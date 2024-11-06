Сенатор-республиканец Рубио о войне в Украине: "То, что мы здесь финансируем, - это патовая война, и она должна быть доведена до конца"

Сенатор США от Республиканской партии Марко Рубио завил, что война в Украине является патовой и она должна быть доведена до конца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил в эфире Today.

По словам сенатора, нет того, кто не хотел бы завершения войны.

"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но в конце концов то, что мы здесь финансируем, - это патовая война, и она должна быть доведена до конца", - сказал Рубио.

"Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл", - добавил он.

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Как отмечается, Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, критиковали большие суммы денег, которые США направили в Украину для укрепления ее обороны.

В свою очередь, Рубио сказал, что Трамп, который заявил, что может прекратить боевые действия в Украине за 24 часа, "хочет, чтобы война завершилась".

"Не надо быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть завершения войны", - заявил Рубио.

Кроме того, по его словам, "Украине понадобится сто лет, чтобы восстановить страну".

Также сообщается, что по данным The Hill, Рубио рассматривается как возможный госсекретарь администрации Трампа.

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Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.