Міноборони РФ заявило, що Україна готує збройну провокацію проти Придністров’я

Російське Міністерство оборони заявило, що київський режим силами ЗСУ та полку "Азов" готує збройну провокацію проти Придністров’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ

"Київський режим готує збройну провокацію проти Придністров'я, яку буде здійснено підрозділами Збройних сил України, включно із забороненим у Росії полком "Азов", повідомляє російське Міноборони", - йдеться в дописі.

Зазначається, що "як привід для вторгнення до ПМР планується інсценування Києвом нібито наступу російських військ із території Придністров'я. Міноборони Росії уважно відстежує ситуацію на кордоні України з ПМР та готове до реагування на будь-які зміни обстановки".

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