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ЦВК Молдови опрацювала 100% голосів президентських виборів: до другого туру виходять Санду і Стояногло

Санду і Стояногло змагатимуться за президентське крісло у Молдові

У Молдові підрахували 100% голосів на президентських виборах. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Мая Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані, опубліковані в пресрелізі Центральної виборчої комісії Молдови.

Згідно з результатами після підрахунку 100% протоколів, Санду набрала 42,45%, а Стояногло - 25,98% голосів виборців.

Третім йде голова "Нашої партії" Ренато Усатий - 13,79%.

На президентських виборах всього віддали голоси 1 546 078 громадян.

Другий тур виборів відбудеться за два тижні, 3 листопада.

Нагадаємо, у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум щодо вступу до ЄС.

Читайте також: Санду про єврореферендум у Молдові: більшість підтримала європейський шлях

Автор: 

вибори (6721) Молдова (2088) Мая Санду (259)


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Топ коментарі
+8
Кремль ще кине пару мільярдів на підкуп виборців.
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21.10.2024 20:06 Відповісти
+8
Проєвропейська зі всіх кандидатів - одна лише Мая Санду. Інші - переважно прорусняві, в тій чи іншій мірі.
А тепер склади всі голоси, хто за інших кандидатів, і співстав їх з тими, хто за Санду, і ти зрозумієш, що ситуація, м'яко кажучи, не ахті!
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21.10.2024 20:31 Відповісти
+7
Набагато більше, але не 50 відсотків.
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21.10.2024 20:10 Відповісти
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Кремль ще кине пару мільярдів на підкуп виборців.
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21.10.2024 20:06 Відповісти
Стоян-огло! Монгол, чи що?
А те що Санду на багато більше набрала це не враховується?
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21.10.2024 20:07 Відповісти
Набагато більше, але не 50 відсотків.
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21.10.2024 20:10 Відповісти
Проєвропейська зі всіх кандидатів - одна лише Мая Санду. Інші - переважно прорусняві, в тій чи іншій мірі.
А тепер склади всі голоси, хто за інших кандидатів, і співстав їх з тими, хто за Санду, і ти зрозумієш, що ситуація, м'яко кажучи, не ахті!
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21.10.2024 20:31 Відповісти
Гагауз! В мене дружина гагаузка, в неї теж дівоче прізвище закінчується на -огло. Гагаузька мова схожа на турецьку: у турків прізвища на -оглу, в гагаузів на -огло. Але на відміну від турків гагаузи - християни
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21.10.2024 20:33 Відповісти
Оглу, огли, огло, ули, - у тюркських народів це означає "син".
Жіночі прізвища (наприклад, у азербайджанців) мають інше закінчення, - "кизи" ("дочка").
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21.10.2024 21:15 Відповісти
Не заперечую, але в моєї дружини (а також в її мами і тіток) прізвище на -огло
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21.10.2024 21:26 Відповісти
Значить, у цього народу прізвища набули узагальненої форми, незалежно від статі. Як у більшості європейських народів. Більш архаїчна форма, коли прізвища мають різні закінчення, залежно від статі носія прізвища. Таке збереглося у азербайджанців, литовців, ісландців.
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21.10.2024 21:57 Відповісти
Оглан (от огул - буквально «сын» на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 тюркских языках )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-1 [1] , тур. https://ru.wiktionary.org/wiki/o%C7%A7lan oǧlan - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B0 юноша https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-2 [2] - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0 Золотой орде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB титул https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B членов рода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD Чингисхана , не занимавших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) ханского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB престола https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-3 [3] .

В других источниках указано что огланами, в Золотой орде, назывались члены ханской семьи из линий, не восходивших на престолhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-4 [4] . В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Крымском и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Казанском ханствах огланы - привилегированное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5 военное сословие , первоначально стояли во главе кавалерийских соединений ханства (орды), к концу существования ханства, исполнявшие ответственную и руководящую службу по армии и имевшее право наряду с духовенством и титулованной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C знатью участвовать в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9 курултае https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-hud-5 [5] .

Огланов много сосредоточилось в Польском королевстве, где они состояли на военной службе и где из них и возникли https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B Уланы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-4 [4] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6 Пажи при дворе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD турецких султанов - Ич-огланыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-6 [6] , а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0 почётная стража турецких султанов - Ик-огланыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-7 [7] .

Оглан в значении мальчик, парень также употребляется в турецкой сказке М. Ю. Лермонтова «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B8%D0%BA-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1 Ашик-Кериб ».
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21.10.2024 21:19 Відповісти
Так гагаузи - це і є народ тюркського походження. За однією з версій це відгалуження турецького народу, за іншою - болгарського. У Молдові прізвище Стояногло з імовірністю 90% означає, що його носій гагауз
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21.10.2024 21:24 Відповісти
Схоже, що у Молдови буде новий президент.
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21.10.2024 20:12 Відповісти
Згідно з результатами після підрахунку 100% протоколів, Санду набрала 42,45%, а Стояногло - 25,98% голосів виборців.
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21.10.2024 20:13 Відповісти
тобто, на все що вкинули кацапи в молдову, нашкрябали тільки 26%?
ну, що ж хід, за придністров'ям і нашими ссо.
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21.10.2024 20:16 Відповісти
А тепер додай до тих 25,98% голоси тих, хто набрав ще менше - вони у другому турі будуть голосувати саме за руснявого кандидата!
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21.10.2024 20:34 Відповісти
а не факт. інакше вони голосували би відразу за того огло... багато хто з тих виборців тих нижчих кандидатів взагалі може не прийти на 2-й тур виборів так як їх кандидат пролетів. натомість при нинішній явці 46%, на 2-й тур може прийти багато виборців, які взагалі не ходили голосувати у 1-му турі. тобто тут арифметика скласти докупи голоси усіх тих прокацапських кандидатів і вони у підсумку гарантовано переможуть Санду у 2-му турі з величезною ймовірністю не спрацює. хоча, подивимось.
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21.10.2024 20:59 Відповісти
От з останніми Вашими словами повністю погоджуюсь - Подивимось!
Але розклади наразі доволі невтішні, бо те, що Ви пишете - з розряду "Вилами по воді".
Тож молимось, зважаючи що нам потрібен надійний тил в обліччі Молдови на чолі із Санду!
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21.10.2024 21:48 Відповісти
значить, десь от от почнеться гра в придністров'є.
як що, і цього разу, не дозволять невідомим з тризубцем на шевроні, раз і назавжди вирішити це питання, молдова перетвориться на грузію.
у санди і у її команди, є шанс, або вирвати молдову із кацапського рабства, або просрати грузію, як саакашвілі.
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21.10.2024 20:14 Відповісти
Ніколи не замислювався над тим, що цілком можливо, що всі ті склади у Ковбасній давно вже заміновані фугасами з радіокеруванням з московії, і ймовірний вибух буде набагато сильніший, ніж атомні бомби в Нагасакі?
І ще буде добре, якщо русня там не залишила якісь брудні подарунки, які на століття забруднять території набагато більше, ніж Молдови і України!
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21.10.2024 20:37 Відповісти
до чого тут ковбасна? може там щось і є. може щось брудне, а може рожеве. нашій розвідці видніше.
цей гнійник, придністров'є, як таковий, не повинен існувати. і тим більше, там не повинна знаходитись кацапська військова база, як що, навіть, їх там сто прапорщиків полу калік.
територія, повинна бути зачищена, продезінфікована, та перетворена, на вітрину, свободи від болота, як потсдам, наприклад.
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21.10.2024 20:46 Відповісти
Що ж, сам винний. Мав би бути розумнішим, але ... байдуже на телепня.
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21.10.2024 20:20 Відповісти
..а чого всі мовчать...що значна кількість на референдумі проголосували проти вступу до ЄС!!! Більш ніж 50 відсотків! То на Молдові можна ставити хрест... бо ідіотів там значно більше ..ніж притаманних!
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21.10.2024 21:02 Відповісти
У нас так же было в нулевые. Это социология. Она будет смещаться в сторону поддержки ЕС. Если к правительству не придут пророссийские силы которые не начнут промывать людям мозги как в Грузии.
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21.10.2024 21:36 Відповісти
Более 50% на референдуме проголосовало против? С дуба рухнул? Иди закуси, рашик.
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21.10.2024 21:38 Відповісти
я промовчу про рашика!!! Тут ..з дурноголовим сперечатися..собі на шкоду. Але візьму свої слова назад! Так... Перемога трошки більше 12000 голосів і різниця менш відсотка. І це добре і для України....бо мати ще один гнійник біля себе дуже невтішно. Скажу так. Молдова була на краю прірви... І поки не відійшла від прірви. Тільки перемога Санду буде вирішальним шагов..чи у прірву..чи ні. Виберете рашика... похеряють всі Ваші наміри про ЄС. А шанси вибрати рашика у молдован дуже багато. І буде наступний референдум про вступ у Тайожний союз... А там буде..як у Гагаузії.... Всі будуть ЗА! Так що іди випий....))
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21.10.2024 22:08 Відповісти
Вопрос выиграет ли она второй тур, так как у второго и третьего места в сумме 39 процентов. По идее должна.
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21.10.2024 21:35 Відповісти
Неправильно считаешь, 2 место сложится с 4-м, это 31%, Санду сложится с мелочевкой- это около 46%. Остальные места, 3-е и другие как распределятся - да, КАК УГОДНО. Потому шансы у Санду большие.
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21.10.2024 21:41 Відповісти
Стояногло - 25,98% голосів виборців.

Третім йде голова "Нашої партії" Ренато Усатий - 13,79%.
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21.10.2024 21:41 Відповісти
Электорат Усатого- так часть вообще забьет во 2-м туре, остальные поделятся между Санду и Стояногло. Безоговорочно поддержит Стояногло только Влах с 6%, остальные- кто во что горазд.
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21.10.2024 21:50 Відповісти
Я тоже так думаю, хотя я не знаю их политики. Мне кажется что этничность зарешает. Типа, он чужой и не буду за него голосовать. Хотя это все взгляд дилетанта со стороны.
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21.10.2024 21:51 Відповісти
Если 6, то получается 42 против 46. Что еще хуже для Санду.
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21.10.2024 21:52 Відповісти
Я думаю что она выиграет, так как голоса не суммируются и часть все равно отойдет ей. Но с другой стороны может те кто за ЕС могут не пойти голосовать. Короче, я не знаком с их политикой, но по мне стратегия простая - активизировать своих избирателей и пытаться переманить избирателей других партий или чтобы они не пришли на выборы.
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21.10.2024 21:42 Відповісти
Вот именно: если штаб Санду перестанет витать в облаках, а поднапряжется до 2-го тура- все будет ок. ( я из Молдовы, если что, в курсе)
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21.10.2024 21:52 Відповісти
не все так погано, якщо було кому і коли перекладати це

«Заповіт» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Тараса Шевченка гагаузькою мовою (переклав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83_%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Діоніс Танасоглу ) (подано кирилицею)

НАСААТТӓ ӧлдӱйнӓн мезарлайын: Сиз бени; курган ко олайым,Севги Украйнам;Степлернӓ топлайын: Гӧрӱнсӱн кырлар гениш хеп,Днепр бойларыннан,Сеслейим, ниӂӓ йылларлан: Уулдээр ӱфкейлӓн.

Ташыйыр Украйнадан о: Мави денизӓ уз: Душман каннарны - да бӓн: Кыр, байыр бракырым,Гӧклерӓ чыкып калкырым: Аллаха каршымнан: Ийлейим. Озаманадан: Билмеерим аллаа бӓн.

Сиз гӧмӱп бени калкынын: Зорбалыы копарын,Да душман мискин каныннан: Сербестлии серпидин.Хем бени о бӱӱк айлейлӓн,О ени айлейлӓн: Сиз унутмайын да анын: Ий, йалпак бир сӧзлӓн.
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21.10.2024 21:42 Відповісти
 
 