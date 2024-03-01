Придністров’я. Російська загроза на Півдні | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїм баченням щодо російської загрози для України з боку Придністров’я.

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