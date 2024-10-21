УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11757 відвідувачів онлайн
Новини
9 212 66

У Молдові прихильники ЄС виграли референдум з відривом у понад 13 тис. голосів

Підсумки єврореферендуму у Молдові

Прихильники Європейського Союзу виграли референдум у Молдові з відривом у понад 13 тисяч голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Центральної виборчої комісії Молдови.

Центральна виборча комісія Молдови опублікувала попередні результати підрахунку 100% бюлетенів з референдуму щодо вступу країни до ЄС.

Згідно з даними, 50,46% виборців або 751 235 осіб підтримали внесення у конституцію положення про європейське майбутнє Молдови.

Негативну відповідь щодо цього дали 49,54% або 737 639 осіб.

Таким чином, розрив між кількістю бюлетенів прихильників євроінтеграції та тих, хто виступив проти, становить 13 596.

Раніше чинна президентка Молдови Майа Санду заявляла, що більшість громадян обрала європейський шлях на референдумі. 

Нагадаємо, у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум щодо вступу до ЄС.

Читайте також: ЦВК Молдови опрацювала 100% голосів президентських виборів: до другого туру виходять Санду і Стояногло

Автор: 

євроінтеграція (504) Молдова (2088) референдум (628) Євросоюз (13665)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+35
Важка перемога демократії. Молодці!
показати весь коментар
21.10.2024 21:16 Відповісти
+28
По лезу ножа пройшли. Але все найважче ще попереду.
показати весь коментар
21.10.2024 21:20 Відповісти
+28
колись Буш молодший став Президентом, перемогши Гора на, можу помилятися, чуть не 200 голосів у Флоріді,
і Гор був перший який поздоровив Буша з перемогою.
нема вже таких.
зараз - епоха істеричних кривляк і брехунів...
показати весь коментар
21.10.2024 21:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Важка перемога демократії. Молодці!
показати весь коментар
21.10.2024 21:16 Відповісти
Молдова сильно впирається Європі
показати весь коментар
21.10.2024 21:18 Відповісти
Там все придністров'я проголосувало проти..
показати весь коментар
22.10.2024 00:24 Відповісти
По лезу ножа пройшли. Але все найважче ще попереду.
показати весь коментар
21.10.2024 21:20 Відповісти
не пройшли. це фактично розділене навпіл суспільство, перспективи занадто туманні. найбридкіше те, шо оці усілякі гагаузи, що топлять проти, поголовно сидять із паспортами ЄС, але всеодно підтримують концтабір. гидота.
показати весь коментар
21.10.2024 21:38 Відповісти
на степ нижчє,
а ви все щє хочете одностайно? тобто шо би 99.9% і всі в струю?
совок не знищєний - може щє поколінь з 10 пройде,
поки ми почнемо розуміти - кожний може і повинен мати свою власну думку - і це нормально!
показати весь коментар
21.10.2024 21:45 Відповісти
по базовим цивілізаційним питанням - так, хотів більшої одностайності.
це ж не питання, в який колір пофарбувати паркан.
показати весь коментар
21.10.2024 22:18 Відповісти
саме за це і кажу - щє поколінь з 10 пройде
поки ми сприймемо таку просту думку...
ти думаєш так, а я так - одностайність це для баранів - куди поведуть,
туди всім стадом і посунемося...
показати весь коментар
21.10.2024 22:22 Відповісти
Але ж є відмінність: совок цілеспрямовано намагався змінити мислення населення, шляхом ФІЗИЧНОГО знищення тих, хто мав ВЛАСНІ бажання та думку. А "європейський вектор" - він "запроваджується" тільки ідеологічно (рекламою) та економічно (в основному - обіцянками), причому ДУЖЕ поблажливими методами - ніхто не відбирає домівки за те, що ти не хочеш в ЄС, і не відправляє в ГУЛАГ.

Саме тому - 50.46% тих, хто висловився за ЄС, в колишній совковій республіці, в якій за такеє ще 35 років тому ти потрапляв на примусове психіатричне лікування - це просто охєрозно яка перемога "західної ідеології".
показати весь коментар
21.10.2024 22:24 Відповісти
колись Буш молодший став Президентом, перемогши Гора на, можу помилятися, чуть не 200 голосів у Флоріді,
і Гор був перший який поздоровив Буша з перемогою.
нема вже таких.
зараз - епоха істеричних кривляк і брехунів...
показати весь коментар
21.10.2024 21:23 Відповісти
Bush won Florida's electoral votes by a margin of only 537 votes out of almost six million cast (0.009%) and, as a result, became the president-elect.
показати весь коментар
21.10.2024 21:32 Відповісти
А ще був цікавий епізод в двобої Обама-Маккейн в 2008-му. Там окремі маргінали слонів, предтечі трампістів, почали було порівнювати чорного Обаму з макаками, з гульвісою, походження, само собою, тощо. Так Маккейн їх одразу присадив, заявивши щось на кшалт (згадую, не дослівно, лише по смислу): "Обама - нормальний сімейний чувак, чистий американець, і, мовляв, нехай нікого не хвилює його шкіра. Давайте порівняємо наші мізки, бо в мене з ним принципові розбіжності по деяким фундаментальним проблемам Америки і світу"
показати весь коментар
21.10.2024 21:45 Відповісти
Макккейн це чисто наш пройоб - не змогли, не зрозуміли, не доросли...
proud that my vote then was for him!
показати весь коментар
21.10.2024 21:49 Відповісти
доповісти вам як відбувається вступ до любої партії в США?
ві всьому винен драйверс лайсенс, який дійсний 5 років.
ніяких заяв і рекомендацій від почотних членів.
так от, коли ти отримуєш чи оновлюєш свій драйверс лайсенс там є питання:
- ви, за своїм почуттям себе більше почуваєте:
-- республіканцем
-- демократом
-- індепендент
-- ідіть в дупу
натиснув республіканцем? - i ти вже заєстрований член цієї партії,
шо означяє тільки одне - вони тебе заїбуть своїми імайлами і техт месаджеми,
але ніколи не заборонять тобі голосувати як ти вважаєш потрібним.
показати весь коментар
21.10.2024 22:43 Відповісти
Молдова це частина Румунії...хай об'єднаються ...бо задовбав це совок ,своє рило монголоідноє пре всюди,своїх людей, за скот тримають ,на своїх землях порядку нема ,а до ЄС руки тягнуть ...нах ...у родную говень, до московії !!!
показати весь коментар
21.10.2024 21:23 Відповісти
Молдова --це окрема самостійна країна. І вказувати що їм робити зась!
показати весь коментар
21.10.2024 21:31 Відповісти
Доведіть.
показати весь коментар
21.10.2024 21:35 Відповісти
Республіка Молдова приєдналася до Організації Об'єднаних Націй у 1992 році.
показати весь коментар
21.10.2024 21:43 Відповісти
Що тобі саме " довести"? Що Молдова суверенна країна ?
Доведи, тоді, що ваша роісія окрема держава ?
показати весь коментар
22.10.2024 00:26 Відповісти
Молдавское княжество было, когда еще такой страны, как Румыния не было.
показати весь коментар
22.10.2024 01:27 Відповісти
Ну так це ще раз доводить що румуни і є ті ж молдовани і навпаки.
показати весь коментар
22.10.2024 07:35 Відповісти
Более 20% молдован(юнионистов) выступают за объединение с Румынией.
показати весь коментар
22.10.2024 01:34 Відповісти
Австрія теж говорить німецькою, але не Німеччина)
А взагалі за рахунок того що в усіх республіках бившого СРСР засіли рускоязичні совкодрочери, то жити людям не дають.
Молдавани наприклад поступили по людські з гагаузами, у яких ніколи не було автономії. Для того щоб зберегти гагаузьку культуру і мову надали автономію. Тільки ті придурки мастурбують за срср , і навіть за 30 років гагаузьку мову не вивчили.
показати весь коментар
21.10.2024 21:58 Відповісти
Вони взагалі ніякої не вивчили, ні румунської, ні гагаузьської, ні турецької.
Гадять на російські гроші Молодові.
показати весь коментар
22.10.2024 00:28 Відповісти
Вивчили вони як раз дуже добре..але писемності фактично не мають..бо шкіл нема... тримаються дружньно..значна кількість пов'язана криміналом
показати весь коментар
22.10.2024 03:25 Відповісти
У меня дед по материнской линии был 100% молдован, а папа моей жены был румынскоподданый. Это один народ. Одинаковый язык, национальная кухня, национальная одежда, одна религия, одна ментальность и никаких ни в чем различий.
показати весь коментар
22.10.2024 01:32 Відповісти
І що!
показати весь коментар
22.10.2024 07:37 Відповісти
Протягли орду сракою по асфальту. Захерова там обісцяні труси на сраці рвала.
Але зробити вже нічого не змогли.
Не добратись. Поки Україна опирається - румуни можуть об'єднатись. Поки є час. І не варто зволікати. В ЕС і в НАТО швиденько.
показати весь коментар
21.10.2024 21:31 Відповісти
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя первый тур выборов президента Молдавии, заявила, что избирательная кампания велась молдавскими властями "антидемократическими, тоталитарными методами".
показати весь коментар
21.10.2024 22:02 Відповісти
По факту це результат 50 на 50 і Молдова зараз дуже поляризована у питанні євроінтеграції.
Тому ніяких подальших законодавчих кроків і закріплень у конституції робити не треба, інакше кацапи використають це для розхитування ситуації. Подібні речі можливі лише за абсолютної підтримки суспільства.
показати весь коментар
21.10.2024 21:31 Відповісти
А що було в Лондоні?
51,9 % виборців виявили своє бажання покинути ЄС.48,1 % виборців побажали лишитися в складі Європейського Союзу.
показати весь коментар
21.10.2024 21:37 Відповісти
У Лондона є ядерна зброя і немає рашки під боком.
показати весь коментар
21.10.2024 21:39 Відповісти
Яка зброя? Тут про референдум. Читайте очима.
показати весь коментар
21.10.2024 21:41 Відповісти
Швеция вошла в Евросоюз с поддержкой 53 процента.
показати весь коментар
21.10.2024 21:40 Відповісти
Швеция очень интересная страна, кто не знал. Они там дольше всех сопротивлялись христианизации. Потом стали протестантами очень быстро. У них даже девиз был такой - одна страна, один народ, одна религия. Современные шведы, конечно, не такие, но тем не менее они тоже считают себя особенными. Типа, англичан, но без их островного расизма. Оттого они такие евроскептики.
показати весь коментар
21.10.2024 21:49 Відповісти
Они там дольше всех сопротивлялись христианизации
************
Останнім європейським народом, який був навернений у християнство, стали литовці. Умовою шлюбу литовського князя Ягайла з польською королевою Ядвігою у 1386 році стало прийняття християнства князем і литовцями. Останніми з литовців були хрещені жемайти у 1413 році.

Шведи офіційно стали вважатися християнами у 1087 році.
показати весь коментар
21.10.2024 22:24 Відповісти
Шведы не стали христианами в 11 веке. Там все было интереснее. Ты прав, что в литве это было дольше, но я писал про скандинавов, а не про балтов.
показати весь коментар
21.10.2024 22:25 Відповісти
Саме тому і не наводять конституційний лад у пмр...бо толерасти змусять їм надати доступ до виборчих урн..і буде вде 30/70 ..з усіма наслідками
показати весь коментар
22.10.2024 13:06 Відповісти
це з врахуванням заробітчан в Європі. Якби враховували б заробітчан в лаптєстані - ці самі 13 тисяч програли би.

Ще би цікаво було б порівняти результаті окремо в Гагаузії. І хотілось би в Придністров'ї - але ж там, наскільки я вловив, виборчих дільниць не було, не відкривали...
показати весь коментар
21.10.2024 21:37 Відповісти
Якби туди доліз лаптестан то там73% було б за возз'єднання з ордою.
показати весь коментар
21.10.2024 21:40 Відповісти
У Гагаузії більше 90% - проти Санду і Європи. У Придністров'ї, - близько третини виборців підтримали Санду і європейський вибір.

Інформація з інтерв'ю молдовського проєвропейського політика Оазу Нантоя на Радіо НВ сьогодні.
показати весь коментар
21.10.2024 22:33 Відповісти
а в придністров'ї були виборчі дільниці?
показати весь коментар
22.10.2024 02:07 Відповісти
Ні. У більшості жителів Придністров'я є паспорти Молдови, і хто хотів, їздив голосувати на правий берег.
показати весь коментар
22.10.2024 03:41 Відповісти
Вообще ставил на Молдове крест. Совковый заповедник. Но это голосование заставило меня поверить, что может не все у них потеряно.
показати весь коментар
21.10.2024 21:39 Відповісти
І це не зважаючи на вплив Кацапії! Там навіть знайшли купівлю голосів через канал в Телеграм, що тривало майже до року.
показати весь коментар
21.10.2024 21:41 Відповісти
Молдова маленькая. Кинули им копеечку и они очень успешно агитировали за Россию.
показати весь коментар
21.10.2024 21:44 Відповісти
У будь-якому випадку це на руку Україні. Хтось повинен був повернути самозакоханих європейців в реальність.
показати весь коментар
21.10.2024 21:52 Відповісти
Теперь все решится во втором туре. Санду -42 %, у противников - почти 40. Ща козломордия бросит купу бабла на те 18 % неопределившихся.
показати весь коментар
21.10.2024 21:53 Відповісти
Придністров'я це Молдова!
показати весь коментар
21.10.2024 21:56 Відповісти
Насправді жахливий результат - майже 50% вати.
показати весь коментар
21.10.2024 21:57 Відповісти
Декілька років тому було набагато гірше і позиції кацапських холуїв були значно сильнішими. Але тепер нарешті вони програли. І далі, сподіваємось, відбудеться обвал совкодрочерства, якому значно посприяє переслідування продажних недоумків які отримують фінансування з **********. Якщо перекрити канали фінансування з ********** то виявиться що кількість вата почне різко зменшуватись.
показати весь коментар
21.10.2024 22:21 Відповісти
І це тільки «добрим словом». Невичерпний потенціал.
показати весь коментар
21.10.2024 21:59 Відповісти
В Гагаузии кацапня платила за голос по 100 евро, раздавала карточки.
показати весь коментар
21.10.2024 22:04 Відповісти
Карточки "мир".
показати весь коментар
21.10.2024 22:05 Відповісти
Лишить сруцкимирных автономии, нафиг! Ибо нефиг сепараствовать!
показати весь коментар
22.10.2024 01:18 Відповісти
Ну слава Богу!
показати весь коментар
21.10.2024 22:23 Відповісти
Це добре, плюсую. Але 13000 голосів - це 25-30 багатоквартирних будинків, тобто кілька кварталів у спальному районі. Так, Молдова - маленька країна, але перемога не виглядає надто переконливою.
показати весь коментар
21.10.2024 22:25 Відповісти
Все б непогано, але ЕС поступово на совок перетворюється.
показати весь коментар
21.10.2024 23:06 Відповісти
шо не кажи,
а Молдова зробила кращє на виборах Президента ніж Україна - в ниx точно не 73 хочуть на поржати і подивитися ***** в очі...
показати весь коментар
21.10.2024 23:22 Відповісти
Поздравляем Молдову! Так держать. Еще ликвидировать автономии и восстановить территориальную целостность.
показати весь коментар
22.10.2024 01:16 Відповісти
В Молдові точнісенько як і в Україні приблизно половина населеня це народжені в СРСР. Хомо-совєтікус це особливий антропологічний вид, і фактор спадковості є визначальним - скажете ви. Так, але мінливість теж є суттєвим фактором, то з часом або вимруть, або пристосуються до нового політичного клімату.
показати весь коментар
22.10.2024 01:22 Відповісти
Все сторонники ЕС работают в Италии и Испании а дома осталась ватная биомасса.
показати весь коментар
22.10.2024 07:03 Відповісти
в любому випадку кацапня соснула.а ресурсів туди вкинули кінсько !
показати весь коментар
22.10.2024 08:04 Відповісти
13000 це ніщо!!!
показати весь коментар
22.10.2024 09:32 Відповісти
Якби русня сиділо смирно і не напало на Україну то, напевно,2/3 молдаван були б проти вступу до ЄС та обрали на президентство проросійського кандидата..Росіяки сами під себе підкладають "міну" уповільненої дії.. і це добре..
показати весь коментар
22.10.2024 13:07 Відповісти
ну, 50 на 50 - це теж як міна закладена в краіну. Хотілося б зоб люди були більш розумними, але вони дивляться як допомогають нам і як допомогають ***** і щось вагаються.
показати весь коментар
23.10.2024 00:29 Відповісти
 
 