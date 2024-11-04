РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5652 посетителя онлайн
Новости
3 881 13

Бербок прибыла с визитом в Киев

Анналена Бербок прибула із візитом до Києва

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.

Об этом пишет издание Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Министр пообещала, что Украину будут поддерживать столько, сколько потребуется, чтобы она продолжила свой путь к справедливому миру.

По словам Бербок, войной на истощение Путин хочет сломать народ Украины.

"Ударив по нему именно там, где должна быть его нормальная жизнь: дома, на работе, в школе", - отметила она.

Также читайте: Бербок о результатах референдума в Молдове: "Это большое облегчение для всех нас"

Автор: 

визит (3120) Германия (7095) Анналена Бербок (349)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Вітаємо пані Бербок ! Вона одна з найбільш прихильних до України німецьких політиків.
показать весь комментарий
04.11.2024 10:20 Ответить
+5
А десь там потужний Лідор на велосипеді не проїжджав?
показать весь комментарий
04.11.2024 10:13 Ответить
+2
Підтримуватимемо скільки потрібно, але ракети не дамо. Бла-бла-бла...
показать весь комментарий
04.11.2024 10:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я бачив, як вона їхала. Був змінений рух електрички.
показать весь комментарий
04.11.2024 09:59 Ответить
А десь там потужний Лідор на велосипеді не проїжджав?
показать весь комментарий
04.11.2024 10:13 Ответить
Лідор тищу готує.

показать весь комментарий
04.11.2024 10:30 Ответить
Підтримуватимемо скільки потрібно, але ракети не дамо. Бла-бла-бла...
показать весь комментарий
04.11.2024 10:10 Ответить
Бербок як раз ЗА дозвіл.
показать весь комментарий
04.11.2024 10:12 Ответить
Але Шольца вона переконати в тому, на жаль, не може.
показать весь комментарий
04.11.2024 10:32 Ответить
А навіщо вона приїхала?
показать весь комментарий
04.11.2024 10:17 Ответить
Вітаємо пані Бербок ! Вона одна з найбільш прихильних до України німецьких політиків.
показать весь комментарий
04.11.2024 10:20 Ответить
Це велике щастя, що вона "одна з найбільш прихильних до України німецьких політиків". Це повністю змінює ситуацію на фронті.
показать весь комментарий
04.11.2024 11:04 Ответить
війною на виснаження хоче знищитити народ України. І у нього це методично виходить. Скоро будуть говорити, що підтримують всіх, хто ще залишився.
показать весь комментарий
04.11.2024 11:10 Ответить
 
 