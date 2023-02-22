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Окупанти готують провокації на Запоріжжі, - Федоров

рф

Окупанти в Запорізької області готують чергові провокації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"За інформацією місцевих жителів, від учора рашисти їздять по селах Мелітопольщини в районі Молочного Лиману і залякують людей. Закликають евакуюватись або готувати бомбосховища.

Загарбники звикли діяти за "донецьким сценарієм":

  • або лякати жителів "злими Збройними Силами України", щоб люди не чекали на повернення України
  • або гірше - влаштовують провокації, щоб потім звинуватити ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Федоров закликав мешканців не слухати пропаганду окупантів: "Допоки наші Сили оборони б’ють виключно по ворогу, мета рашистів - будь-якими способами безжалісно захопити якомога більше землі".

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