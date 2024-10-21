Результаты референдума в Молдове разозлили Москву и поразили Европу, - Туск
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что результаты голосования и референдума в Молдове "разозлили Москву и поразили Европу".
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Разозлить Москву, поразить Европу, снова спасти свою страну - вот кто Майя Санду. Великий лидер и храбрая нация", - отметил он.
Известно, что по предварительным подсчетам голосов, на президентских выборах в Молдове лидирует Майя Санду. Также большинство избирателей на референдуме проголосовали против вступления страны в Европейский Союз.
3 ноября 2024 года в Молдове состоится второй тур президентских выборов.
Топ комментарии
+19 Сергей121
показать весь комментарий21.10.2024 16:08 Ответить Ссылка
+11 Yuri I #427530
показать весь комментарий21.10.2024 15:52 Ответить Ссылка
+7 Леопольд #594959
показать весь комментарий21.10.2024 16:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стане Молдова другою Грузією.
Щоправда, отой Станоглу, в разі перемоги, може розпустити парламент.