Кишинів спростував повідомлення про атаку дрона в невизнаному Придністров’ї

Бюро реінтеграції Молдови не підтверджує інформацію про атаку дрона на військову частину в невизнаному Придністров’ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

У бюро цю подію назвавли "спробою спровокувати страх і паніку в регіоні".

Там зазначили, що зв'язалися з іншими структурами і вивчили фото та відео з місця інциденту в Тирасполі.

"Після вивчення відеоматеріалів та обміну інформацією ми повідомляємо, що цей інцидент є спробою спровокувати страх і паніку в регіоні. Військова техніка, представлена на кадрах, не працює вже кілька років. Молдавська влада, яка перебуває в контакті з українською стороною, не підтверджує жодного нападу на придністровський регіон", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо у Придністров’ї заявили про атаку дрона на військову частину та знищення вертольота Мі-8.

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