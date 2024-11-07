РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3861 посетитель онлайн
Новости Война
54 157 456

Отказ от НАТО на 20 лет и заморозка фронта: у Трампа предлагают новый "мирный план", - WSJ

Новий план Трампа щодо завершення війни в Україні

Дональд Трамп еще не выбрал конкретного плана по завершению войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет WSJ со ссылкой на советников Трампа.

По их словам, Трамп не знает, как будет убеждать Путина и Зеленского сесть за стол переговоров.

Советники предложили ему разные идеи, но решать, по какой именно вести политику, должен Трамп.

Читайте также: Я собираюсь остановить войны, - Трамп

По данным издания, экс-госсекретарь Майк Помпео, который может стать главой Пентагона, предложил план, который не даст России большой победы.

Другие же советники, в частности, кандидат на должность госсекретаря или советника по вопросам национальной безопасности Ричард Гренелл, могут стремиться быстро закончить войну даже путем уступок Москве.

WSJ отмечает, что все эти планы отличаются от подхода Джо Байдена, который убежден, что Киев должен сам решать, когда начинать переговоры. Однако все планы советников Трампа рекомендуют заморозить войну и заставить Украину временно отказаться от вступления в НАТО.

Читайте также: Зеленский поздравил Трампа с победой: Ценю приверженность подходу "мир через силу"

Так, одна из идей плана предусматривает, что Украина обещает не вступать в НАТО минимум 20 лет, а США за это будут продолжать посылать ей оружие. Также Украина и РФ якобы должны согласиться на демилитаризованную зону в более 1200 км.

Порядок на этой территории будут поддерживать не войска США и ООН.

"Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", - сказал член команды Трампа на условиях анонимности.

Ранее издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

Читайте также: Сенатор-республиканец Рубио о войне в Украине: "То, что мы здесь финансируем, - это патовая война, и она должна быть доведена до конца"

Автор: 

россия (96455) США (27336) Трамп Дональд (5855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+43
А тепер поміркуємо:
ЗЄ залишає наступнику зруйновану екокоміку, зруйноване державне управління, слабо керовану армію, озброєну фрагментарно чим попало.

Скільки піде часу на виправлення всйх пройобів та зловмисних дій ЗЄ - ХЗ.

А Роіся почне готуватися до наступної війни одразу. Тільки на цей раз Кривий Ріг та Дніпро будуть прикордонними містами.

Без НАТО з такими територіальними поступками Україні гайки вже через 5 років.
показать весь комментарий
07.11.2024 09:24 Ответить
+39
План капітуляції України тільки підстігне *****, бо той зрозуміє,що Захід всрався перед ним та буде й надалі воювати та нападати!
показать весь комментарий
07.11.2024 09:24 Ответить
+37
Ніт!!!

За 20 років від України пусте місце залишиться.
показать весь комментарий
07.11.2024 09:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Чим заморозка фронту і відмова від НАТО краще за заморозку фронту, відмову від НАТО, відмову від 6 областей, відмову від армії і важкого озброєння? Навіть не знаю...
показать весь комментарий
07.11.2024 15:06 Ответить
популізм був 30 років нейтральний статус.

без міцного захисту НАТО не буде й членства в ЄС та міцної економіки

.
показать весь комментарий
07.11.2024 13:01 Ответить
Захід переконав: Україні треба мати своє ЯО
показать весь комментарий
07.11.2024 12:59 Ответить
Я не совсем понимаю возмущений по поводу НАТО. США (а так же всякие угорщины) без нашего согласия может организовать запрет на НАТО для Украины на ближайшие 50-100 лет. Неужели это не понятно? Нужно кооперироваться с Европейскими странами, такими как Великобритания, Финляндия, Польша, Франция, прибалтийские страны, итд, делать коалицию и заключать с ними оборонный договор. Ублюдки не попрут на 5-10 стран одновременно. США нахер мы не сдались, тут ловить нечего.
показать весь комментарий
07.11.2024 13:04 Ответить
Тобто московський агент орбан має прожити 50-100р.?
показать весь комментарий
07.11.2024 23:04 Ответить
Треба негайно створювати стратегичний військово-политичний союз - Великобританія, страни Балтії, Япониія, Півд.Корея, Ізраіль, інш.
Треба створювати уряд національної єдності.
Треба випускати свої ракети.
Треба продовжувати опір як на полі бою, так і в дипломатії.
Міжнародна каолиція проти путлера та значне посилення ЗСУ змогуть зупинити війну, але чи буде при цьому встановлено справедливий мир ?
показать весь комментарий
07.11.2024 13:19 Ответить
Справедливого миру після війни ніколи не буває. Бо в кожного своє розуміння справедливості.
показать весь комментарий
07.11.2024 14:19 Ответить
А воно тим країнам треба?
показать весь комментарий
07.11.2024 16:07 Ответить
Да.да!!! Особливо Ізраїль1 Це буде суперсоюзник! Чим і хто тільки таких,як ти робить? Ломакою,якою говно колотили?
показать весь комментарий
07.11.2024 16:25 Ответить
Воно до того йде. Європа на Югах завжди тягнула мазу за кацапію, що при царях, що при диктаторах. А Північ Європи завжди зневажала Росію, що при царях, що при диктаторах.
Отєц саврємєнного рускага мірка із марійського стойбіща Молотов камєнная задница в 1957 році після пожиттєвої дискваліфікації із задоволенням константував після ПІДПИСАННЯ Варшавського договору -всьо, что хотел і завєщал Лєнін ми почті ісполнілі.
показать весь комментарий
07.11.2024 13:58 Ответить
Помпео більше ніколи не буде в адміністрації Трампа. Не потібно тут флудити фуйню.
Трампу потрібні слухняні шавки, такі самі, яких нині собі підбирає ЕрЗе.
Тому всі плани Помпео потрібно викинути в утиль в архів, десь терміном на чотири роки.
показать весь комментарий
07.11.2024 14:05 Ответить
Коли розмова торкається НАТО мені дуже цікаво, а які перспективи РЕАЛЬНОГО вступу України до НАТО? Ну типу не закріплення курсу України в конституції, не якісь постійні самміті, а реальне запрошення і, найголовніше, реальний вступ? НАТО перетроворюється на морквинку для віслюка, якою постійно ментеляють перед ним але вона досі недосяжна.
Я нагадаю, що в НАТО ми не вступимо до вирішення територіальних питань з Росією, бо НАТО не буде воювати за нас (це вже показали відмови збивати повітрянми силами ракет та дронів, що летять через повітряний простір третіх країх в Україну) тобто без вирішення конфлікту вступу не буде. Як вирішити конфлікт, в якому у двох сторін абсолютно протилежні позиції? Я нагадаю, що РФ вважає окуповані наші території своїми. Військовою силою ми відвоювати їх не можемо (якби могли, то вже б повернули), дипломатичний тиск світу не достатній, що далі? Тільки давайте без оцих популістичних профанацій "спочатку треба перестати красти" "у владі одні казнокради та гусекради" це зрозуміло, але просто вказувати на проблему не достатньо для її вирішення.
Для вступу України в НАТО треба одноголосна згода всіх членів, ви справді вважаєте що Угорщина чи Польша проголосують за вступ? Смішно це все і сумно. В першу чергу сумно за своїх співвітчизників, які свято вірять що якийсь заморський барин нас врятує, коли ту саму зброю, яка без сумніву допомогає зупинити москалів, цідить чайною ложкою
показать весь комментарий
07.11.2024 14:22 Ответить
НАТО для України не перетворюється, а давно перетворилося у ту морквину для віслюка, але, особливо упороті цього не бачать, нажаль, або не хочуть бачити.
показать весь комментарий
07.11.2024 16:05 Ответить
Ні! Ніяких мирних планів і заморозок! Тільки постійна війна, у якій Україна лише втрачає, і постійні розмови про "хочемо в НАТО" без будь-якого прогресу. Так переможемо!
показать весь комментарий
07.11.2024 15:04 Ответить
следующий президент сша может все изменить точно так же)))
показать весь комментарий
07.11.2024 15:13 Ответить
НАТО ніколи і не прийме Україну у свої лави. Ніколи! Як би ми того не бажали і які б аргументи не приводили-все шанс утрачений остаточно в 2000-х і бачачі агресію орків ніхто більше не захоче ризикувати ради України. Хіба що для України буде НАТО без 5 статті та з іншими відмінностями,про що час від часу заводять плітики заходу розмову. А щітом Європи ми є і без НАТО,що їх більш чим влаштовує. Ну от такий він геополітичний фронтір чим є Україна та землі між разними баченнями світу .
показать весь комментарий
07.11.2024 15:59 Ответить
Кацап йдеш НХ! Не діждетеся,монгольські обмилки!
показать весь комментарий
07.11.2024 16:26 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko Петро Порошенко : про вибори в США. Ефір на телеканалі «Прямий» 6 лист. 2024р.
Наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.
Я не кажу, що ми можемо вижити без американської підтримки. Навпаки.
Ми маємо робити свою частину роботи, а не намагатися перекладати відповідальність на партнерів. Цей сценарій тягне Україну в бік катастрофи. Це безвідповідальна поведінка.
Маємо докласти зусиль, щоб українське питання не стало питанням внутрішньої політики Сполучених Штатів, ба більше, предметом конфлікту між демократами та республіканцями. Українське питання має об'єднувати всіх.
показать весь комментарий
07.11.2024 16:35 Ответить
Ви визначились з тим, хто є центральною постаттю російсько-українських відносин: Вова Путін, ЗЕ, Іосиф Сталін, Степан Бандера чи Віщий Олег? Як казав герой американського фільму Морфеус: "Матриця - це система". Чи не за це йде війна?
показать весь комментарий
07.11.2024 19:01 Ответить
в тому й то проблема, що нині цієї центральної фігури нема. ЕрЗе - не тягне від поняття "зовсім"
показать весь комментарий
07.11.2024 19:09 Ответить
Продовження слів Морфеуса: "Система - наш ворог". У ЗЕ і його команди відсутнє розуміння, з чим вони воюють, і який результат може бути у цієї війни. Зате в них черговий популярний "план перемоги".
показать весь комментарий
07.11.2024 21:42 Ответить
А деякі Слуги ....вже збирають бабки з свого 73% лохторату на мурали Трампушки в Києві....
показать весь комментарий
07.11.2024 16:39 Ответить
пнх мраzzиянец...
показать весь комментарий
08.11.2024 07:38 Ответить
Бл@№ь
показать весь комментарий
07.11.2024 17:33 Ответить
Тоді ми на 20 років відмовляємлся від Будапештського меморандуму, та відновлюємо ядерну зброю!
показать весь комментарий
07.11.2024 17:53 Ответить
триндіти - не мішки носити

іди віднови, розумнику )))
показать весь комментарий
07.11.2024 21:50 Ответить
Це капітуляція.
показать весь комментарий
07.11.2024 19:00 Ответить
Ти вже приготувався?
показать весь комментарий
07.11.2024 20:12 Ответить
,це як Насредін,хотів за 20 років осла навчити говорити, або осел здохне,або цар,або я. Тут невідомо,що до вечора буде,а той аж на 20 років плани будує. Піарщик,брехун. Поляки матюкаються, як можна було таке президентем вибрати.?
показать весь комментарий
07.11.2024 19:51 Ответить
Поляки свого преза відправили в один кінець на россійському Ту-154 в российський Смоленськ, після капремонту в российской Самарі(поляки виглядають в очах всього світу виглядають безглуздо, а може даже кумедно). Я вже не кажу про польськи стандартьі НАТО, танки т-72, літтакі МиГ-29, Су-17, геликопт Ми-2 та ін. Навіщо ви їх згадуєеу в загалі? До чого тут поляки? Нехай свого преза обсасують раз він такій хороший.
показать весь комментарий
07.11.2024 21:43 Ответить
кроме этого ****** ************** в США есть ещё конгресс и сенат которые не будут давать ему творить что он захочет.в первый его срок правления он тоже рыпался против Украины но они ему живо по рукам дали!
показать весь комментарий
07.11.2024 19:57 Ответить
они уже респовские
показать весь комментарий
07.11.2024 20:28 Ответить
Ніяких договорняків з кацапами
показать весь комментарий
07.11.2024 20:11 Ответить
Дурня це все. Зеля на це ніколи не піде. Все буде й далі продовжуватись так, як зараз.
показать весь комментарий
07.11.2024 20:59 Ответить
написали що якщо зе буде проти, трамп введе ембарго на поставки зброї в Україну. І що робити будемо??
показать весь комментарий
08.11.2024 01:24 Ответить
Невже наш Президент на це піде???Невже плюне на всі наші жертви та розруху від путінських вбивць???
показать весь комментарий
07.11.2024 21:07 Ответить
Не наш, а ваш малорос зезедент
показать весь комментарий
07.11.2024 23:08 Ответить
Уся пропаганда війни, всі крики, брехня та ненависть незмінно походять від людей, які не воюють.

Джордж Оруелл.
показать весь комментарий
07.11.2024 21:32 Ответить
ги-ги...

це те ******, яке казало "я закінчу війну в Україні на наступний день після обрання"

73% піндосів - такі самі дебіли, як і українці... схоже, це просто деградація населення Землі
показать весь комментарий
07.11.2024 21:48 Ответить
Так "заморозка фронту" чи "демілітаризована зона"?

І тоді з якого боку замороженого фронту чи в якій зоні Суджа?
показать весь комментарий
07.11.2024 22:33 Ответить
Та це просто вкид, зміст якого узгоджується із попередніми валюнтарістичними заявами трампа про закінчення війни, щоб спровокувати страх у керівництва цієї країни та примусити купувати зброю, а не отримувати її безоплатно.
показать весь комментарий
07.11.2024 22:36 Ответить
Обещания королей ничего им не стоит.
показать весь комментарий
08.11.2024 00:03 Ответить
ТРАМП - ТВІЙ ПЛАН ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ рОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ НАСТІЛЬКИ ГАРНИЙ ЩО МОЖЕШ ЗАСУНУТИ ЙОГО СОБІ У ДУПУ
Це буде найкращий план дій.
показать весь комментарий
08.11.2024 00:19 Ответить
Як і казалось раніше за півроку до цього-
показать весь комментарий
08.11.2024 00:21 Ответить
ВСІМ ВСЕ ПОХЙ !!! РОБИТЬ ЩО ХОЧЕТЬСЯ !)
показать весь комментарий
08.11.2024 01:37 Ответить
А ПРИКИНЬТЕ ЯК БУДЕ КОЛИ В ЕФІРІ БУДЬ ВБИВАТИ ГЛАВ ДЕРЖАВ ТА ЇХ РОДИЧІВ !?)
показать весь комментарий
08.11.2024 02:00 Ответить
У мене таке питання? Кого зручний бити, того котрий борониться та ще здачу дає, ті той що стоїть та його б'ють а він терпить? Що вибираєте?
показать весь комментарий
08.11.2024 02:48 Ответить
Страница 5 из 5
 
 