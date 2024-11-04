Украина нуждается в поддержке, чтобы выжить, - Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев заявила, что Украина нуждается в поддержке, чтобы обеспечить свое выживание, поскольку Киев вступает в третью зиму войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и чтобы их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе", - отметила она.

Последний раз Бербок посещала Украину в мае 2024 года. Сейчас она планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и коллегой Андреем Сибигой.

Напомним, 4 ноября стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.

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