Україна не пропонувала Молдові вирішити питання з Придністров’ям, - Санду
Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що від України ніколи не надходило офіційної пропозиції щодо розв’язання питання з Придністров’ям, неофіційних пропозицій також не було.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Стосовно повідомлень у ЗМІ про те, що Україна нібито пропонувала Молдові розв'язати питання з Придністров'ям, Санду запевнила, що офіційних заяв щодо цього ніколи не було.
"Те, що ми читали, що деякі люди говорили в засобах масової інформації, але офіційно, з усією відповідальністю я вам кажу, офіційно ніколи не було такої пропозиції", - сказала вона.
Вона уточнила, що неофіційних пропозицій Молдові теж не надходило, і додала, що Кишинів хоче вирішити питання Придністровського конфлікту мирним шляхом.
Президентка наголосила, що якщо гіпотетично Молдові запропонують вибити російських миротворців із Придністров'я, то країна відмовиться від військового шляху вирішення питання.
Нагадаємо, ще у 2023 році російські ЗМІ писали, що Міноборони РФ заявило про підготовку Україною збройної провокації проти Придністров’я за участю сил ЗСУ та полку "Азов". Своєю чергою влада Молдови тоді спростувала цю заяву Міноборони РФ.
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і на пмр прийде свято злого українця.
головне молдаванам не просрати свою країну, як бєлорускіє і грузини.
Є таке. Вибори ж на носі, а з Європи газ виявився дуже дорогим...
От же якщо до тої вати приєднається пмрівська то вони дійсно можуть просрати країну..бо в них дєрьмократія а на відміну від тих же туркменів кацапів ніхто не поставить на місце у параші і вони будуть користиватися даними їм правами щоби знищити країну
Є один "варіант" - щоб Молдова добровільно відмовилася від того "анклаву" (тим більше що він був штучно створений до ІІ Світової війни - за рахунок території України) Але вона на це не піде А сама асимілювать його не зможе А Україні для Молдови "тягать каштани з вогню" - нема ніякого інтересу
Це ж їхня територія?... чи "не зовсім"?
теж гемор
давно треба його видалити !
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- дохрєна вати !!
3-тя штурмова під час ротації побавиться кілька днів