Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.

Об этом пишет издание Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Министр пообещала, что Украину будут поддерживать столько, сколько потребуется, чтобы она продолжила свой путь к справедливому миру.

По словам Бербок, войной на истощение Путин хочет сломать народ Украины.

"Ударив по нему именно там, где должна быть его нормальная жизнь: дома, на работе, в школе", - отметила она.

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