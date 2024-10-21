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Новости
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Результаты референдума в Молдове разозлили Москву и поразили Европу, - Туск

Туск про референдум у Молдові

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что результаты голосования и референдума в Молдове "разозлили Москву и поразили Европу".

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Разозлить Москву, поразить Европу, снова спасти свою страну - вот кто Майя Санду. Великий лидер и храбрая нация", - отметил он.

Туск про результати референдуму в Молдові

Известно, что по предварительным подсчетам голосов, на президентских выборах в Молдове лидирует Майя Санду. Также большинство избирателей на референдуме проголосовали против вступления страны в Европейский Союз.

3 ноября 2024 года в Молдове состоится второй тур президентских выборов.

Также читайте: Голосование в Молдове прошло при беспрецедентном вмешательстве и запугивании РФ и ее прокси, - Стано

Автор: 

Молдова (1886) Туск Дональд (763) Евросоюз (17272)


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Топ комментарии
+19
Ось що залишив совок після себе - зкацапщені народи, отруєні москальською пропагандою, та розбавлені нації кацапськими личинками, яких вкорінювали майже 100 років, а патріотів тупо вбивали чи витісняли за кордон. Там, де є "ліберальне" відношеня до рашенської пропаганди, результат буде відомий - антиМайдан завжди приходить до влади, бо подонки вміють об'єднуватись проти всього доброго і в них немає рефлексії з приводу, якими методами досягати своєї цілі! Не вистоїть і Санду, якщо там будуть валандатись з рашистськими ІПСО-помийками і намагатись все зробити в "білих рукавичках", як це і було у нас до 19-го. Кремлівські подонки не на рівному місці придумали оте "адінНарот" - 73% і були отим хламом, на який і було все спрямоване.
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21.10.2024 16:08 Ответить
+11
Коли ми переможемо молдаванська вата буде боятись розлютити нас а не русню.
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21.10.2024 15:52 Ответить
+7
кацапня засветилась , во втором туре Санду выиграет без проблем
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21.10.2024 16:21 Ответить
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Коли ми переможемо молдаванська вата буде боятись розлютити нас а не русню.
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21.10.2024 15:52 Ответить
Чого ж проти ЄС - 0,5% європеиців більше
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21.10.2024 15:53 Ответить
тому що там є придністровє і московська церква
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21.10.2024 16:20 Ответить
Бо у тебе данні застарілі
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21.10.2024 16:27 Ответить
У другому турі Санду програє.
Стане Молдова другою Грузією.
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21.10.2024 15:53 Ответить
ще є парламент, який зараз проєвропейський. А в Молдові система влади - багато в чому схожа на нашу.
Щоправда, отой Станоглу, в разі перемоги, може розпустити парламент.
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21.10.2024 16:11 Ответить
а тут з'їло закінчення фрази" В Молдові система влади багато в чому схожа на нашу. Але там є свій Конституційний Судв, який не такий як наш, сильний, він вже не раз ставив владу в рамки"
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21.10.2024 16:13 Ответить
Ось що залишив совок після себе - зкацапщені народи, отруєні москальською пропагандою, та розбавлені нації кацапськими личинками, яких вкорінювали майже 100 років, а патріотів тупо вбивали чи витісняли за кордон. Там, де є "ліберальне" відношеня до рашенської пропаганди, результат буде відомий - антиМайдан завжди приходить до влади, бо подонки вміють об'єднуватись проти всього доброго і в них немає рефлексії з приводу, якими методами досягати своєї цілі! Не вистоїть і Санду, якщо там будуть валандатись з рашистськими ІПСО-помийками і намагатись все зробити в "білих рукавичках", як це і було у нас до 19-го. Кремлівські подонки не на рівному місці придумали оте "адінНарот" - 73% і були отим хламом, на який і було все спрямоване.
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21.10.2024 16:08 Ответить
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21.10.2024 16:38 Ответить
кацапня засветилась , во втором туре Санду выиграет без проблем
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21.10.2024 16:21 Ответить
"Чого молдавани садять картоплю вночі?Щоб колорадський жук не бачив."Цим усе сказано.
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21.10.2024 16:50 Ответить
Тільки ідіот може тут побачити голосування Молдован проти вступу до ЄС!
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21.10.2024 16:53 Ответить
Дійсно, редакція промахнулась. Але відрив мінімальний.
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21.10.2024 17:06 Ответить
главное результат
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21.10.2024 17:33 Ответить
Это как у нас времен Ющенка. Дальше будет только расти.
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21.10.2024 17:53 Ответить
Референдум у Молдові: близько 50,46% - За вступ в ЄС.
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21.10.2024 17:28 Ответить
Це називається хороша міна. Чесно ніхто не очікував. Всі думали що колишній совок готовий померти за Європу.
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21.10.2024 18:16 Ответить
 
 