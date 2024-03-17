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Новини
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Кишинів спростував повідомлення про атаку дрона в невизнаному Придністров’ї

придністров'я

Бюро реінтеграції Молдови не підтверджує інформацію про атаку дрона на військову частину в невизнаному Придністров’ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

У бюро цю подію назвавли "спробою спровокувати страх і паніку в регіоні".

Там зазначили, що зв'язалися з іншими структурами і вивчили фото та відео з місця інциденту в Тирасполі.

"Після вивчення відеоматеріалів та обміну інформацією ми повідомляємо, що цей інцидент є спробою спровокувати страх і паніку в регіоні. Військова техніка, представлена на кадрах, не працює вже кілька років. Молдавська влада, яка перебуває в контакті з українською стороною, не підтверджує жодного нападу на придністровський регіон", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо у Придністров’ї заявили про атаку дрона на військову частину та знищення вертольота Мі-8.

Дивіться також: "Я зневажаю щурячого виродка": У Кишиневі чоловік жбурнув "коктейлі Молотова" у двір посольства РФ під час "виборів". ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Молдова (2088) Придністров’я (476) атака (367) дрони (4892)


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Топ коментарі
+12
Нє нада прідумивать ахрєсівний блок НАТИ 40 лєт ахотілся за етім вєртальотам...
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17.03.2024 19:25 Відповісти
+11
Пришліть туди Мадяра хай покаже що таке атака дронів.
А не оце лайно...
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17.03.2024 19:24 Відповісти
+8
На самом деле парашники влупили чем-то в свой давно списанный вертолёт. Возможно РПГ.
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17.03.2024 19:23 Відповісти
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На самом деле парашники влупили чем-то в свой давно списанный вертолёт. Возможно РПГ.
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17.03.2024 19:23 Відповісти
вже є відос - то був біокомар з НАТівських лабораторій ))
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17.03.2024 19:50 Відповісти
не виноватые мы ! он сам прикуривать давал !

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17.03.2024 20:22 Відповісти
вже ж з РПГ в Тирасполі пуляли)))
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17.03.2024 21:12 Відповісти
Они тупые и повторяются. Дрон там летал для параш-ТВ, но даже его пожалели.
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17.03.2024 22:05 Відповісти
И ещё 2 коктейля Молотова в окно какой-то их сраной ментовской, чи ещё какой-то богадельни закинули, как и раньше делали. Яка "страна", таки и "теракты".
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17.03.2024 22:07 Відповісти
Точнее это в Кишинёве в свинособачье "посольство".
А какая разница, если ФСБ и то, и другое сделала.
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17.03.2024 22:10 Відповісти
Полукацапи курили і випадково підпалили хламоліт.
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17.03.2024 19:24 Відповісти
Пришліть туди Мадяра хай покаже що таке атака дронів.
А не оце лайно...
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17.03.2024 19:24 Відповісти
Нє нада прідумивать ахрєсівний блок НАТИ 40 лєт ахотілся за етім вєртальотам...
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17.03.2024 19:25 Відповісти
До відома автора публікації.
Спростувати і не підтвердити - це різні речі. Зовсім трошки різні. Чи не так?
А тому маю до автора публікації питання: що це було? Пекельні борошна гугло-перекладу, маніпуляція у штилі Подоляка чи... звичайна тупість?
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17.03.2024 19:31 Відповісти
Ну,й добре,а то путін нападе(((А є такий шанс((
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17.03.2024 19:36 Відповісти
А шкода., загалом, придністров'я- чудовий учбовий полігон для наших пілотів бпла...
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17.03.2024 20:13 Відповісти
Глупый сайт, и шуточки дурацкие. Мужики уже пошли Тирасполь освобождать, в колбасню прорываться. Ща догоню шоб вертались
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17.03.2024 21:13 Відповісти
 
 