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Санду увеличивает отрыв от оппонентов на выборах президента Молдовы, почти половина избирателей на референдуме проголосовали за вступление страны в ЕС.. ИНФОГРАФИКА

Чинна президентка Молдови Санду лідирує на виборах

По предварительным подсчетам голосов, на президентских выборах в Молдове лидирует Майя Санду. Также большинство избирателей на референдуме проголосовали против вступления страны в Европейский Союз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Действующий президент Молдовы Майя Санду лидирует в первом туре президентских выборов. По подсчетам голосов она получила чуть более 41%.

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Второе место занял уволенный генпрокурор Александр Стояногло, которого поддерживают пророссийские оппозиционные партии 0 более 26%. Замыкает тройку лидеров Ренато Усатый - чуть более 13%.

Учитывая результаты в стране состоится второй тур президентских выборов, поскольку никто не набрал более половины голосов. Он запланирован на 3 ноября, а сойдутся там Санду и Стояногло. Тогда и решится, кто станет следующим лидером Молдовы.

Также в эти выходные в Молдове проходил референдум по закреплению цели вступления в ЕС в Конституции.

Согласно обработке 97.84% бюллетеней референдума, 49.95% избирателей проголосовали "за", тогда как почти 50.05% высказались "против".

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Автор: 

выборы (24760) Молдова (1886) Мая Санду (217)


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Топ комментарии
+24
На жаль рашиська пропаганда робить свою справу ,задуривши голову багатьом молдованам.
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21.10.2024 07:32 Ответить
+15
вже одні в "днр" сьорбнули заможного життя в губернії без води в руїнах,
як вибір молдован крокувати на росію до жебраків і бандитів допоможе їхнім зубам на полиці?
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21.10.2024 08:11 Ответить
+14
Війна поряд додала здорового глузду та впевненості молдаванам.Шкода,що умовний Донбас розміром з Молдову і в рази більший за кількістю виборців не розумнішав,а все більше вірив в рускій мір,скотився до повної дупи.
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21.10.2024 07:35 Ответить
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На жаль рашиська пропаганда робить свою справу ,задуривши голову багатьом молдованам.
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21.10.2024 07:32 Ответить
вже одні в "днр" сьорбнули заможного життя в губернії без води в руїнах,
як вибір молдован крокувати на росію до жебраків і бандитів допоможе їхнім зубам на полиці?
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21.10.2024 08:11 Ответить
А як в Грузії вісять бігборди з розбитими кабами українськими містами, з написом, ви бажаєте щоб у нас було таке? Зрозуміло, що ця реклама означає, будите голосувати за рашу- вас чіпати поки що не будуть, а навпаки- дивіться. Ось чому добро повинно бути з кулаками і безжально давити смердючі руські відростки і їх посіпак.
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21.10.2024 09:06 Ответить
У Грузії вже років десять як закріплено в конституції шлях до ЄС, нічого воно не дає.
Да в приймати не будуть, одні обіцянки як з Україною.
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21.10.2024 07:34 Ответить
Грузия не делала никаких реформ 12 лет. А наоборот.
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21.10.2024 07:46 Ответить
Кстати, Украина также ничего не делает для НАТО 5 лет. Так что мы в этом с Грузией один в один.
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21.10.2024 07:54 Ответить
А що ми можемо зробити ? НАТО саме не хоче воювати в Україні
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21.10.2024 08:24 Ответить
Реформы для того чтобы приняли в НАТО.
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21.10.2024 08:27 Ответить
НАТО випробовує свою зброю на росіянах руками українців! А це вже щось
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21.10.2024 08:25 Ответить
ruski ruski , vitaskivai butilku s zhopi , ana tebe na mozg davit ....
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21.10.2024 09:02 Ответить
А ти бажав би , що б ЗСУ воювали лопатами ?
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21.10.2024 09:10 Ответить
Україна нейтралізувала стратегічного ворога НАТО років на 50.
А Грузія ,навпаки, дозволяє розміщувати у себе військово-морські бази рашки.
Є різниця?
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21.10.2024 10:49 Ответить
Не неси чушь
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21.10.2024 17:46 Ответить
Ойлоп, не приймають бо росіянський уряд грузії згорнув усі Європейські реформи
Набіса їм у ЄС таке
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21.10.2024 09:09 Ответить
Війна поряд додала здорового глузду та впевненості молдаванам.Шкода,що умовний Донбас розміром з Молдову і в рази більший за кількістю виборців не розумнішав,а все більше вірив в рускій мір,скотився до повної дупи.
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21.10.2024 07:35 Ответить
Де ж додала ? Сумарно московити більше голосів отримали. Порахуйте.
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21.10.2024 08:16 Ответить
Сумарно це ще не результат для Москви.Он в Німеччині допоки не склалося.
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21.10.2024 08:26 Ответить
Ось оновлення.
Але так - совків багато. Особливо понаєхавших
Отже, після підрахунку 98,33% голосів прихильників ЄС більше ніж противників - 50,03 проти 49,97. Тримаємо пальці навхрест і зберігаємо обережний оптимізм. на зв'язку.
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21.10.2024 09:12 Ответить
Це дуже добрий результат,враховуючи ,що більше 50% молоді та працездатних не голосували,бо знаходяться закордоном.
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21.10.2024 10:00 Ответить
50 процентов вполне нормально. Ватникам дали бой. Вопрос выиграет ли Санду второй тур.
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21.10.2024 07:48 Ответить
Вони там не дивились сватів та голобородьна? Щось якось підозріло...
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21.10.2024 07:51 Ответить
Ватников напугали, что страшный Евросоюз отберет у них хорошую жизнь. У нас была такая же пропаганда в нулевые и прекрасно же работало. Схема простая - назначаешь врага и говоришь что он навредит тебе и люди бегут голосовать против.
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21.10.2024 07:55 Ответить
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21.10.2024 08:26 Ответить
Це "панаєхавші" кацапи, яких возили автобусами по українському Донбасу для участі у промосковських мітингах.
Кремлівські пропагандисти розвели як дитину
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21.10.2024 12:46 Ответить
У нас і своїх долбойобів вистачає. Всяких "бужанських-куніцьких-дмитруків" і т.д.

А просто тупої вати, навіть сьогодні, - дохєріща.
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21.10.2024 16:23 Ответить
Так це ряжені довбні, а ті завезені з-за порєбрика для картинки для решти довбнів
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23.10.2024 03:27 Ответить
Хочу щоб вона перемогла!
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21.10.2024 08:26 Ответить
Молдавани хочуть стати областю Засрашки, а не краіною ЄС! На те вони й олдавани.Кацапи зроблять з них велике Придністров'я!
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21.10.2024 08:33 Ответить
не парься - фифти фифти
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21.10.2024 08:43 Ответить
Нарешті інстинкт самозбереження запрацював.
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21.10.2024 08:46 Ответить
Ты на коліна не стала , Героям Твоїм Слава !
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21.10.2024 08:51 Ответить
❗️До Києва з неанонсованим візитом прибув глава Пентагону - повідомляє The Wall Street Journal.
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21.10.2024 08:53 Ответить
Дуже багато кацапських тролів у ініопросторі Молдови на фейсбук у, причому пишуть на кацапській
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21.10.2024 09:03 Ответить
В заглавии написано,что больше половины на референдуме проголосовали за ЕС,в самом тексте(ниже,что против вступление в ЕС…,это как?
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21.10.2024 09:42 Ответить
Маячня притаманна дермократії. Порахувати потім кількість виборців, котрі голосували та "переможний" відсоток - то яка то взагалі підтримка народу (чи заперечення чогось)? До речі, те ж саме було і в Україні на президентських виборах, теж саме було колись й що до вступу у НАТО.
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21.10.2024 09:44 Ответить
"

https://hvylya.net/news/301323-vybory-v-moldove-stali-izvestny-pervye-rezultaty-obrabotki-protokolov У Молдові порахували 99,5% голосів - прихильники ЄС вирвали мінімальну перемогу.

Як передає https://hvylya.net/ "Хвиля" , про це https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/10/21/7196666/ пише "Європейська правда".

За даними Центральної виборчої комісії Молдови, після підрахунку майже всіх голосів виборців (99,46%) підтвердили позитивну відповідь громадян Молдови на конституційному референдумі щодо вступу до ЄС. Однак перевага виявилася мінімальною.

Результати свідчать, що 50,41% виборців підтримали внесення курсу на євроінтеграцію до конституції країни, тоді як 49,59% висловилися проти. Різниця між прихильниками та противниками склала всього 12 243 голоси.
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21.10.2024 14:53 Ответить
Мені прикро було дізнатися,що українці Молдавії ( а вини 2 за чисельністю етнос після молдаван) суцільно голосують там за Рашку і проти ЄС.....
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21.10.2024 15:43 Ответить
Цей Вусатий також кремлебот, тож святкувати Майі зарано.
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21.10.2024 16:13 Ответить
Они же проголосовали за внесение изменений в конституцию и евроинтеграцию. Обновите данные.
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21.10.2024 17:30 Ответить
 
 