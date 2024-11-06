Зеленский завтра поедет на саммит Европейского политического сообщества в Будапешт. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

"Завтра я буду в Будапеште - на саммите Европейского политического сообщества по приглашению Премьер-министра председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и Президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это уже пятый саммит в этом формате. Первый был в Чехии, второй - в Молдове, потом в Испании, Великобритании. Теперь - Венгрия. Спасибо за приглашение. И мы будем обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров. Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами", - сказал Зеленский.

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