Окупанти готують провокації на Запоріжжі, - Федоров
Окупанти в Запорізької області готують чергові провокації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"За інформацією місцевих жителів, від учора рашисти їздять по селах Мелітопольщини в районі Молочного Лиману і залякують людей. Закликають евакуюватись або готувати бомбосховища.
Загарбники звикли діяти за "донецьким сценарієм":
- або лякати жителів "злими Збройними Силами України", щоб люди не чекали на повернення України
- або гірше - влаштовують провокації, щоб потім звинуватити ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Федоров закликав мешканців не слухати пропаганду окупантів: "Допоки наші Сили оборони б’ють виключно по ворогу, мета рашистів - будь-якими способами безжалісно захопити якомога більше землі".
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