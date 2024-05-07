УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8932 відвідувача онлайн
Новини
5 063 50

Україна не пропонувала Молдові вирішити питання з Придністров’ям, - Санду

санду

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що від України ніколи не надходило офіційної пропозиції щодо розв’язання питання з Придністров’ям, неофіційних пропозицій також не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Стосовно повідомлень у ЗМІ про те, що Україна нібито пропонувала Молдові розв'язати питання з Придністров'ям, Санду запевнила, що офіційних заяв щодо цього ніколи не було.

"Те, що ми читали, що деякі люди говорили в засобах масової інформації, але офіційно, з усією відповідальністю я вам кажу, офіційно ніколи не було такої пропозиції", - сказала вона.

Також читайте: У Молдові попередили про можливі провокації з боку РФ у невизнаному Придністров’ї

Вона уточнила, що неофіційних пропозицій Молдові теж не надходило, і додала, що Кишинів хоче вирішити питання Придністровського конфлікту мирним шляхом.

Президентка наголосила, що якщо гіпотетично Молдові запропонують вибити російських миротворців із Придністров'я, то країна відмовиться від військового шляху вирішення питання.

Читайте: ЄС потрібен "план Маршалла" для Молдови та України, - Санду

Нагадаємо, ще у 2023 році російські ЗМІ писали, що Міноборони РФ заявило про підготовку Україною збройної провокації проти Придністров’я за участю сил ЗСУ та полку "Азов". Своєю чергою влада Молдови тоді спростувала цю заяву Міноборони РФ.

Автор: 

Молдова (2064) Придністров’я (474) Мая Санду (252)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Но если че, звоните, госпожа Президент! Договоримся, недорого !

показати весь коментар
07.05.2024 18:14
+12
Мирним шляхом? Ню-ню, де мій попкорн
показати весь коментар
07.05.2024 18:16
+12
Теоретично можна і мирним...але повинна бути повна блокада (не на словах а реальна, щоб миша не проскочила) зі сторони Молдови та України
показати весь коментар
07.05.2024 18:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я б гидував спілкуватися з цим кацапським виродком
показати весь коментар
07.05.2024 18:13 Відповісти
Но если че, звоните, госпожа Президент! Договоримся, недорого !

показати весь коментар
07.05.2024 18:14 Відповісти
Мирним шляхом? Ню-ню, де мій попкорн
показати весь коментар
07.05.2024 18:16 Відповісти
Теоретично можна і мирним...але повинна бути повна блокада (не на словах а реальна, щоб миша не проскочила) зі сторони Молдови та України
показати весь коментар
07.05.2024 18:32 Відповісти
Важко вирішувати щось воєнним шляхом, коли твоя армія за рейтингом - друга з кінця, і зовсім не має засобів ППО.
показати весь коментар
07.05.2024 18:16 Відповісти
на все потрібен час і сокира.
і на пмр прийде свято злого українця.
головне молдаванам не просрати свою країну, як бєлорускіє і грузини.
показати весь коментар
07.05.2024 18:24 Відповісти
головне молдаванам не просрати свою країну, як бєлорускіє і грузини.
Є таке. Вибори ж на носі, а з Європи газ виявився дуже дорогим...
показати весь коментар
07.05.2024 18:32 Відповісти
Так в тому ж проблема..в Молдові 50% вати...Ани хАтят чтобі пра них анєкдоті рааскзівали..ведь в СССР так біла хАрашо...
От же якщо до тої вати приєднається пмрівська то вони дійсно можуть просрати країну..бо в них дєрьмократія а на відміну від тих же туркменів кацапів ніхто не поставить на місце у параші і вони будуть користиватися даними їм правами щоби знищити країну
показати весь коментар
07.05.2024 18:42 Відповісти
Молдова незалежна країна - нехай сама і вирішує. Ми ж не знаємо що там і як, може молдавській владі подобається мати таке собі приднестрівʼя.
показати весь коментар
07.05.2024 18:23 Відповісти
Там такий самий "геморой" - як і у північному Казахстані Почнемо з того що там кількість "руськоязичних" перевищує масу "титульної нації" - молдован І вони поколіннями виростали з презирством як до самих молдован так і до їх мови Те ж саме і у північному казахстані І там і в Молдові значний їх процент - "обрусєвші хохли" І на біду обох країн - вони у випадку заворушень займуть позицію протистояння "титульній нації"
Є один "варіант" - щоб Молдова добровільно відмовилася від того "анклаву" (тим більше що він був штучно створений до ІІ Світової війни - за рахунок території України) Але вона на це не піде А сама асимілювать його не зможе А Україні для Молдови "тягать каштани з вогню" - нема ніякого інтересу
показати весь коментар
07.05.2024 18:43 Відповісти
Згодний. До того ж у нас зараз кожний солдат та кожний танк з літаком задіяні у війні з рашкою і будь-який відклик сил на інший напрям небажаний. Може після перемоги, якщо Молдова попрохає щоб задавити фашистську гадюку (військову базу рашистів) у нашому тилу
показати весь коментар
07.05.2024 20:08 Відповісти
Нехай попросить допомоги у Макрона тим паче що Франція вже тісно співпрацює з Руминією, французи і молдавани близькі бо ******* вино, мова схожа так що вперед до відновлення цілістної Молдови а ми дякуємо за підпримку і якщо щось тоді звичайно можете розраховувати.
показати весь коментар
07.05.2024 21:53 Відповісти
Та так, там в Тирасполі з різних *Северов* будували собі кооперативні квартири до виходу на пенсію.
показати весь коментар
07.05.2024 20:08 Відповісти
Потім не скиглите, що не попросили допомоги.
показати весь коментар
07.05.2024 18:26 Відповісти
Для начала себя самого слабо защитить? Кста йолопу евреи уже послали чорную метку, сквозь свою англомовну газету, о том, что по его вине и вине высшего руководства В управлении страной -полный коллапс. И что , если Украина и победит, то не благодаря зебилу, а вопреки.
показати весь коментар
07.05.2024 18:31 Відповісти
кацап
показати весь коментар
07.05.2024 19:20 Відповісти
Придушити кацапський осередок у тилу та отримати склади з ************ для ЗСУ - одні тільки плюси. І це сприяє тезі - захистити самого себе. Ще й вивільнити сили, що стережуть на цьому напрямку. Звивин не хватає втямити?
показати весь коментар
07.05.2024 23:22 Відповісти
Взагалі-то, подібні пропозиції повинні надходити ВІД Молдови!
Це ж їхня територія?... чи "не зовсім"?
показати весь коментар
07.05.2024 18:28 Відповісти
ДАВАЙТЕ ТАК РАССУЖДАТЬ, НУ КАКОЙ ЙОЛОП БУДЕТ ГОВОРИТЬ ВСЛУХ, ШО кто-то, кого-то о чем-то просил. Сделал дело, тогда и гуляй смело , можно хоч горобцям дулi давати.
показати весь коментар
07.05.2024 18:33 Відповісти
Причин може бути ну... дуже БАГАТО!
показати весь коментар
07.05.2024 19:13 Відповісти
Так, спочатку має бути офіційне звернення від молдовської сторони, потім затвердження молдовським прлментом дозволу на введення іноземного військового контингенту на територію Молдови і затвердження Веровною Радою України рішення про використання ЗСУ на території іноземної країни. Без цього ніяк
показати весь коментар
07.05.2024 19:34 Відповісти
В этом году вопрос удушения ПМРы не на часi. Майе надо 4 ноября выиграть выборы и провести референдум об ЕС. Парашный гадюшник выбран Ху#лом в спарринг-партнёры с Гагаузией, и шатать ситуацию будут с 2-х сторон, и уже начинают это в полный рост. Поэтому любой открытый конфликт с ПМРой будет продублирован парашными помоями в Гагаузии, что Молдове пока что абсолютно невыгодно.
показати весь коментар
07.05.2024 18:29 Відповісти
Там тих гагаузів - кіт наплакав...
показати весь коментар
07.05.2024 18:31 Відповісти
Тем более Румыния под боком, как-нить тех гагаузов уговорят. У нас же гагаузы тоже есть и вполне нормальные люди. Да и ваапше, по-моему Болгария ща - на нашей стороне, помогает вооружением.
показати весь коментар
07.05.2024 18:38 Відповісти
К слову, болгары пришли на Сев.Кавказ из-под Памира. Поселились под своим именем. Затем переселились на северное побережье Черного моря. После , большей своей частью, ушли на Волгу. Кто остался в Причерноморье, самоназвались гагаузами. Часть волжских булгар ушла на западное побережье Черного моря, где и создали государство Болгария. Которые остались на Волге, дык, тех булгар кацапы давным-давно изжили с бела свету, а мы болгар сохранили в гагаузах, так шо не катите уж так на тех молдавских гагаузов - це своi. Нужно к ним свой подход найти.
показати весь коментар
07.05.2024 18:46 Відповісти
кацап
показати весь коментар
07.05.2024 19:36 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2024 20:35 Відповісти
Там полно парашных провокаторов под видом гагаузов. Скоро всё увидите...
показати весь коментар
07.05.2024 18:46 Відповісти
гагаузів - 120 тис. компактного проживання

теж гемор
показати весь коментар
07.05.2024 20:32 Відповісти
Майю все влаштовує. Ні до чого їй маса ватних виборців.
показати весь коментар
07.05.2024 18:35 Відповісти
В України вистачає власних проблем, а свої Молдова нехай вирішує самостійно.
показати весь коментар
07.05.2024 18:38 Відповісти
Тут такий нюанс, що там є можливість захопити багато-багато ***********...
показати весь коментар
07.05.2024 18:42 Відповісти
І не тільки. Так чи інакше касапи в пмр відтягують на себе частину наших військових. Це було б дуже добре для всіх вибити їх звідти, але з політичних міркувань, мабуть, час не прийшов
показати весь коментар
07.05.2024 18:58 Відповісти
Тим більше, що тих кацапів там сумарно - щось 1500 чи 1700 (це з небойовими разом)...
показати весь коментар
07.05.2024 19:14 Відповісти
Пока Румыния не заберет Молдову ничего не решится. Молдова не вытянет на себе это шобло русской ваты. В идеале разделить по речке - ПМР забрать в Украину вместе со складами в Колбасной. Вату загнать под плинтус, упоротых на болота выслать. Но до этого еще далеко.
показати весь коментар
07.05.2024 21:46 Відповісти
Угу, дык, кацапы вальнут ракетами по тем складам. Лучше их упредить, Приднестровье отойдет Молдове без боя.
показати весь коментар
07.05.2024 21:03 Відповісти
А якщо не вибити, а витравити, як щурів?🤬
показати весь коментар
07.05.2024 18:48 Відповісти
Из интервью Дюдя, почему не написать об этом первоисточнике??
показати весь коментар
07.05.2024 18:57 Відповісти
нам ще війни на два фронти не вистачало. Вистачає Авдієвок, Бахмутів та Часових Ярів... Та і Молдові бої на її території не потрібні.
показати весь коментар
07.05.2024 19:11 Відповісти
придністровя то чиряк на сраці України

давно треба його видалити !

.
показати весь коментар
07.05.2024 19:29 Відповісти
то йди видави!!! для захисту України нікого мобілізовати, а ти ще в Молдові чиряки давити зібрався...
показати весь коментар
07.05.2024 20:11 Відповісти
пиридністровя (300 тис.) + гагаузія (120 тис.) + одеські ватники (...???? тис.)
- дохрєна вати !!

3-тя штурмова під час ротації побавиться кілька днів
показати весь коментар
07.05.2024 20:29 Відповісти
Це в усіх політиків хвороба така? Увесь час публічно декларувати як їм страшно?
показати весь коментар
07.05.2024 19:17 Відповісти
вирішити конфлікт з рузкімі мирним шляхом. Доросла людина, живе не за 10 000 км від росії і вірить в таку маячню. Мирним шляхом. А є преценденти, які підкріплюють подібну віру?
показати весь коментар
07.05.2024 20:05 Відповісти
бездіяльність ось справжня назва цього плану, ну то проблема не буде вирішена , якщо так боїтеся то і не слід про це говорити
показати весь коментар
07.05.2024 21:51 Відповісти
І жодного посилання на те, що це була відповідь Дудю на некоректно поставлене питання. Автору "сенсації" дизлайк...
показати весь коментар
07.05.2024 22:24 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2024 23:14 Відповісти
Тотальная блокада этого путинячего гнидника и Молдова восстановит территориальную целостность за месяц-два, а Украина получит боеприпасы со складов. Давно так надо, но политволи нема. ***** ж абыдытся.
показати весь коментар
08.05.2024 03:40 Відповісти
 
 