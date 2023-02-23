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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Міноборони РФ заявило, що Україна готує збройну провокацію проти Придністров’я

фейк,провокація

Російське Міністерство оборони заявило, що київський режим силами ЗСУ та полку "Азов" готує збройну провокацію проти Придністров’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ

"Київський режим готує збройну провокацію проти Придністров'я, яку буде здійснено підрозділами Збройних сил України, включно із забороненим у Росії полком "Азов", повідомляє російське Міноборони", - йдеться в дописі.

Зазначається, що "як привід для вторгнення до ПМР планується інсценування Києвом нібито наступу російських військ із території Придністров'я. Міноборони Росії уважно відстежує ситуацію на кордоні України з ПМР та готове до реагування на будь-які зміни обстановки".

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Автор: 

Придністров’я (474) провокація (786) росія (65415) Україна (5921) Міноборони рф (710)


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Топ коментарі
+43
Придністров'я - теріторія Молдови.

Якщо Молдова вирішить і попросить допомоги України або Румунії, то ця клоака буде зачинена раз в назавжди.

Роіся в цьому питанні мимо каси.
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23.02.2023 08:30
+32
Давно пора покончить с этим чиряком на заднице Украины, а потом перебросить войска на восток
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23.02.2023 08:27
+29
Раз Росія заговорила про "провокації" - значить вона її і готує Бо кацапня цим споконвіку займається!
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23.02.2023 08:32
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Актуальный вопрос в виду нехватки боеприпасов, остальное от лукавого
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24.02.2023 10:08 Відповісти
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