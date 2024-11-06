Сенатор-республіканець Рубіо про війну в Україні: "Те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця"

Сенатор США від Республіканської партії Марко Рубіо завив, що війна в Україні є патовою і вона має бути доведена до кінця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив в ефірі Today.

За словами сенатора, немає того, хто не хотів би завершення війни.

"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але зрештою те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця", - сказав Рубіо.

"Я думаю, що тут має бути здоровий глузд", - додав він.

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Як зазначається, Дональд Трамп та його кандидат у віце-президенти, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, критикували великі суми грошей, які США направили в Україну для зміцнення її оборони.

Своє чергою, Рубіо сказав, що Трамп, який заявив, що може припинити бойові дії в Україні за 24 години, "хоче, щоб війна зевершилася".

"Не треба бути фанатом Володимира Путіна, щоб хотіти завершення війни", – заявив Рубіо.

Крім того, за його словами, "Україні знадобиться сто років, щоб відновити країну".

Також повідомляється, що за даними The Hill, Рубіо розглядається як можливий держсекретар адміністрації Трампа.

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Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.