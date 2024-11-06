Зеленський завтра поїде на саміт Європейської політичної спільноти в Будапешт. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський анонсував візит в Будапешт для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Завтра я буду в Будапешті – на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення Прем’єр-міністра головуючої у Європейській раді Угорщини Віктора Орбана і Президента Європейської ради Шарля Мішеля. Це вже пʼятий саміт у тому форматі. Перший був у Чехії, другий – у Молдові, потім в Іспанії, Великій Британії. Тепер – Угорщина. Дякую за запрошення. І ми будемо обговорювати безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами", - сказав Зеленський.

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