Санду про єврореферендум у Молдові: більшість підтримала європейський шлях

Чинна президентка Молдови Мая Санду, коментуючи результати референдуму про вступ країни в ЄС, заявила, що більшість громадян обрала європейський шлях.

Про це вона сказала під час пресконференції у понеділок, 21 жовтня, пише NewsMaker, інформує Цензор.НЕТ.

Санду подякувала молдованам за участь у голосуванні на виборах президента та на референдумі, який відбувався паралельно.

"Народ Молдови висловив свою волю, і більшість підтримала європейський шлях", - заявила політикиня, коментуючи результати референдуму.

Вона зазначила, що кожен голос - і в країні, і за її межами був вирішальним.

"Дякую всім громадянам, які прийшли на вибори і вільно сказали, чого вони хочуть для Молдови. На виборчі дільниці прийшли понад 1,5 мільйона людей... Ми виграли першу битву у важкій боротьбі, від якої залежить доля країни", - сказала Санду.

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Наостанок вона закликала громадян взяти участь в голосуванні в другому турі президентських виборів.

Нагадаємо, у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум щодо вступу до ЄС.

За попередніми підрахунками голосів, на президентських виборах у Молдові лідирує Мая Санду. Більшість виборців на референдумі проголосували проти вступу країни до Європейського Союзу.

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