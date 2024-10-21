Санду про єврореферендум у Молдові: більшість підтримала європейський шлях
Чинна президентка Молдови Мая Санду, коментуючи результати референдуму про вступ країни в ЄС, заявила, що більшість громадян обрала європейський шлях.
Про це вона сказала під час пресконференції у понеділок, 21 жовтня, пише NewsMaker, інформує Цензор.НЕТ.
Санду подякувала молдованам за участь у голосуванні на виборах президента та на референдумі, який відбувався паралельно.
"Народ Молдови висловив свою волю, і більшість підтримала європейський шлях", - заявила політикиня, коментуючи результати референдуму.
Вона зазначила, що кожен голос - і в країні, і за її межами був вирішальним.
"Дякую всім громадянам, які прийшли на вибори і вільно сказали, чого вони хочуть для Молдови. На виборчі дільниці прийшли понад 1,5 мільйона людей... Ми виграли першу битву у важкій боротьбі, від якої залежить доля країни", - сказала Санду.
Наостанок вона закликала громадян взяти участь в голосуванні в другому турі президентських виборів.
Нагадаємо, у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум щодо вступу до ЄС.
За попередніми підрахунками голосів, на президентських виборах у Молдові лідирує Мая Санду. Більшість виборців на референдумі проголосували проти вступу країни до Європейського Союзу.
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Однак це декларативна, символічна перемога.
Головне - щоб Майю обрали на другий термін.
Бо у нас ЄС і НАТО в конституції, але клован у кріслі - і що?
Їжте, європейці. Два з трьох як мінімум з цієї імітації Європи вже втікли у нормальну.
Країна Партнерство заради миру Індивідуальний план з партнерства
Україна Лютий 1994 Листопад 2002
Якщо виберуть гагауза, тими записами в конституції можна буде підтертись.
Вустами люсі ористовича
От якби ще охлос навчився не по приколу голосувати
Тут нам є чому повчитися у Молдован
Тому так , це - гарний результат
А рух в ЄС в нас підтримувало більше половини людей ще до 2014 року.
А ватани - програли , у нас нажаль у 2019 відбулося все навпаки
Такі справи
Головне , що перемога у 50+ % дозволяє внести у конституцію незворотні зміни що до руху у ЄС
От тільке у Молдові рух в ЄС закріплений вже в конституції і президент проєвропейський
І подивись як це у нас в України
Бовдур
Боже яке кінчене. Да плювати , що там хто вважає.
Головне , що перемога у 50+ % дозволяє внести у конституцію незворотні зміни що до руху у ЄС
ще раз питаю - до чого тут наш ЗЕ коли мова йде про підтримку вступу в ЄС а не про вибори конкретної людини? ЗЕ ніколи не заявляв що він проти ЄС якщо не то пішло.
А в молдаван ще другий тур попереду - і в них там абсолютно всі окрім Санду - махрова проросійська вата яка об'єднається і ще не факт шо Санду цих ватанів здолає.
Молдова зараз це Україна зразку 13-го року десь, не пізніше. З купою неляканої вати і вічними сумнівами - іти їм в рашку чи в єс чи ще кудись.
До того , що результат позитивний бо дозволить закріпити це у конституції
А ватани - програли , у нас нажаль у 2019 відбулося все навпаки
Такі справи
І позитивний результат з малим відсотком розбіжності кращий ніж негативний ,як у нас у 2019 році
Тоді у нас стався реванш підкацапних сил , у Молдові цього - не трапилося
Сподіваюсь з другого разу зрозумієш
Якщо ні - перечитай ще раз
Якщо і тоді не зрозумієш. Не парься і ввімкни великий зомбофон
"Тут нам є чому повчитися у Молдован "
так я тебе ще раз питаю, чому саме нам треба повчитись у молдаван враховуючи що їх рівень підтримки ЄС знаходиться приблизно там де наш був в 2012 (якщо не раніше), а сумарна кількість голосів за про-русняві сили більша ніж за про-європейську Санду (і не факт що її взагалі виберуть), а Зєліна риторика навіть в 2019 ніколи не була проруснявою чи антиєвропейською ?
У нас у 2012 не було закріплен рух у ЄС до конституції. Тому знов ти обгидився, невіглас
А "сумарно" це на користь бідних, які голосували по приколу бо дурноверхі.
Хоча я взагалі хз як ти там рахував що у тебе сумарно вийшло більше
Мабудь вчеровий раз вирішив затвердити свою альтернативнообдарованість
Важливо хто переміг.
А переміг про Європейський президент і подивись як це у нас.
Тупа жертва великого зомбофону
так, дебіл, бо він був закріплений в 2018 - разом із рухом до НАТО - тобто за 6 років до молдаван в яких "нам треба повчитися"
І якби ти жив в Україні а не в Празі ти б теж це знав.
"Важливо хто переміг."
так ще другий тур буде, кретиноїд ти невиліковний - чи ти з майбутнього кукурікаєш ? ))))
Тоді ще є надія
Те, що закріпив Порох було перехреслено твоїм голосуванням "по приколу" у 2019
У Молдаван ,як ти бевзю бачиш, картина геть інша
Висновок - такі як ти тупіше за молдован
Що до другого туру ,імбіциле, я розумію ти не здатен у планування і не розумієш , що і до чого
Якщо кандидат має такий рівень підтримки ,як показала Санду то він більш номінальний
Але тобі, через тупість , цього не збагнути
Тоді буду вчити тебе гривнею.
Готовий побитись об заклад з тобою , що Санду виграє і другий тур (вірогідність цього майже 100%)
Сперечаємось на донат на ЗСУ у 20к грн.
Скрін звичайно скинеш сюди коли програєш
Згоден?
так, баранюга - геть інша картина. Вони тільки зараз (30+ років незалежності) закріпили курс на ЄС при чому пройшли по-тонкому , а вже завтра новий ватний президент який може прийти хоч на цих виборах хоч на наступних підітре цим плебісцитом сраку як то зробили наприклад в Грузії.
"Якщо кандидат має такий рівень підтримки ,як показала Санду то він більш номінальний"
дятлозавр, якщо половина громадян проти ЄС то як думаєш за кого вони будуть голосувати в другому турі? За Санду, так?
я не закдладаюсь на гроші, тим більше шо мені покласти з прибором на молдаван але якщо маєщ зайві 20 тисяч то можеш скинути мені або пацанам, реквізит я тобі вишлю.
Але так само недолуго ,як і відосіки твого гундосого виродка
У Молдавії ,нащастя , прийшов до влади не клоун з підкацапським оточенням ,а нормальний проєвропейський президент
І як бачимо країна прямує в ЄС
І з огляду на дії твого хозяїна буде там раніше за нас
Що ж до другого туру
Довбодятел, я розумію , що ти імбіцил , але геть не факт, що :
По-перше , вони будуть голосувати проти Санду
По-друге, як показав референдум їх все одно меньше половини
Та ти і сам це розумієш , тому і обісрався і вирішив злитися з суперечки
Ну , щож - тоді ти визнаєшся дірявим балаболом
І коли Санду переможе , нехай і з невеликим відривом, ти знов зрозумієш , що споричався з людиною , яка розумніша за тебе
Хотів би ,щоб таким імбіцилам як ти у 2019 вистачило розуму проголосувати так само вірно,як молдованам
Тоді б і мільйони українців не виїхали за кордон , а інші у страху б не чекали на черговий шахед або ракету , що прилетить їм у домівку
Та навіть тобі б самому не довелося, як зараз, ховатися під диваном від ТЦКатів
Але нажаль розумних виявилося - меньшість
Як наслідок - маємо те , що маємо
іпанько ти хоч пам'ятаєш про що ти кукурікало на пару постів вище?
я нагадю :
"Якщо кандидат має такий рівень підтримки ,як показала Санду то він більш номінальний"
напевне є різниця між тотальною підтримкою і невеликим відриовом, чи не так, іблан?
"Та навіть тобі б самому не довелося, як зараз, ховатися під диваном від ТЦКатів"
пише мені, війьковослужбовцю ЗСУ якесь обісране чмо що звалило до чехів 🤣
Вибач, що підпалив тобі так сильно сраку , що ти 2 місяці майже провів в опіковому
Тепер що до твого чергового висеру.
Їблан, я розумію , що тупість це твоя головна риса , але нехай невелика перевага у підтримці яка забезпечує президенське крісло , але це кращі ніж як при помилці 2019 в Україні чи помилці 2024 у США
А про те ,що ти у нас військово службовець - пруфи будуть?
Чи дай свою адресу , ТЦКати - перевірять.
Ні , ну то не тявкай , шавко
"нехай невелика перевага у підтримці"
ти з самого початку треди пистів що все вирішено, а виявилось що перевага була досить незначною.
Якщо б тому сральному горщику який в тебе замість голови була хоч пара звивин ти би зрозумів що в умовах демократії це тільки тимчасова перемога і вже завтра розклад може помінятись від будь-якої дрібниці, наприклад від того що русня перестає постачати газ Молдові з 2025 року.
Але ж ти бараняра яка навіть не здатна прочити про що вона тринділа на початку срачу то я й не чекаю від тебе ніякого розуміння ситуації хоч на 1 крок вперед
В останні роки тільки наявність великої кількості молдовських заробітчан у Європі витягує їхні вибори , і цей референдум. Якщо б їх було б менше, було б як у Сакартвело!
Конкретно у цьому випадку - це коли журналіст пише текст, не перевіряючи оновлені дані, користуючись вчорашніми цифрами в той час, як вони змінюються ледь не кожну хвилину!
Нічого не маю проти тюрків, якщо що!
Досі ніхто за це не покараний.
Якщо навіть взяти прізвище суперника-гагауза Майї Санду, - Стояноглу, то це насправді отуречене болгарське прізвище, - Стоянов.
Як це розуміти??? Охрініти можна!
Після слова "Нагадаємо" - далі можна не читати. )))
Da
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Nu
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В тексте публикации написано:
За попередніми підрахунками голосів, на президентських виборах у Молдові лідирує Мая Санду. Більшість виборців на референдумі проти вступу країни до Європейського Союзу. Джерело:
Так більшість за чи проти?
Але дякую , що навчився вже українською писати