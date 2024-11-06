РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4012 посетителей онлайн
Новости Видео
3 511 37

Зеленский завтра поедет на саммит Европейского политического сообщества в Будапешт. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

"Завтра я буду в Будапеште - на саммите Европейского политического сообщества по приглашению Премьер-министра председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и Президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это уже пятый саммит в этом формате. Первый был в Чехии, второй - в Молдове, потом в Испании, Великобритании. Теперь - Венгрия. Спасибо за приглашение. И мы будем обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров. Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами", - сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский поздравил Трампа с победой: Ценю приверженность к подходу "мир через силу"

Автор: 

Зеленский Владимир (21090) обращение (777)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Окрім того що це пипець як потужно, питання: нащо воно взагалі кудись їздить...? ККД нульовий від цих вояжів.
показать весь комментарий
06.11.2024 20:34 Ответить
+10
Був би нульовий, то нехай би собі їздив. А то від'ємний - лише шкоду робить.
показать весь комментарий
06.11.2024 20:41 Ответить
+9
Почне Зєля потихеньку здавати Орбану - Берегівський район Закарпаття.
показать весь комментарий
06.11.2024 20:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почне Зєля потихеньку здавати Орбану - Берегівський район Закарпаття.
показать весь комментарий
06.11.2024 20:28 Ответить
Більш круто. Орбан передасть йому щось персонально від хуjла.
показать весь комментарий
06.11.2024 21:20 Ответить
ЗЕ не забудь завгоспа прихопити.
показать весь комментарий
06.11.2024 20:28 Ответить
Тут якраз все навпаки - дЄрмак повинен незабутих з собою на повідку взяти Зе-мавпочку.
показать весь комментарий
06.11.2024 20:31 Ответить
Покайся , Александрович! Тебе скидка выйдет!
показать весь комментарий
06.11.2024 20:29 Ответить
У Орбана мордяка здорова, можна добре зацідити
показать весь комментарий
06.11.2024 20:31 Ответить
якщо орбан нагнеться до висоти клавіш на піаніно
показать весь комментарий
06.11.2024 20:34 Ответить
Окрім того що це пипець як потужно, питання: нащо воно взагалі кудись їздить...? ККД нульовий від цих вояжів.
показать весь комментарий
06.11.2024 20:34 Ответить
Був би нульовий, то нехай би собі їздив. А то від'ємний - лише шкоду робить.
показать весь комментарий
06.11.2024 20:41 Ответить
Їде зі саоєю леді - скумбрією чи з Єрмачком ?
показать весь комментарий
06.11.2024 20:35 Ответить
Кажуть, лєдя уже два з половиною роки в Італії живе, зі спадкоємцями престолу.
показать весь комментарий
06.11.2024 21:31 Ответить
Впевнений, це буде дуже потужна поїздка, незламна потужність
показать весь комментарий
06.11.2024 20:36 Ответить
💪🏼
показать весь комментарий
06.11.2024 20:40 Ответить
все правильно.
київ ******** кожної ночі, то шо тут робити?
їдь до орбана. ви два імбецила, з ким європейці гидують руки тиснути.
катайся, за наш рахунок.
тим більше, що до інаугурації трампа ще два місяці.
показать весь комментарий
06.11.2024 20:43 Ответить
як, 4 рази призивного віку ухилянт, має змогу перетинати кордон не по Тисі?
показать весь комментарий
06.11.2024 20:46 Ответить
Поки *уйло Україну по шматках відкусує оте ж**** катається до прокацапського чОрбана. Най би воно коліньми їздило!
показать весь комментарий
06.11.2024 20:47 Ответить
Дипломатичною поштою вивозять готівку
показать весь комментарий
06.11.2024 20:48 Ответить
То вже не секрет, всі знають .
показать весь комментарий
07.11.2024 00:03 Ответить
Рулон туалетного паперу взяв з собою для підписання "безпекових угод"?
Але головне питання: яка біда спіткає Будапешт після візиту нашого "білосика"? Повінь, землетрус, пожежі чи ще що? 🤔
Скоріш за все, там будуть озвучені прийняті раніше рішення або, якщо ніяких рішень на підтримку України немає, то пусто-порожні заяви на брифінгах після зустрічей/засідань...
Одним словом - нічого нового чи проривного не буде, ІМХО
показать весь комментарий
06.11.2024 20:49 Ответить
Рвотный, сиди дома, не порти своей рожей людям настроение.
показать весь комментарий
06.11.2024 20:51 Ответить
Сходка друзів Пуйла.
показать весь комментарий
06.11.2024 20:54 Ответить
Поедешь к ************* и нашему врагу Орбану, который из своей жабьячей шкуры вылазит чтобы Украина капитулировала, можешь назад не возвращаться.
показать весь комментарий
06.11.2024 20:55 Ответить
А може краще в США????
Разом із дЄрмаком.....
показать весь комментарий
06.11.2024 21:03 Ответить
Цікаво повернеться чи вже з кінцями?
показать весь комментарий
06.11.2024 21:05 Ответить
Повернуть...
показать весь комментарий
06.11.2024 21:22 Ответить
Набридло вже. Сидіти кожного вечора читати текст для відосіків.
Хочеться кудись з'їздити.
Ну в Покровськ мотнувся б, розвіявся трохи...Шашлики там, пивко.
показать весь комментарий
06.11.2024 21:06 Ответить
"Поедем в Вараждин,
Где всех свиней я господин!" (с)
показать весь комментарий
06.11.2024 21:18 Ответить
Ну так еще лет 10-20, пока война и президент, поездит. Мощно, разумеется...
показать весь комментарий
06.11.2024 21:23 Ответить
Переживаю за будапешт....
показать весь комментарий
06.11.2024 21:37 Ответить
який кривий анекдот, мадяр-ординець Орбан збирає єввропейську спільноту
показать весь комментарий
06.11.2024 21:47 Ответить
Орбан тепер центровий лобіст, їдуть перевзуватися .
показать весь комментарий
06.11.2024 22:44 Ответить
вова, не повертайся звідти, дай нам шанс
показать весь комментарий
06.11.2024 22:53 Ответить
Як позбутися КРОТІВ з городу ? Пропонують--тухлими яйцями , гострим перцем , миш'яком, ціанідами , сірою.. О , це мені дуже подобається --ганчірками ,які попередньо змочують мазутом або бензином.
показать весь комментарий
07.11.2024 00:01 Ответить
Яркий красивый Будапешт.
показать весь комментарий
07.11.2024 02:09 Ответить
Ze покидьок тепер їде до орбана на поклін і за новими інструкціями.
показать весь комментарий
07.11.2024 12:10 Ответить
Только дроны спасут Украину
показать весь комментарий
07.11.2024 16:41 Ответить
 
 