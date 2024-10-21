ЦВК Молдови опрацювала 100% голосів президентських виборів: до другого туру виходять Санду і Стояногло
У Молдові підрахували 100% голосів на президентських виборах. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Мая Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані, опубліковані в пресрелізі Центральної виборчої комісії Молдови.
Згідно з результатами після підрахунку 100% протоколів, Санду набрала 42,45%, а Стояногло - 25,98% голосів виборців.
Третім йде голова "Нашої партії" Ренато Усатий - 13,79%.
На президентських виборах всього віддали голоси 1 546 078 громадян.
Другий тур виборів відбудеться за два тижні, 3 листопада.
Нагадаємо, у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум щодо вступу до ЄС.
Топ коментарі
+8 Hulio
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+8 Only
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+7 vitaliymkua
показати весь коментар21.10.2024 20:10 Відповісти Посилання
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А те що Санду на багато більше набрала це не враховується?
А тепер склади всі голоси, хто за інших кандидатів, і співстав їх з тими, хто за Санду, і ти зрозумієш, що ситуація, м'яко кажучи, не ахті!
Жіночі прізвища (наприклад, у азербайджанців) мають інше закінчення, - "кизи" ("дочка").
В других источниках указано что огланами, в Золотой орде, назывались члены ханской семьи из линий, не восходивших на престолhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-4 [4] . В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Крымском и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Казанском ханствах огланы - привилегированное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5 военное сословие , первоначально стояли во главе кавалерийских соединений ханства (орды), к концу существования ханства, исполнявшие ответственную и руководящую службу по армии и имевшее право наряду с духовенством и титулованной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C знатью участвовать в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9 курултае https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-hud-5 [5] .
Огланов много сосредоточилось в Польском королевстве, где они состояли на военной службе и где из них и возникли https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B Уланы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-4 [4] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6 Пажи при дворе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD турецких султанов - Ич-огланыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-6 [6] , а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0 почётная стража турецких султанов - Ик-огланыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-7 [7] .
Оглан в значении мальчик, парень также употребляется в турецкой сказке М. Ю. Лермонтова «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B8%D0%BA-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1 Ашик-Кериб ».
ну, що ж хід, за придністров'ям і нашими ссо.
Але розклади наразі доволі невтішні, бо те, що Ви пишете - з розряду "Вилами по воді".
Тож молимось, зважаючи що нам потрібен надійний тил в обліччі Молдови на чолі із Санду!
як що, і цього разу, не дозволять невідомим з тризубцем на шевроні, раз і назавжди вирішити це питання, молдова перетвориться на грузію.
у санди і у її команди, є шанс, або вирвати молдову із кацапського рабства, або просрати грузію, як саакашвілі.
І ще буде добре, якщо русня там не залишила якісь брудні подарунки, які на століття забруднять території набагато більше, ніж Молдови і України!
цей гнійник, придністров'є, як таковий, не повинен існувати. і тим більше, там не повинна знаходитись кацапська військова база, як що, навіть, їх там сто прапорщиків полу калік.
територія, повинна бути зачищена, продезінфікована, та перетворена, на вітрину, свободи від болота, як потсдам, наприклад.
Третім йде голова "Нашої партії" Ренато Усатий - 13,79%.
«Заповіт» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Тараса Шевченка гагаузькою мовою (переклав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83_%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Діоніс Танасоглу ) (подано кирилицею)
НАСААТТӓ ӧлдӱйнӓн мезарлайын: Сиз бени; курган ко олайым,Севги Украйнам;Степлернӓ топлайын: Гӧрӱнсӱн кырлар гениш хеп,Днепр бойларыннан,Сеслейим, ниӂӓ йылларлан: Уулдээр ӱфкейлӓн.
Ташыйыр Украйнадан о: Мави денизӓ уз: Душман каннарны - да бӓн: Кыр, байыр бракырым,Гӧклерӓ чыкып калкырым: Аллаха каршымнан: Ийлейим. Озаманадан: Билмеерим аллаа бӓн.
Сиз гӧмӱп бени калкынын: Зорбалыы копарын,Да душман мискин каныннан: Сербестлии серпидин.Хем бени о бӱӱк айлейлӓн,О ени айлейлӓн: Сиз унутмайын да анын: Ий, йалпак бир сӧзлӓн.