ЦИК Молдовы обработали 100% голосов президентских выборов: во второй тур выходят Санду и Стояногло

В Молдове подсчитали 100% голосов на президентских выборах. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные, опубликованные в пресс-релизе Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Согласно результатам после подсчета 100% протоколов, Санду набрала 42,45%, а Стояногло - 25,98% голосов избирателей.

Третьим идет глава "Нашей партии" Ренато Усатый - 13,79%.

На президентских выборах всего отдали голоса 1 546 078 граждан.

Второй тур выборов состоится через две недели, 3 ноября.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы, а также референдум по вступлению в ЕС.

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