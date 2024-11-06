Зеленський завтра поїде на саміт Європейської політичної спільноти в Будапешт. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський анонсував візит в Будапешт для участі в саміті Європейської політичної спільноти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.
"Завтра я буду в Будапешті – на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення Прем’єр-міністра головуючої у Європейській раді Угорщини Віктора Орбана і Президента Європейської ради Шарля Мішеля. Це вже пʼятий саміт у тому форматі. Перший був у Чехії, другий – у Молдові, потім в Іспанії, Великій Британії. Тепер – Угорщина. Дякую за запрошення. І ми будемо обговорювати безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
київ ******** кожної ночі, то шо тут робити?
їдь до орбана. ви два імбецила, з ким європейці гидують руки тиснути.
катайся, за наш рахунок.
тим більше, що до інаугурації трампа ще два місяці.
Але головне питання: яка біда спіткає Будапешт після візиту нашого "білосика"? Повінь, землетрус, пожежі чи ще що? 🤔
Скоріш за все, там будуть озвучені прийняті раніше рішення або, якщо ніяких рішень на підтримку України немає, то пусто-порожні заяви на брифінгах після зустрічей/засідань...
Одним словом - нічого нового чи проривного не буде, ІМХО
Разом із дЄрмаком.....
Хочеться кудись з'їздити.
Ну в Покровськ мотнувся б, розвіявся трохи...Шашлики там, пивко.
Где всех свиней я господин!" (с)