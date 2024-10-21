Санду увеличивает отрыв от оппонентов на выборах президента Молдовы, почти половина избирателей на референдуме проголосовали за вступление страны в ЕС.. ИНФОГРАФИКА

По предварительным подсчетам голосов, на президентских выборах в Молдове лидирует Майя Санду. Также большинство избирателей на референдуме проголосовали против вступления страны в Европейский Союз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Действующий президент Молдовы Майя Санду лидирует в первом туре президентских выборов. По подсчетам голосов она получила чуть более 41%.

Второе место занял уволенный генпрокурор Александр Стояногло, которого поддерживают пророссийские оппозиционные партии 0 более 26%. Замыкает тройку лидеров Ренато Усатый - чуть более 13%.

Учитывая результаты в стране состоится второй тур президентских выборов, поскольку никто не набрал более половины голосов. Он запланирован на 3 ноября, а сойдутся там Санду и Стояногло. Тогда и решится, кто станет следующим лидером Молдовы.

Также в эти выходные в Молдове проходил референдум по закреплению цели вступления в ЕС в Конституции.

Согласно обработке 97.84% бюллетеней референдума, 49.95% избирателей проголосовали "за", тогда как почти 50.05% высказались "против".

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