У Молдові прихильники ЄС виграли референдум з відривом у понад 13 тис. голосів
Прихильники Європейського Союзу виграли референдум у Молдові з відривом у понад 13 тисяч голосів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Центральної виборчої комісії Молдови.
Центральна виборча комісія Молдови опублікувала попередні результати підрахунку 100% бюлетенів з референдуму щодо вступу країни до ЄС.
Згідно з даними, 50,46% виборців або 751 235 осіб підтримали внесення у конституцію положення про європейське майбутнє Молдови.
Негативну відповідь щодо цього дали 49,54% або 737 639 осіб.
Таким чином, розрив між кількістю бюлетенів прихильників євроінтеграції та тих, хто виступив проти, становить 13 596.
Раніше чинна президентка Молдови Майа Санду заявляла, що більшість громадян обрала європейський шлях на референдумі.
Нагадаємо, у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум щодо вступу до ЄС.
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а ви все щє хочете одностайно? тобто шо би 99.9% і всі в струю?
совок не знищєний - може щє поколінь з 10 пройде,
поки ми почнемо розуміти - кожний може і повинен мати свою власну думку - і це нормально!
це ж не питання, в який колір пофарбувати паркан.
поки ми сприймемо таку просту думку...
ти думаєш так, а я так - одностайність це для баранів - куди поведуть,
туди всім стадом і посунемося...
Саме тому - 50.46% тих, хто висловився за ЄС, в колишній совковій республіці, в якій за такеє ще 35 років тому ти потрапляв на примусове психіатричне лікування - це просто охєрозно яка перемога "західної ідеології".
і Гор був перший який поздоровив Буша з перемогою.
нема вже таких.
зараз - епоха істеричних кривляк і брехунів...
proud that my vote then was for him!
ві всьому винен драйверс лайсенс, який дійсний 5 років.
ніяких заяв і рекомендацій від почотних членів.
так от, коли ти отримуєш чи оновлюєш свій драйверс лайсенс там є питання:
- ви, за своїм почуттям себе більше почуваєте:
-- республіканцем
-- демократом
-- індепендент
-- ідіть в дупу
натиснув республіканцем? - i ти вже заєстрований член цієї партії,
шо означяє тільки одне - вони тебе заїбуть своїми імайлами і техт месаджеми,
але ніколи не заборонять тобі голосувати як ти вважаєш потрібним.
Доведи, тоді, що ваша роісія окрема держава ?
А взагалі за рахунок того що в усіх республіках бившого СРСР засіли рускоязичні совкодрочери, то жити людям не дають.
Молдавани наприклад поступили по людські з гагаузами, у яких ніколи не було автономії. Для того щоб зберегти гагаузьку культуру і мову надали автономію. Тільки ті придурки мастурбують за срср , і навіть за 30 років гагаузьку мову не вивчили.
Гадять на російські гроші Молодові.
Але зробити вже нічого не змогли.
Не добратись. Поки Україна опирається - румуни можуть об'єднатись. Поки є час. І не варто зволікати. В ЕС і в НАТО швиденько.
Тому ніяких подальших законодавчих кроків і закріплень у конституції робити не треба, інакше кацапи використають це для розхитування ситуації. Подібні речі можливі лише за абсолютної підтримки суспільства.
51,9 % виборців виявили своє бажання покинути ЄС.48,1 % виборців побажали лишитися в складі Європейського Союзу.
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Останнім європейським народом, який був навернений у християнство, стали литовці. Умовою шлюбу литовського князя Ягайла з польською королевою Ядвігою у 1386 році стало прийняття християнства князем і литовцями. Останніми з литовців були хрещені жемайти у 1413 році.
Шведи офіційно стали вважатися християнами у 1087 році.
Ще би цікаво було б порівняти результаті окремо в Гагаузії. І хотілось би в Придністров'ї - але ж там, наскільки я вловив, виборчих дільниць не було, не відкривали...
Інформація з інтерв'ю молдовського проєвропейського політика Оазу Нантоя на Радіо НВ сьогодні.
а Молдова зробила кращє на виборах Президента ніж Україна - в ниx точно не 73 хочуть на поржати і подивитися ***** в очі...