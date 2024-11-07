Отказ от НАТО на 20 лет и заморозка фронта: у Трампа предлагают новый "мирный план", - WSJ

Дональд Трамп еще не выбрал конкретного плана по завершению войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет WSJ со ссылкой на советников Трампа.

По их словам, Трамп не знает, как будет убеждать Путина и Зеленского сесть за стол переговоров.

Советники предложили ему разные идеи, но решать, по какой именно вести политику, должен Трамп.

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По данным издания, экс-госсекретарь Майк Помпео, который может стать главой Пентагона, предложил план, который не даст России большой победы.

Другие же советники, в частности, кандидат на должность госсекретаря или советника по вопросам национальной безопасности Ричард Гренелл, могут стремиться быстро закончить войну даже путем уступок Москве.

WSJ отмечает, что все эти планы отличаются от подхода Джо Байдена, который убежден, что Киев должен сам решать, когда начинать переговоры. Однако все планы советников Трампа рекомендуют заморозить войну и заставить Украину временно отказаться от вступления в НАТО.

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Так, одна из идей плана предусматривает, что Украина обещает не вступать в НАТО минимум 20 лет, а США за это будут продолжать посылать ей оружие. Также Украина и РФ якобы должны согласиться на демилитаризованную зону в более 1200 км.

Порядок на этой территории будут поддерживать не войска США и ООН.

"Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", - сказал член команды Трампа на условиях анонимности.

Ранее издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

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