ЦВК Молдови опрацювала 100% голосів президентських виборів: до другого туру виходять Санду і Стояногло

У Молдові підрахували 100% голосів на президентських виборах. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Мая Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані, опубліковані в пресрелізі Центральної виборчої комісії Молдови.

Згідно з результатами після підрахунку 100% протоколів, Санду набрала 42,45%, а Стояногло - 25,98% голосів виборців.

Третім йде голова "Нашої партії" Ренато Усатий - 13,79%.

На президентських виборах всього віддали голоси 1 546 078 громадян.

Другий тур виборів відбудеться за два тижні, 3 листопада.

Нагадаємо, у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум щодо вступу до ЄС.

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