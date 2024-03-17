Кишинів спростував повідомлення про атаку дрона в невизнаному Придністров’ї
Бюро реінтеграції Молдови не підтверджує інформацію про атаку дрона на військову частину в невизнаному Придністров’ї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.
У бюро цю подію назвавли "спробою спровокувати страх і паніку в регіоні".
Там зазначили, що зв'язалися з іншими структурами і вивчили фото та відео з місця інциденту в Тирасполі.
"Після вивчення відеоматеріалів та обміну інформацією ми повідомляємо, що цей інцидент є спробою спровокувати страх і паніку в регіоні. Військова техніка, представлена на кадрах, не працює вже кілька років. Молдавська влада, яка перебуває в контакті з українською стороною, не підтверджує жодного нападу на придністровський регіон", - резюмували у відомстві.
Нагадаємо у Придністров’ї заявили про атаку дрона на військову частину та знищення вертольота Мі-8.
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А какая разница, если ФСБ и то, и другое сделала.
А не оце лайно...
Спростувати і не підтвердити - це різні речі. Зовсім трошки різні. Чи не так?
А тому маю до автора публікації питання: що це було? Пекельні борошна гугло-перекладу, маніпуляція у штилі Подоляка чи... звичайна тупість?