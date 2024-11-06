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Зеленський завтра поїде на саміт Європейської політичної спільноти в Будапешт. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський анонсував візит в Будапешт для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Завтра я буду в Будапешті – на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення Прем’єр-міністра головуючої у Європейській раді Угорщини Віктора Орбана і Президента Європейської ради Шарля Мішеля. Це вже пʼятий саміт у тому форматі. Перший був у Чехії, другий – у Молдові, потім в Іспанії, Великій Британії. Тепер – Угорщина. Дякую за запрошення. І ми будемо обговорювати безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський привітав Трампа із перемогою: Ціную прихильність до підходу "мир через силу"

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) звернення (632)


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Топ коментарі
+10
Окрім того що це пипець як потужно, питання: нащо воно взагалі кудись їздить...? ККД нульовий від цих вояжів.
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06.11.2024 20:34 Відповісти
+10
Був би нульовий, то нехай би собі їздив. А то від'ємний - лише шкоду робить.
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06.11.2024 20:41 Відповісти
+9
Почне Зєля потихеньку здавати Орбану - Берегівський район Закарпаття.
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06.11.2024 20:28 Відповісти
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Почне Зєля потихеньку здавати Орбану - Берегівський район Закарпаття.
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06.11.2024 20:28 Відповісти
Більш круто. Орбан передасть йому щось персонально від хуjла.
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06.11.2024 21:20 Відповісти
ЗЕ не забудь завгоспа прихопити.
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06.11.2024 20:28 Відповісти
Тут якраз все навпаки - дЄрмак повинен незабутих з собою на повідку взяти Зе-мавпочку.
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06.11.2024 20:31 Відповісти
Покайся , Александрович! Тебе скидка выйдет!
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06.11.2024 20:29 Відповісти
У Орбана мордяка здорова, можна добре зацідити
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06.11.2024 20:31 Відповісти
якщо орбан нагнеться до висоти клавіш на піаніно
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06.11.2024 20:34 Відповісти
Окрім того що це пипець як потужно, питання: нащо воно взагалі кудись їздить...? ККД нульовий від цих вояжів.
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06.11.2024 20:34 Відповісти
Був би нульовий, то нехай би собі їздив. А то від'ємний - лише шкоду робить.
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06.11.2024 20:41 Відповісти
Їде зі саоєю леді - скумбрією чи з Єрмачком ?
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06.11.2024 20:35 Відповісти
Кажуть, лєдя уже два з половиною роки в Італії живе, зі спадкоємцями престолу.
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06.11.2024 21:31 Відповісти
Впевнений, це буде дуже потужна поїздка, незламна потужність
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06.11.2024 20:36 Відповісти
💪🏼
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06.11.2024 20:40 Відповісти
все правильно.
київ ******** кожної ночі, то шо тут робити?
їдь до орбана. ви два імбецила, з ким європейці гидують руки тиснути.
катайся, за наш рахунок.
тим більше, що до інаугурації трампа ще два місяці.
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06.11.2024 20:43 Відповісти
як, 4 рази призивного віку ухилянт, має змогу перетинати кордон не по Тисі?
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06.11.2024 20:46 Відповісти
Поки *уйло Україну по шматках відкусує оте ж**** катається до прокацапського чОрбана. Най би воно коліньми їздило!
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06.11.2024 20:47 Відповісти
Дипломатичною поштою вивозять готівку
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06.11.2024 20:48 Відповісти
То вже не секрет, всі знають .
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07.11.2024 00:03 Відповісти
Рулон туалетного паперу взяв з собою для підписання "безпекових угод"?
Але головне питання: яка біда спіткає Будапешт після візиту нашого "білосика"? Повінь, землетрус, пожежі чи ще що? 🤔
Скоріш за все, там будуть озвучені прийняті раніше рішення або, якщо ніяких рішень на підтримку України немає, то пусто-порожні заяви на брифінгах після зустрічей/засідань...
Одним словом - нічого нового чи проривного не буде, ІМХО
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06.11.2024 20:49 Відповісти
Рвотный, сиди дома, не порти своей рожей людям настроение.
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06.11.2024 20:51 Відповісти
Сходка друзів Пуйла.
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06.11.2024 20:54 Відповісти
Поедешь к ************* и нашему врагу Орбану, который из своей жабьячей шкуры вылазит чтобы Украина капитулировала, можешь назад не возвращаться.
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06.11.2024 20:55 Відповісти
А може краще в США????
Разом із дЄрмаком.....
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06.11.2024 21:03 Відповісти
Цікаво повернеться чи вже з кінцями?
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06.11.2024 21:05 Відповісти
Повернуть...
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06.11.2024 21:22 Відповісти
Набридло вже. Сидіти кожного вечора читати текст для відосіків.
Хочеться кудись з'їздити.
Ну в Покровськ мотнувся б, розвіявся трохи...Шашлики там, пивко.
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06.11.2024 21:06 Відповісти
"Поедем в Вараждин,
Где всех свиней я господин!" (с)
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06.11.2024 21:18 Відповісти
Ну так еще лет 10-20, пока война и президент, поездит. Мощно, разумеется...
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06.11.2024 21:23 Відповісти
Переживаю за будапешт....
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06.11.2024 21:37 Відповісти
який кривий анекдот, мадяр-ординець Орбан збирає єввропейську спільноту
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06.11.2024 21:47 Відповісти
Орбан тепер центровий лобіст, їдуть перевзуватися .
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06.11.2024 22:44 Відповісти
вова, не повертайся звідти, дай нам шанс
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06.11.2024 22:53 Відповісти
Як позбутися КРОТІВ з городу ? Пропонують--тухлими яйцями , гострим перцем , миш'яком, ціанідами , сірою.. О , це мені дуже подобається --ганчірками ,які попередньо змочують мазутом або бензином.
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07.11.2024 00:01 Відповісти
Яркий красивый Будапешт.
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07.11.2024 02:09 Відповісти
Ze покидьок тепер їде до орбана на поклін і за новими інструкціями.
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07.11.2024 12:10 Відповісти
Только дроны спасут Украину
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07.11.2024 16:41 Відповісти
 
 