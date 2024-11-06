Зеленский завтра поедет на саммит Европейского политического сообщества в Будапешт. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.
"Завтра я буду в Будапеште - на саммите Европейского политического сообщества по приглашению Премьер-министра председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и Президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это уже пятый саммит в этом формате. Первый был в Чехии, второй - в Молдове, потом в Испании, Великобритании. Теперь - Венгрия. Спасибо за приглашение. И мы будем обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров. Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами", - сказал Зеленский.
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київ ******** кожної ночі, то шо тут робити?
їдь до орбана. ви два імбецила, з ким європейці гидують руки тиснути.
катайся, за наш рахунок.
тим більше, що до інаугурації трампа ще два місяці.
Але головне питання: яка біда спіткає Будапешт після візиту нашого "білосика"? Повінь, землетрус, пожежі чи ще що? 🤔
Скоріш за все, там будуть озвучені прийняті раніше рішення або, якщо ніяких рішень на підтримку України немає, то пусто-порожні заяви на брифінгах після зустрічей/засідань...
Одним словом - нічого нового чи проривного не буде, ІМХО
Разом із дЄрмаком.....
Хочеться кудись з'їздити.
Ну в Покровськ мотнувся б, розвіявся трохи...Шашлики там, пивко.
Где всех свиней я господин!" (с)