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Новости Война
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Украина нуждается в поддержке, чтобы выжить, - Бербок

Бербок приїхала до Києва

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев заявила, что Украина нуждается в поддержке, чтобы обеспечить свое выживание, поскольку Киев вступает в третью зиму войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и чтобы их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе", - отметила она.

Последний раз Бербок посещала Украину в мае 2024 года. Сейчас она планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и коллегой Андреем Сибигой.

Напомним, 4 ноября стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.

Также читайте: Путин отказывается говорить по телефону с Шольцом, - Бербок

Автор: 

Германия (7095) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+3
Німці дякуємо ви завжди буди союзниками українців у всі віка, хоч би ви не розчарувалися , бо ми зараз під владою системи манкуртів і чужинців, а ви напевне думаєте що то наші лідери і сказати вам це нікому
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04.11.2024 10:45 Ответить
+2
Цікаво , усі допомагають Україні окрім власного уряду (ОПшечки)
Це так і має бути ?
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04.11.2024 10:40 Ответить
+1
Вони самі для себе мають грати роль гуманістів (поки не зачіпає персональну зону комфорту).
Це їх благословення і прокляття одночасно.
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04.11.2024 10:40 Ответить
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Німецькому уряду , здавалося б, не мало бути ніякого діла..., але ж чомусь є. Не розумію вже нічого.
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04.11.2024 10:37 Ответить
Вони самі для себе мають грати роль гуманістів (поки не зачіпає персональну зону комфорту).
Це їх благословення і прокляття одночасно.
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04.11.2024 10:40 Ответить
Цікаво , усі допомагають Україні окрім власного уряду (ОПшечки)
Це так і має бути ?
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04.11.2024 10:40 Ответить
З Чехії видніше?
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04.11.2024 11:59 Ответить
Да неужели?!
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04.11.2024 10:40 Ответить
Німці дякуємо ви завжди буди союзниками українців у всі віка, хоч би ви не розчарувалися , бо ми зараз під владою системи манкуртів і чужинців, а ви напевне думаєте що то наші лідери і сказати вам це нікому
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04.11.2024 10:45 Ответить
Не правда, не завжди.
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04.11.2024 12:00 Ответить
Мабуть, це якась витончена іронія - протягом історії Німеччина була союзником України лише менше року.
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04.11.2024 14:52 Ответить
Припиніть цю ескалацію , бо то є дуже не добре.
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04.11.2024 10:50 Ответить
Тепер уже про перемогу мовчать, а треба вижити. Агент буратіна отримає орден і передоз, а німці - ще кілька мільйонів білих християнських біженців. Всім добре
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04.11.2024 10:55 Ответить
https://www.russiafossiltracker.com/ з початку війни Росія заробила 778 мільярдів євро доходу від експорту викопного палива. Країни Європейського Союзу закупили на понад 205 млрд євро .
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04.11.2024 11:13 Ответить
Яку підтримку? і вижити як?
Якщо не буде вирішене питання збиття плануючих кабів і їх носіїв війна буде програна...
Тут нашим військам не допоможуть жодні оборонні споруди, Зе щотижня озвучує, що РФ використала 900 кабів, з них нехай 50-100 шт. по Харкову, Запоріжжі, Сумах, які освітлює наша преса. Решта по передових укріпленнях на лінії фронту, планомірно знищуючи укріплення і перемелючи наші війська. США НАТО це ж очевидно бачить, але жодних дієвих рішень, як цьому протистояти не пропонує...
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04.11.2024 11:21 Ответить
Україна потребує підтримки у боротьбі з розкраданням бюджету
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04.11.2024 11:37 Ответить
Зворушливо, що німецький політик говорить про підтримку України.
Раніше Німеччина десятиліттями підтримувала Росію своїми мільярдами євро (за які Росія створила армію, яка напала на Україну). І, у свою чергу, Росія підтримувала німецьких канцлерів і міністрів на добре оплачуваних посадах у «Газпромі».
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04.11.2024 11:37 Ответить
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Києва. Українців привітала із 1000 днів мужнього спротиву. Але, звісно, причина візиту інша. Пані міністр, і не лише вона, хоче таки зрозуміти, що творить цей божевільний. Його ошаліла антизахідна кампанія, аж надто відверта підтримка Трампа проти Харріс та паплюження Байдена, заглядання в рота путіну (чи й десь нижче), сепаратні переговори за посередництва "комфортних" для путіна режимів... Це дійсно цілковитий дурдом. Ще й помножений на суцільне бикування... Я їй щиро співчуваю... Пан Тарас
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04.11.2024 11:40 Ответить
Кто-то ведет подсчёт озабоченности и поддержки трусливого Запада ¿¿
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04.11.2024 12:02 Ответить
Яке це має відношення до Німеччини? Німеччина не поводиться боягузливо, а діє послідовно і систематично в своїх інтересах
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04.11.2024 14:36 Ответить
послідовно і систематично в своїх інтересах - ось і відповідь у твоєму коментарі
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04.11.2024 21:34 Ответить
Це не відповідь - ти говорив про боягузтво. Тим часом у діях Німеччини немає боягузтва, лише цинічний розрахунок.
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05.11.2024 12:47 Ответить
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04.11.2024 13:29 Ответить
 
 