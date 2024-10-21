У Молдові прихильники ЄС виграли референдум з відривом у понад 13 тис. голосів

Прихильники Європейського Союзу виграли референдум у Молдові з відривом у понад 13 тисяч голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Центральної виборчої комісії Молдови.

Центральна виборча комісія Молдови опублікувала попередні результати підрахунку 100% бюлетенів з референдуму щодо вступу країни до ЄС.

Згідно з даними, 50,46% виборців або 751 235 осіб підтримали внесення у конституцію положення про європейське майбутнє Молдови.

Негативну відповідь щодо цього дали 49,54% або 737 639 осіб.

Таким чином, розрив між кількістю бюлетенів прихильників євроінтеграції та тих, хто виступив проти, становить 13 596.

Раніше чинна президентка Молдови Майа Санду заявляла, що більшість громадян обрала європейський шлях на референдумі.

Нагадаємо, у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум щодо вступу до ЄС.

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