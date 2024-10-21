Результати референдуму в Молдові розлютили Москву та вразили Європу, - Туск
Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що результати голосування і референдуму в Молдові "розлютили Москву і вразили Європу".
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Розлютити Москву, вразити Європу, знову врятувати свою країну – ось хто Майя Санду. Великий лідер і хоробра нація", - зазначив він.
Відомо, що за попередніми підрахунками голосів, на президентських виборах у Молдові лідирує Майя Санду. Також більшість виборців на референдумі проголосували проти вступу країни до Європейського Союзу.
3 листопада 2024 року у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів.
Топ коментарі
+19 Сергей121
показати весь коментар21.10.2024 16:08 Відповісти Посилання
+11 Yuri I #427530
показати весь коментар21.10.2024 15:52 Відповісти Посилання
+7 Леопольд #594959
показати весь коментар21.10.2024 16:21 Відповісти Посилання
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Стане Молдова другою Грузією.
Щоправда, отой Станоглу, в разі перемоги, може розпустити парламент.