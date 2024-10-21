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Новини
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Результати референдуму в Молдові розлютили Москву та вразили Європу, - Туск

Туск про референдум у Молдові

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що результати голосування і референдуму в Молдові "розлютили Москву і вразили Європу".

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Розлютити Москву, вразити Європу, знову врятувати свою країну – ось хто Майя Санду. Великий лідер і хоробра нація", - зазначив він.

Туск про результати референдуму в Молдові

Відомо, що за попередніми підрахунками голосів, на президентських виборах у Молдові лідирує Майя Санду. Також більшість виборців на референдумі проголосували проти вступу країни до Європейського Союзу.

3 листопада 2024 року у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів.

Читайте: Голосування у Молдові пройшло за безпрецедентного втручання й залякування РФ та її проксі, - Стано

Автор: 

Молдова (2088) Туск Дональд (544) Євросоюз (13665)


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Топ коментарі
+19
Ось що залишив совок після себе - зкацапщені народи, отруєні москальською пропагандою, та розбавлені нації кацапськими личинками, яких вкорінювали майже 100 років, а патріотів тупо вбивали чи витісняли за кордон. Там, де є "ліберальне" відношеня до рашенської пропаганди, результат буде відомий - антиМайдан завжди приходить до влади, бо подонки вміють об'єднуватись проти всього доброго і в них немає рефлексії з приводу, якими методами досягати своєї цілі! Не вистоїть і Санду, якщо там будуть валандатись з рашистськими ІПСО-помийками і намагатись все зробити в "білих рукавичках", як це і було у нас до 19-го. Кремлівські подонки не на рівному місці придумали оте "адінНарот" - 73% і були отим хламом, на який і було все спрямоване.
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21.10.2024 16:08 Відповісти
+11
Коли ми переможемо молдаванська вата буде боятись розлютити нас а не русню.
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21.10.2024 15:52 Відповісти
+7
кацапня засветилась , во втором туре Санду выиграет без проблем
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21.10.2024 16:21 Відповісти
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Коли ми переможемо молдаванська вата буде боятись розлютити нас а не русню.
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21.10.2024 15:52 Відповісти
Чого ж проти ЄС - 0,5% європеиців більше
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21.10.2024 15:53 Відповісти
тому що там є придністровє і московська церква
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21.10.2024 16:20 Відповісти
Бо у тебе данні застарілі
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21.10.2024 16:27 Відповісти
У другому турі Санду програє.
Стане Молдова другою Грузією.
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21.10.2024 15:53 Відповісти
ще є парламент, який зараз проєвропейський. А в Молдові система влади - багато в чому схожа на нашу.
Щоправда, отой Станоглу, в разі перемоги, може розпустити парламент.
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21.10.2024 16:11 Відповісти
а тут з'їло закінчення фрази" В Молдові система влади багато в чому схожа на нашу. Але там є свій Конституційний Судв, який не такий як наш, сильний, він вже не раз ставив владу в рамки"
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21.10.2024 16:13 Відповісти
Ось що залишив совок після себе - зкацапщені народи, отруєні москальською пропагандою, та розбавлені нації кацапськими личинками, яких вкорінювали майже 100 років, а патріотів тупо вбивали чи витісняли за кордон. Там, де є "ліберальне" відношеня до рашенської пропаганди, результат буде відомий - антиМайдан завжди приходить до влади, бо подонки вміють об'єднуватись проти всього доброго і в них немає рефлексії з приводу, якими методами досягати своєї цілі! Не вистоїть і Санду, якщо там будуть валандатись з рашистськими ІПСО-помийками і намагатись все зробити в "білих рукавичках", як це і було у нас до 19-го. Кремлівські подонки не на рівному місці придумали оте "адінНарот" - 73% і були отим хламом, на який і було все спрямоване.
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21.10.2024 16:08 Відповісти
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21.10.2024 16:38 Відповісти
кацапня засветилась , во втором туре Санду выиграет без проблем
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21.10.2024 16:21 Відповісти
"Чого молдавани садять картоплю вночі?Щоб колорадський жук не бачив."Цим усе сказано.
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21.10.2024 16:50 Відповісти
Тільки ідіот може тут побачити голосування Молдован проти вступу до ЄС!
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21.10.2024 16:53 Відповісти
Дійсно, редакція промахнулась. Але відрив мінімальний.
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21.10.2024 17:06 Відповісти
главное результат
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21.10.2024 17:33 Відповісти
Это как у нас времен Ющенка. Дальше будет только расти.
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21.10.2024 17:53 Відповісти
Референдум у Молдові: близько 50,46% - За вступ в ЄС.
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21.10.2024 17:28 Відповісти
Це називається хороша міна. Чесно ніхто не очікував. Всі думали що колишній совок готовий померти за Європу.
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21.10.2024 18:16 Відповісти
 
 