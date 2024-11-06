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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сенатор-республиканец Рубио о войне в Украине: "То, что мы здесь финансируем, - это патовая война, и она должна быть доведена до конца"

Сенатор-республіканець Рубіо заявив що війна в Україні є патовою

Сенатор США от Республиканской партии Марко Рубио завил, что война в Украине является патовой и она должна быть доведена до конца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил в эфире Today.

По словам сенатора, нет того, кто не хотел бы завершения войны.

"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но в конце концов то, что мы здесь финансируем, - это патовая война, и она должна быть доведена до конца", - сказал Рубио.

"Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл", - добавил он.

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Как отмечается, Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, критиковали большие суммы денег, которые США направили в Украину для укрепления ее обороны.

В свою очередь, Рубио сказал, что Трамп, который заявил, что может прекратить боевые действия в Украине за 24 часа, "хочет, чтобы война завершилась".

"Не надо быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть завершения войны", - заявил Рубио.

Кроме того, по его словам, "Украине понадобится сто лет, чтобы восстановить страну".

Также сообщается, что по данным The Hill, Рубио рассматривается как возможный госсекретарь администрации Трампа.

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Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.

Автор: 

Трамп Дональд (5855) Сенат США (516)


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Топ комментарии
+46
А що почалося? Звичайно я дуже хотів би, щоб вони фінансували оборону Україну і як можна більше вливали сюди грошей, але потрібно дивитися реальності в очі, що всі вони мають представляти інтереси США і американців, а нас мав би захищати і фінансувати оборону Боневтік Потужний, але він фінансує марафон, фрідом, на 500 мільярдів "Велике крадівництво" і своїх мародерів із ОПи, прокуратури і партії. В нас був шанс у 2019 році вирватися із крепких "обіймів" кацапів, але вони разом з маланцями, як і у 1918-1922 роках обдурили мудрих українців і 73% проголосували за свою смерть.
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06.11.2024 19:05 Ответить
+28
Патова для вас.Для ***** це сабєратель зємєль.Для нас це або є Україна,або нема.
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06.11.2024 19:00 Ответить
+28
А США не допомагали зброєю? А хаймарси, а Бредлі, а Абрамси, а Петріоти, а ракети як до петріотів, так хаймерсів і інших систем ППО, якими до цього часу збивають ракетиҐ, дрони, а раніше збивали літаки і гелікоптери, що їх зробив Володя Боневтік? А купа джавелінів, снарядів, мін...Що вони ще мали віддати Україні свої авіаносці? А що дала ЗСУ ОПа і її Потужний? Відоси і марафон?
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06.11.2024 19:19 Ответить
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Дональд Трамп та Джей Ді Венс критикували великі суми грошей, які США направили в Україну для зміцнення її оборони

В цьому проблема - демпартія фінансувала оборону. Обороною не виженеш кацапів із вже окупованих територій. Тому Гарріс програла - демпартія так і не запропонувала кращий шлях, ніж трамп.
Так, путінська шльондра трамп змусить Україну відмовитись від окупованих територій і підписати багатосторонню угоду про невступ України в НАТО, просто зупинивши подальшу допомогу. Так, це капітуляція.
А демпартія що пропонувала? Воювати, аж доки кацапам не набридне? При чому Пентагон сам порахував, що нам солдатів вистачить ще на 6-12 місяців , для кацапів це - ще кілька партій північнокорейських рабів та максимум - друга часткова мобілізація в росії. То хто б переміг при Гарріс? Той самий #уйло, тільки пізніше.
трамп ніколи не приховував, що він - шльондра #уйла. А що демпартія? Підтримувала війну і жодного разу не підтримала перевагу України. Найновіший приклад - кілька F-16 без ракет навіть на 370 км. Що давали, що не давали - однаково.
Американським виборцям набридло викидати гроші просто "на війну", в якій з такою "допомогою" фронт вже розвалюється. Так, кацапи вже корейців залучають, у них є резерви - а Україна ніби не воює, а дивиться шоу, в якому можна мобілізувати лише з 25 років, бо бачте, чоловіки до 24 років заводять дітей, а з 25 вже можна все кинути і піти воювати, бо напевно з 25 вже репродуктивна система не працює і можна воювати - ніде у війну такого не було, лише у нас.
Хочете дізнатись дійсний погляд людей на цю війну? Почніть мобілізувати жінок, а чоловіків - з 18 років, і всі диванні патріоти скажуть "нам така війна не треба".
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06.11.2024 20:14 Ответить
Починаю розуміти, чому у країнах, яким допомагали Штати, їх ненавидять після завершення допомоги. Бо завершують невчасно...
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06.11.2024 20:20 Ответить
Як на мій погляд, то Ви зовсім неправильно це розумієте. Не піддавайтеся на різні плачі брехні ботів від ОПи, а критично поміркуйте. США влили в Україну більше декількох сотень мільярдів доларів США. І ці гроші не просто так десь взялися, а це їх зібрали в бюджет платники податків, американський народ. Крім цього США нам передали велику кількість гармат, Хаймерсів, Петріотів, танків, Бредлі, снарядів, ракет та іншої амініції і це на сотні мільярдів доларів США. Крім цього передавали ЗСУ нові автомобілі(на одному з них катався ОПівець тимошенко), сотні тисяч тон гуманітарки. Вони не сліпі і бачать, що половину всього цього розкрадається тими, хто мав би сам підтримувати армію і робити зброю - владою. Збагатилися всі депутати від "слуг" і "ригів", які при руїні і бідності, при тому, що 8-9 мільйонів виїхали назавжди - стали мільйонерами і мільярдерами. То як Ви думаєте, США будуть продовжувати відривати від своїх виборців і вести баригам, які тупо, без крапельки совісті все це будуть красти?
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06.11.2024 20:54 Ответить
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06.11.2024 21:18 Ответить
декількох сотень мільярдів доларів США??? бери вище - трильйонів)))
а якщо серйозно, то вони надали 1% від того, що отримали, забравщи нашу зброю, ракети і літаки
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07.11.2024 00:37 Ответить
Мені дуже цікаво, а хто забрав наші збробю, ракети і літаки? Ми самі віддали все кацапам, а як завжди у малоросів, антимайданівців та прихильників Зелі звинувачують США. Подивіться відео керівника нашої делегації і не розповсюджуйте брехню.

Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
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07.11.2024 09:54 Ответить
Ось хто по настоящому переживає за долю України.Таких людей да по больше... З Фредовічом не пропадьош.)
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06.11.2024 21:19 Ответить
Патова вона тому що ви її не фінансуєте як потрібно для виграшу над пуйлом.Важка техніка йде в десятках-сотнях,а має йти в тисячах.Літаки ідуть в одиницях,а мали йти сотнями.Діри в санкціях ви не закриваєте.Плюс дебільні червоні лінії які США само собі придумує і тим самим не дає руйнувати рашку в тилу.Корче треба відновлювати ядерну зброю,бо трамп піде на всі поступки пуйлу заради "миру".А це для нас не варіант.
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07.11.2024 02:32 Ответить
Все так. Додам, що при наявності реального бажання, США мають всі можливості примусити московію заплатити за війну - тоді і відновлення України не розтягнеться на сто років.
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07.11.2024 08:47 Ответить
Трамп воспринимает войну в Украине примерно так, как войну на Балканах в 1990-х гг...

У него в школе была тройка по географии и он за всю жизнь не прочитал ни одной книги об Украине.

Он вообще понятия не имеет об истории Украины.

Абсолютно дремучий шоу-мэн. Однако, всё равно его избрание намного полезнее для Украины, чем избрание придурашной левацкой Камалы, которая для расиста и сексиста Путина - абсолютно никто и звать никак.

Никогда эта Камбала не смогла бы нагнуть пуйло, ибо для него она "баба, да к тому же ещё и черножопая".

Трамп способен по причине своего нарциссического самолюбия обозлиться на Путина и после этого жёстко нагнуть злобного карлика. Путин знает о том, что Трамп очень мстительный, обидчивый и злопамятный. Поэтому пуйло будет очень осторожным в переговорах с Трампом.
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07.11.2024 08:58 Ответить
вона має бути доведена до кінця Джерело:

Це такий журналістський тролінг?
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07.11.2024 02:59 Ответить
Риторика зрозуміла, домовитися десь Дніпру посередині. Примітно, що з такою ж риторикою та на такій же хвилі скаженого популізма до нас прийшов на посаду президента найвеличнівший лідор Всесвіту. Цікаво, що й мотиви у них схожі - вирішення особистих питань, Трампу треба одбитися від тюремних термінів, Зєлі треба було відпрацювати для Бєні й забезпечити свою тусу роботою на рашкінський ринок, яку їм почали ламати цими клятими законами про телерадіомовлення, заборонами рашкінських потвор у наших телеефірах тощо. Навіть свій аналог монобільшості у Трампа буде, "історичний шанс" чи як його там називали... Ну, це вибір американців, одної спроби дежрперевороту їм було замало, хочуть ще одну. Цікаво, у них теж є ця дурня в голові, що "в случяє чево ми єво смєтьом!!!"? Бо у Трампа проблем із законом дуже багато, не факт, що другого терміну президентства йому вистачить, щоб їх вирішити. Дайош сцаря Чубчік Перший? )
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07.11.2024 08:50 Ответить
Поки канцеляристи-ЄРМАКОВЩИНА буде керувати країною - буде біда.
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07.11.2024 09:11 Ответить
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