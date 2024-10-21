Санду увеличивает отрыв от оппонентов на выборах президента Молдовы, почти половина избирателей на референдуме проголосовали за вступление страны в ЕС.. ИНФОГРАФИКА
По предварительным подсчетам голосов, на президентских выборах в Молдове лидирует Майя Санду. Также большинство избирателей на референдуме проголосовали против вступления страны в Европейский Союз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
Действующий президент Молдовы Майя Санду лидирует в первом туре президентских выборов. По подсчетам голосов она получила чуть более 41%.
Второе место занял уволенный генпрокурор Александр Стояногло, которого поддерживают пророссийские оппозиционные партии 0 более 26%. Замыкает тройку лидеров Ренато Усатый - чуть более 13%.
Учитывая результаты в стране состоится второй тур президентских выборов, поскольку никто не набрал более половины голосов. Он запланирован на 3 ноября, а сойдутся там Санду и Стояногло. Тогда и решится, кто станет следующим лидером Молдовы.
Также в эти выходные в Молдове проходил референдум по закреплению цели вступления в ЕС в Конституции.
Согласно обработке 97.84% бюллетеней референдума, 49.95% избирателей проголосовали "за", тогда как почти 50.05% высказались "против".
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як вибір молдован крокувати на росію до жебраків і бандитів допоможе їхнім зубам на полиці?
Да в приймати не будуть, одні обіцянки як з Україною.
А Грузія ,навпаки, дозволяє розміщувати у себе військово-морські бази рашки.
Є різниця?
Набіса їм у ЄС таке
Але так - совків багато. Особливо понаєхавших
Отже, після підрахунку 98,33% голосів прихильників ЄС більше ніж противників - 50,03 проти 49,97. Тримаємо пальці навхрест і зберігаємо обережний оптимізм. на зв'язку.
Кремлівські пропагандисти розвели як дитину
А просто тупої вати, навіть сьогодні, - дохєріща.
https://hvylya.net/news/301323-vybory-v-moldove-stali-izvestny-pervye-rezultaty-obrabotki-protokolov У Молдові порахували 99,5% голосів - прихильники ЄС вирвали мінімальну перемогу.
Як передає https://hvylya.net/ "Хвиля" , про це https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/10/21/7196666/ пише "Європейська правда".
За даними Центральної виборчої комісії Молдови, після підрахунку майже всіх голосів виборців (99,46%) підтвердили позитивну відповідь громадян Молдови на конституційному референдумі щодо вступу до ЄС. Однак перевага виявилася мінімальною.
Результати свідчать, що 50,41% виборців підтримали внесення курсу на євроінтеграцію до конституції країни, тоді як 49,59% висловилися проти. Різниця між прихильниками та противниками склала всього 12 243 голоси.