ЦИК Молдовы обработали 100% голосов президентских выборов: во второй тур выходят Санду и Стояногло
В Молдове подсчитали 100% голосов на президентских выборах. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные, опубликованные в пресс-релизе Центральной избирательной комиссии Молдовы.
Согласно результатам после подсчета 100% протоколов, Санду набрала 42,45%, а Стояногло - 25,98% голосов избирателей.
Третьим идет глава "Нашей партии" Ренато Усатый - 13,79%.
На президентских выборах всего отдали голоса 1 546 078 граждан.
Второй тур выборов состоится через две недели, 3 ноября.
Напомним, в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы, а также референдум по вступлению в ЕС.
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А те що Санду на багато більше набрала це не враховується?
А тепер склади всі голоси, хто за інших кандидатів, і співстав їх з тими, хто за Санду, і ти зрозумієш, що ситуація, м'яко кажучи, не ахті!
Жіночі прізвища (наприклад, у азербайджанців) мають інше закінчення, - "кизи" ("дочка").
В других источниках указано что огланами, в Золотой орде, назывались члены ханской семьи из линий, не восходивших на престолhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-4 [4] . В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Крымском и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Казанском ханствах огланы - привилегированное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5 военное сословие , первоначально стояли во главе кавалерийских соединений ханства (орды), к концу существования ханства, исполнявшие ответственную и руководящую службу по армии и имевшее право наряду с духовенством и титулованной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C знатью участвовать в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9 курултае https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-hud-5 [5] .
Огланов много сосредоточилось в Польском королевстве, где они состояли на военной службе и где из них и возникли https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B Уланы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-4 [4] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6 Пажи при дворе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD турецких султанов - Ич-огланыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-6 [6] , а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0 почётная стража турецких султанов - Ик-огланыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-7 [7] .
Оглан в значении мальчик, парень также употребляется в турецкой сказке М. Ю. Лермонтова «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B8%D0%BA-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1 Ашик-Кериб ».
ну, що ж хід, за придністров'ям і нашими ссо.
Але розклади наразі доволі невтішні, бо те, що Ви пишете - з розряду "Вилами по воді".
Тож молимось, зважаючи що нам потрібен надійний тил в обліччі Молдови на чолі із Санду!
як що, і цього разу, не дозволять невідомим з тризубцем на шевроні, раз і назавжди вирішити це питання, молдова перетвориться на грузію.
у санди і у її команди, є шанс, або вирвати молдову із кацапського рабства, або просрати грузію, як саакашвілі.
І ще буде добре, якщо русня там не залишила якісь брудні подарунки, які на століття забруднять території набагато більше, ніж Молдови і України!
цей гнійник, придністров'є, як таковий, не повинен існувати. і тим більше, там не повинна знаходитись кацапська військова база, як що, навіть, їх там сто прапорщиків полу калік.
територія, повинна бути зачищена, продезінфікована, та перетворена, на вітрину, свободи від болота, як потсдам, наприклад.
Третім йде голова "Нашої партії" Ренато Усатий - 13,79%.
«Заповіт» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Тараса Шевченка гагаузькою мовою (переклав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83_%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Діоніс Танасоглу ) (подано кирилицею)
НАСААТТӓ ӧлдӱйнӓн мезарлайын: Сиз бени; курган ко олайым,Севги Украйнам;Степлернӓ топлайын: Гӧрӱнсӱн кырлар гениш хеп,Днепр бойларыннан,Сеслейим, ниӂӓ йылларлан: Уулдээр ӱфкейлӓн.
Ташыйыр Украйнадан о: Мави денизӓ уз: Душман каннарны - да бӓн: Кыр, байыр бракырым,Гӧклерӓ чыкып калкырым: Аллаха каршымнан: Ийлейим. Озаманадан: Билмеерим аллаа бӓн.
Сиз гӧмӱп бени калкынын: Зорбалыы копарын,Да душман мискин каныннан: Сербестлии серпидин.Хем бени о бӱӱк айлейлӓн,О ени айлейлӓн: Сиз унутмайын да анын: Ий, йалпак бир сӧзлӓн.