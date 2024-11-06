Сенатор-республиканец Рубио о войне в Украине: "То, что мы здесь финансируем, - это патовая война, и она должна быть доведена до конца"
Сенатор США от Республиканской партии Марко Рубио завил, что война в Украине является патовой и она должна быть доведена до конца.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил в эфире Today.
По словам сенатора, нет того, кто не хотел бы завершения войны.
"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но в конце концов то, что мы здесь финансируем, - это патовая война, и она должна быть доведена до конца", - сказал Рубио.
"Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл", - добавил он.
Как отмечается, Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, критиковали большие суммы денег, которые США направили в Украину для укрепления ее обороны.
В свою очередь, Рубио сказал, что Трамп, который заявил, что может прекратить боевые действия в Украине за 24 часа, "хочет, чтобы война завершилась".
"Не надо быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть завершения войны", - заявил Рубио.
Кроме того, по его словам, "Украине понадобится сто лет, чтобы восстановить страну".
Также сообщается, что по данным The Hill, Рубио рассматривается как возможный госсекретарь администрации Трампа.
Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.
Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа".
Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.
В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.
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В цьому проблема - демпартія фінансувала оборону. Обороною не виженеш кацапів із вже окупованих територій. Тому Гарріс програла - демпартія так і не запропонувала кращий шлях, ніж трамп.
Так, путінська шльондра трамп змусить Україну відмовитись від окупованих територій і підписати багатосторонню угоду про невступ України в НАТО, просто зупинивши подальшу допомогу. Так, це капітуляція.
А демпартія що пропонувала? Воювати, аж доки кацапам не набридне? При чому Пентагон сам порахував, що нам солдатів вистачить ще на 6-12 місяців , для кацапів це - ще кілька партій північнокорейських рабів та максимум - друга часткова мобілізація в росії. То хто б переміг при Гарріс? Той самий #уйло, тільки пізніше.
трамп ніколи не приховував, що він - шльондра #уйла. А що демпартія? Підтримувала війну і жодного разу не підтримала перевагу України. Найновіший приклад - кілька F-16 без ракет навіть на 370 км. Що давали, що не давали - однаково.
Американським виборцям набридло викидати гроші просто "на війну", в якій з такою "допомогою" фронт вже розвалюється. Так, кацапи вже корейців залучають, у них є резерви - а Україна ніби не воює, а дивиться шоу, в якому можна мобілізувати лише з 25 років, бо бачте, чоловіки до 24 років заводять дітей, а з 25 вже можна все кинути і піти воювати, бо напевно з 25 вже репродуктивна система не працює і можна воювати - ніде у війну такого не було, лише у нас.
Хочете дізнатись дійсний погляд людей на цю війну? Почніть мобілізувати жінок, а чоловіків - з 18 років, і всі диванні патріоти скажуть "нам така війна не треба".
а якщо серйозно, то вони надали 1% від того, що отримали, забравщи нашу зброю, ракети і літаки
Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
У него в школе была тройка по географии и он за всю жизнь не прочитал ни одной книги об Украине.
Он вообще понятия не имеет об истории Украины.
Абсолютно дремучий шоу-мэн. Однако, всё равно его избрание намного полезнее для Украины, чем избрание придурашной левацкой Камалы, которая для расиста и сексиста Путина - абсолютно никто и звать никак.
Никогда эта Камбала не смогла бы нагнуть пуйло, ибо для него она "баба, да к тому же ещё и черножопая".
Трамп способен по причине своего нарциссического самолюбия обозлиться на Путина и после этого жёстко нагнуть злобного карлика. Путин знает о том, что Трамп очень мстительный, обидчивый и злопамятный. Поэтому пуйло будет очень осторожным в переговорах с Трампом.
Це такий журналістський тролінг?
Дніпрупосередині. Примітно, що з такою ж риторикою та на такій же хвилі скаженого популізма до нас прийшов на посаду президента найвеличнівший лідор Всесвіту. Цікаво, що й мотиви у них схожі - вирішення особистих питань, Трампу треба одбитися від тюремних термінів, Зєлі треба було відпрацювати для Бєні й забезпечити свою тусу роботою на рашкінський ринок, яку їм почали ламати цими клятими законами про телерадіомовлення, заборонами рашкінських потвор у наших телеефірах тощо. Навіть свій аналог монобільшості у Трампа буде, "історичний шанс" чи як його там називали... Ну, це вибір американців, одної спроби дежрперевороту їм було замало, хочуть ще одну. Цікаво, у них теж є ця дурня в голові, що "в случяє чево ми єво смєтьом!!!"? Бо у Трампа проблем із законом дуже багато, не факт, що другого терміну президентства йому вистачить, щоб їх вирішити. Дайош сцаря Чубчік Перший? )