Украина нуждается в поддержке, чтобы выжить, - Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев заявила, что Украина нуждается в поддержке, чтобы обеспечить свое выживание, поскольку Киев вступает в третью зиму войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и чтобы их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе", - отметила она.
Последний раз Бербок посещала Украину в мае 2024 года. Сейчас она планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и коллегой Андреем Сибигой.
Напомним, 4 ноября стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.
Топ комментарии
+3 polini orop
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+2 АРТЕМ Булискерия #524928
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+1 Деніс Войцеховський
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Це їх благословення і прокляття одночасно.
Це так і має бути ?
Якщо не буде вирішене питання збиття плануючих кабів і їх носіїв війна буде програна...
Тут нашим військам не допоможуть жодні оборонні споруди, Зе щотижня озвучує, що РФ використала 900 кабів, з них нехай 50-100 шт. по Харкову, Запоріжжі, Сумах, які освітлює наша преса. Решта по передових укріпленнях на лінії фронту, планомірно знищуючи укріплення і перемелючи наші війська. США НАТО це ж очевидно бачить, але жодних дієвих рішень, як цьому протистояти не пропонує...
Раніше Німеччина десятиліттями підтримувала Росію своїми мільярдами євро (за які Росія створила армію, яка напала на Україну). І, у свою чергу, Росія підтримувала німецьких канцлерів і міністрів на добре оплачуваних посадах у «Газпромі».