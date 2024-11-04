Бербок прибыла с визитом в Киев
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.
Об этом пишет издание Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
Министр пообещала, что Украину будут поддерживать столько, сколько потребуется, чтобы она продолжила свой путь к справедливому миру.
По словам Бербок, войной на истощение Путин хочет сломать народ Украины.
"Ударив по нему именно там, где должна быть его нормальная жизнь: дома, на работе, в школе", - отметила она.
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