Окупанти готують провокації на Запоріжжі, - Федоров

Окупанти в Запорізької області готують чергові провокації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"За інформацією місцевих жителів, від учора рашисти їздять по селах Мелітопольщини в районі Молочного Лиману і залякують людей. Закликають евакуюватись або готувати бомбосховища.

Загарбники звикли діяти за "донецьким сценарієм":

або лякати жителів "злими Збройними Силами України", щоб люди не чекали на повернення України

або гірше - влаштовують провокації, щоб потім звинуватити ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Федоров закликав мешканців не слухати пропаганду окупантів: "Допоки наші Сили оборони б’ють виключно по ворогу, мета рашистів - будь-якими способами безжалісно захопити якомога більше землі".

Також читайте: Російські загарбники накопичують живу силу на окупованих територіях Запорізької області, - Федоров