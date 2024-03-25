У Молдові попередили про можливі провокації з боку РФ у невизнаному Придністров’ї

Бюро з реінтеграції Молдови попередило про можливість провокацій Росії у Придністров’ї, коментуючи інцидент з дроном-камікадзе, що атакував військову частину та знищив військовий вертоліт Мі-8.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву Бюро наводить Realitatea.

Бюро зазначило, що влада Молдови ретельно проаналізувала відеозапис інциденту і дійшла висновку, що відео містить очевидні елементи відеомонтажу, що свідчить про те, що вогонь по вертольоту був спричинений іншими факторами, а не безпілотником.

Інцидент був навмисно спровокований з метою створення паніки та підтримання напруженості в суспільстві, додали в Бюро.

"Судячи з наявної у нас інформації, важливо проінформувати громадськість про те, що в майбутній період Російська Федерація планує ще більше подібних дій по периметру Придністровського регіону і Зони безпеки", – йдеться у повідомленні.

Як додали в Бюро, такі дії мають на меті посилити паніку, викликати недовіру в суспільстві й послабити економіку.

Атака на Придністров'я

Нагадаємо, 17 березня у Придністров’ї заявили про атаку дрона на військову частину та знищення вертольота Мі-8.

Президентка Молдови Майя Санду назвала "провокацією" повідомлення про атаку ударного дрона на військову частину в невизнаному Придністров’ї.