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Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невизнане Придністров’я звернулося до Росії по допомогу через "економічну блокаду з боку Молдови". ВIДЕО

Автор: 

Придністров’я (474) Бутусов Юрій (3598)


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Топ коментарі
+13
правда,чомусь українська діаспора в Україні слабка і невпливова...арянська,азеро,єврейська,російська,мадярська,румунська сильні,а українська слабка...дивно,так?
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01.03.2024 20:35
+7
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01.03.2024 20:37
+7
***, в "пмр" реально два батальйони "миротворців". Всі інші - місцеві контрактники.
"Армія пмр" має або молдовські/румунські, або українські паспорти.
Захищати "Республіку Шеріф"?
Нахіба вони їм треба?
Про що тут дискутувати...
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01.03.2024 20:37
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Не по темі але....Зе відмінив свої візити в Єреван та Баку через те,що Азербайджан відмовився від його візиту....От вам і друзі-тюрки.....
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01.03.2024 20:16 Відповісти
Один блогер,каже що Баку не дав повітряний простір....Тут треба акуратно Зеленському,так як в Україні сильна та впливова як армянська діаспора так і азербайджанська.Багато з цих народів в силах оборони України.
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01.03.2024 20:21 Відповісти
правда,чомусь українська діаспора в Україні слабка і невпливова...арянська,азеро,єврейська,російська,мадярська,румунська сильні,а українська слабка...дивно,так?
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01.03.2024 20:35 Відповісти
Ну звісно тобі, росіянину, щось обов'язково потрібно вкинути, для розпалювання міждержавного, чи міжнаціонального. Не було куди сунути, то ти в тему придністров'я вліз кірзяками ?
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01.03.2024 20:34 Відповісти
йди трохи порозумнішай
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01.03.2024 20:36 Відповісти
Це все що тобі вдалося із себе видавити ?
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01.03.2024 20:37 Відповісти
щодо друзів....
поляки, в перші дні акуєть які друзі але зерно та перевізники показали
що ця дружба, гавно
прибалтика, вся + фіни та норвегія, друзі що пісдєц, допомагають.
щоб ***** не було часу на них.
румуни мадяри турки молдова грузія, прикордонні друзі десь в глибині душі
але дуже глибоко.
англія сша та половина ЄС, поцілунки з язиком, дружба тілами,
бо за 5% своєї оборонки
без втрати своїх солдат ламають хребет раші та відкидають її в техгологічну прірву
на десятки років назад
знищують населення України за рахунок вбитих
інвалідів та еміграції, щоб дорватися до наших надр які оцінюють від
60 до 120трільйонів баксів.
евреї, взагалі брати-близнюки наші
бо головний єврей україни сказав:
україни, про яку ми мріяли не буде, буде великий ізраіль
так що *****, в музей таких друзєй
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01.03.2024 21:01 Відповісти
Мабуть ти натякаєш, що крім кацапів у нас немає друзів, бо усі щось нам винні й не дають? А що ми самі зробили за 30 років, щоб мати сильну оборону? Нічого. То сиди й не пи...ди на інших.
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02.03.2024 13:01 Відповісти
я не натякаю а кажу те що думаю
орки, найзапекліші вороги україни на протязі декількох століть
це щодо мого відношення до параші
а щодо "партнерів" то всі вони без виключення, крім тих кому реально загрожує рф
а це прибалтика та пара країн прикордоння з заходу грають нас в одні порота
бо як вписдити на бурю в пустелі все що є на озброєнні без озирання на витрати та втрати
як розкуярити Югославію не рахуючи грошей та озброєння
як всадити в афганістан 2 трільйона..
ні шатдаун не заважав
демократи з республіканцями не сперечались
забор від мексики був непотрібним
і ***** ніхто не боявся
а зарар все це з"явилося дивним чином разом взяте
може розтлумачиш мені, такому тупому та недалекому
чому так????
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02.03.2024 15:08 Відповісти
ще!!!
я не винуватий що нарід обирає підарасіві
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02.03.2024 15:11 Відповісти
Можливо,президент Алієв не бажає бачити Русского Єрмака ?
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01.03.2024 21:27 Відповісти
Нова інфо про кацапський план капітуляції України:

https://youtu.be/zd1J0rWgEpA?si=VP6OqaZUHQulCthx
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01.03.2024 21:56 Відповісти
Отменили потому что тупой зеля не в курсе проблем между Азейбарджаном и Арменией. Надо определиться кого он поддерживает Азейбарджан или проросийскую Армению, которая оккупировала территории Азейбарджана. Или Зельцман в пример берет Орбана и хочет на двух стульях усидеть? Большей тупости чем зекоманда во внешней политике никто не делал. Янукович хоть понимал, что он не тянет переговоры и не перся на них. А этот тупой и уверенный в себе.
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02.03.2024 12:44 Відповісти
100500
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02.03.2024 20:44 Відповісти
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01.03.2024 20:37 Відповісти
***, в "пмр" реально два батальйони "миротворців". Всі інші - місцеві контрактники.
"Армія пмр" має або молдовські/румунські, або українські паспорти.
Захищати "Республіку Шеріф"?
Нахіба вони їм треба?
Про що тут дискутувати...
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01.03.2024 20:37 Відповісти
Все це звісно добре і ліквідувати їх треба, але е пару моментів про які ви та Бутусов забули:
1. Як сказав сам Бутусов, там армія у рази більше ніж у Молдови. Припустим, ми їх прижали! А до чого ми їх "прижали"?! До Молдови?! Молдова зможе їх утримати, коли ми увійдемо до ПМР і вони туди ломануться і явно не пішки, а на військовій техніці?
2. Там величезні військові склади, що нам потрібні, але й потрібні Рашці. Думаєте вони будуть спокійно дивитись, як ми дерибанимо ті склади? Впевнений на 200%, що ті склади заміновані і вони їх підірвуть. А якщо не підірвуть, то запустять туди купу ракет і таки підірвуть!

Тому таку операцію, потрібно починати виключно при домовленісті з Молдовою та Румунією (або НАТО), щоб вони не дали їм вийти, та Молдова була прикрита від агресії з боку РФ (як варіант введення туди миротворчого контингенту без участі РФ). Також потрібна агентурна робота з тими хто охороняє ті склади, щоб у потрібний час не сталося вибухів
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01.03.2024 22:08 Відповісти
полоска земли шириной в 10-15 км
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01.03.2024 20:43 Відповісти
Благодаря чему ещё живёт эта вонючая парашная полупомойка? Они сейчас обвиняют Молдову в "экономической блокаде". У поца Гушана дача (имение с вертолётной площадкой и всеми ништяками) в Вилково со своим выходом супер-яхтой (по местным меркам) в Дунай. Га#дон Красносельский и сам Гушан- граждане Украины. Так кто на самом деле помогает полупомойке обходить эту "экономическую блокаду"?
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01.03.2024 20:58 Відповісти
Контрабас - він завжди має зацікавлених індивідумів з обох сторін кордону.
До 24.02.2022 купа наших "олігархів" сиділа на цьому контрабасі. Цигарки, спирт, нафтопродукти...
Зараз не знаю, що там погранці та сбу роблять, яка концепція. До Великої війни вони були в долі.
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01.03.2024 21:15 Відповісти
У погранців "концепція" ніколи не міняється; вони існують за рахунок цього.
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02.03.2024 09:17 Відповісти
Загроза. Це які такі суперсолдати в ПМР? За всі роки існування наскільки мені відомо для кацапскої армії відрядження у ПМР було майже як курорт, море під боком, сьорбати молдавські вина і щупати молдаваночок.
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01.03.2024 21:18 Відповісти
Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Молдаванів там майже немає (та й не було). Кацапів там взагалі немає і не було - то всі Українці, котрих записали "русскімі" при печально відомому "референдумі" і "перепису".Там живуть українці, котрі говорять українською. Хто уважно дивився ці "збори", мабуть замітив і прочув, що т.з. "звернення захистити" було зачитане ут.ч. і українською мовою.Українці Придністрянщини на відміну від лнр-днр не мають ненависті і ніколи не візьмуть зброю проти своєї Батьківщини України. Хто не знає - свого часу т.з. ПМР була штучно "зліплена" з українських земель сталінським режимом, щоб доказати, що "молдавани" при СРСР живуть краще, ніж при боярській Румунії. А, насправді, з українських земель і людей був створений плацдарм для окупації всієї Молдавії, що і було зроблено. А потім т.з. ПМР "випадково забули" повернути до складу України.
Заклики тут щось "заблокувати", "знищити", "задавити", "ізолювати"... - кого і від кого ізолювати? Українців від України?
Поверенння Лівобережжя Дністра (Придністрянщини) до складу своєї Батьківщини України - то лише питання часу і вже недовгого. ЗСУ за 2-3 години зайдуть у Тирасполь, Бендери, Дубосари, Рибницю, далі референдум і ніхто і не рипнеться. Кацапи, доречі теж. Слов"яни не ляжуть під румунів.
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01.03.2024 21:26 Відповісти
👍
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02.03.2024 10:34 Відповісти
В кацапів там вже 10 років нема ротації - у 2014 ми перекрили двіж між ********** та "пмр". Суперсолдати - це місцеві "гражданє бімбаса", які свого часу оформили кацапські аусвайси, аби піти на службу в "миротворчий контингент".
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01.03.2024 21:26 Відповісти
Той шахед ,що приземлився в ПМР, мабуть завіз їм 40 кіло кокаїну замість вибухівки...
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02.03.2024 09:13 Відповісти
Юрію дякую Вам за хороший стрім. Україні давно необхідно було провести спеціальну воєнну операцію по демілітаризації придністровя. Причин є більш чим достатньо. Ефект: ліквідувати звгрозу із цієі території, отримати озброєння та ********** на 8-9 бригад, вивільнити війська які здійснюють прикриття державного кордону, для Молдови допогти вирішити придністровське питання.
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02.03.2024 09:53 Відповісти
Все дуже просто. З'являються в пмр "зелені чоловічки", блокування частин, референдум про повернення до складу Молдови або України (історично). І все.
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02.03.2024 10:10 Відповісти
Розкажу про зміни які відбулися в ГШ. Перше: війсковослужбовці одягли військову форму.(до цього ходили хо в чому, навіть у спортивній формі. Тоді як на передку всі ходять у формі) . Баргилевич в Генеральному штабі за результатами службових нарад під керівництров ГК відновив ведення протоколів ,як це було раніше при Корнійчуку та до нього,та доведення завдань до військ.Почалось функціональне обстеження структурних підрозділів ГШ. Так наприклад в Головному управлінні персонала в 21 році було блилько 100 чоловік то тепер 250. Бувший начальник Лучніков постворював управління під своїх друзів. ОБЛІК ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПО ДОНЕСЕННЯМ НЕ СХОДИТЬСЯ ТА ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ. В кадровий цент по набирали жінок і дочок бувшого керівництва ЗС які навіть на роботу не ходили, Позабирали машиши лишні ( у деяких було по три преміум класа). А ще є така оргінізація як ВСП, Гуцол створив 8 управлінь та по наберав бувших прокурорів та ментів яких у свій час по виганяли.Якщо нове керівництво буде рухатись так же в цьому напрямі то це тільки позитивно скажеться на управління ЗС, ( а забув поки нові заступники НГШ в простраціі і не розуміють куди попали, ставити людей на посади потрібно послідовно за набутою освітою та досвідом........)
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02.03.2024 10:19 Відповісти
Юра, при усій повазі.... Навіщо будувати замки на піску, "Молодова у повній мірі не є самостійною державою"- що це було? Хіба не точно таким же лозунгом пуйло пояснював вторгнення в Україну?
Таке враження, що ми зараз на дитячій пііонерській зіронці.
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02.03.2024 12:23 Відповісти
Юра, ти правельно підказуєш владі ,що потрібно робити якщо у них немає мозгів....
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02.03.2024 23:29 Відповісти
 
 