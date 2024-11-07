Отказ от НАТО на 20 лет и заморозка фронта: у Трампа предлагают новый "мирный план", - WSJ
Дональд Трамп еще не выбрал конкретного плана по завершению войны в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет WSJ со ссылкой на советников Трампа.
По их словам, Трамп не знает, как будет убеждать Путина и Зеленского сесть за стол переговоров.
Советники предложили ему разные идеи, но решать, по какой именно вести политику, должен Трамп.
По данным издания, экс-госсекретарь Майк Помпео, который может стать главой Пентагона, предложил план, который не даст России большой победы.
Другие же советники, в частности, кандидат на должность госсекретаря или советника по вопросам национальной безопасности Ричард Гренелл, могут стремиться быстро закончить войну даже путем уступок Москве.
WSJ отмечает, что все эти планы отличаются от подхода Джо Байдена, который убежден, что Киев должен сам решать, когда начинать переговоры. Однако все планы советников Трампа рекомендуют заморозить войну и заставить Украину временно отказаться от вступления в НАТО.
Так, одна из идей плана предусматривает, что Украина обещает не вступать в НАТО минимум 20 лет, а США за это будут продолжать посылать ей оружие. Также Украина и РФ якобы должны согласиться на демилитаризованную зону в более 1200 км.
Порядок на этой территории будут поддерживать не войска США и ООН.
"Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", - сказал член команды Трампа на условиях анонимности.
Ранее издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.
Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.
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без міцного захисту НАТО не буде й членства в ЄС та міцної економіки
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Треба створювати уряд національної єдності.
Треба випускати свої ракети.
Треба продовжувати опір як на полі бою, так і в дипломатії.
Міжнародна каолиція проти путлера та значне посилення ЗСУ змогуть зупинити війну, але чи буде при цьому встановлено справедливий мир ?
Отєц саврємєнного рускага мірка із марійського стойбіща Молотов камєнная задница в 1957 році після пожиттєвої дискваліфікації із задоволенням константував після ПІДПИСАННЯ Варшавського договору -всьо, что хотел і завєщал Лєнін ми почті ісполнілі.
Трампу потрібні слухняні шавки, такі самі, яких нині собі підбирає ЕрЗе.
Тому всі плани Помпео потрібно викинути
в утильв архів, десь терміном на чотири роки.
Я нагадаю, що в НАТО ми не вступимо до вирішення територіальних питань з Росією, бо НАТО не буде воювати за нас (це вже показали відмови збивати повітрянми силами ракет та дронів, що летять через повітряний простір третіх країх в Україну) тобто без вирішення конфлікту вступу не буде. Як вирішити конфлікт, в якому у двох сторін абсолютно протилежні позиції? Я нагадаю, що РФ вважає окуповані наші території своїми. Військовою силою ми відвоювати їх не можемо (якби могли, то вже б повернули), дипломатичний тиск світу не достатній, що далі? Тільки давайте без оцих популістичних профанацій "спочатку треба перестати красти" "у владі одні казнокради та гусекради" це зрозуміло, але просто вказувати на проблему не достатньо для її вирішення.
Для вступу України в НАТО треба одноголосна згода всіх членів, ви справді вважаєте що Угорщина чи Польша проголосують за вступ? Смішно це все і сумно. В першу чергу сумно за своїх співвітчизників, які свято вірять що якийсь заморський барин нас врятує, коли ту саму зброю, яка без сумніву допомогає зупинити москалів, цідить чайною ложкою
Наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.
Я не кажу, що ми можемо вижити без американської підтримки. Навпаки.
Ми маємо робити свою частину роботи, а не намагатися перекладати відповідальність на партнерів. Цей сценарій тягне Україну в бік катастрофи. Це безвідповідальна поведінка.
Маємо докласти зусиль, щоб українське питання не стало питанням внутрішньої політики Сполучених Штатів, ба більше, предметом конфлікту між демократами та республіканцями. Українське питання має об'єднувати всіх.
іди віднови, розумнику )))
Джордж Оруелл.
це те ******, яке казало "я закінчу війну в Україні на наступний день після обрання"
73% піндосів - такі самі дебіли, як і українці... схоже, це просто деградація населення Землі
І тоді з якого боку замороженого фронту чи в якій зоні Суджа?
Це буде найкращий план дій.