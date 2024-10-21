Результаты референдума в Молдове разозлили Москву и поразили Европу, - Туск

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что результаты голосования и референдума в Молдове "разозлили Москву и поразили Европу".

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Разозлить Москву, поразить Европу, снова спасти свою страну - вот кто Майя Санду. Великий лидер и храбрая нация", - отметил он.

Известно, что по предварительным подсчетам голосов, на президентских выборах в Молдове лидирует Майя Санду. Также большинство избирателей на референдуме проголосовали против вступления страны в Европейский Союз.

3 ноября 2024 года в Молдове состоится второй тур президентских выборов.

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