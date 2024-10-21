Результати референдуму в Молдові розлютили Москву та вразили Європу, - Туск

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що результати голосування і референдуму в Молдові "розлютили Москву і вразили Європу".

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Розлютити Москву, вразити Європу, знову врятувати свою країну – ось хто Майя Санду. Великий лідер і хоробра нація", - зазначив він.

Відомо, що за попередніми підрахунками голосів, на президентських виборах у Молдові лідирує Майя Санду. Також більшість виборців на референдумі проголосували проти вступу країни до Європейського Союзу.

3 листопада 2024 року у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів.

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