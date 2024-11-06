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Сенатор-республіканець Рубіо про війну в Україні: "Те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця"

Сенатор-республіканець Рубіо заявив що війна в Україні є патовою

Сенатор США від Республіканської партії Марко Рубіо завив, що війна в Україні є патовою і вона має бути доведена до кінця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив в ефірі Today.

За словами сенатора, немає того, хто не хотів би завершення війни.

"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але зрештою те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця", - сказав Рубіо.

"Я думаю, що тут має бути здоровий глузд", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прагне забезпечити для України більше важелів у мирних перемовинах, - сенатор-республіканець Марко Рубіо

Як зазначається, Дональд Трамп та його кандидат у віце-президенти, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, критикували великі суми грошей, які США направили в Україну для зміцнення її оборони.

Своє чергою, Рубіо сказав, що Трамп, який заявив, що може припинити бойові дії в Україні за 24 години, "хоче, щоб війна зевершилася".

"Не треба бути фанатом Володимира Путіна, щоб хотіти завершення війни", – заявив Рубіо.

Крім того, за його словами, "Україні знадобиться сто років, щоб відновити країну".

Також повідомляється, що за даними The Hill, Рубіо розглядається як можливий держсекретар адміністрації Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори у США: республіканці здобувають контроль над Сенатом

Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.

Автор: 

Трамп Дональд (6308) Сенат США (614)


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Топ коментарі
+46
А що почалося? Звичайно я дуже хотів би, щоб вони фінансували оборону Україну і як можна більше вливали сюди грошей, але потрібно дивитися реальності в очі, що всі вони мають представляти інтереси США і американців, а нас мав би захищати і фінансувати оборону Боневтік Потужний, але він фінансує марафон, фрідом, на 500 мільярдів "Велике крадівництво" і своїх мародерів із ОПи, прокуратури і партії. В нас був шанс у 2019 році вирватися із крепких "обіймів" кацапів, але вони разом з маланцями, як і у 1918-1922 роках обдурили мудрих українців і 73% проголосували за свою смерть.
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06.11.2024 19:05 Відповісти
+28
Патова для вас.Для ***** це сабєратель зємєль.Для нас це або є Україна,або нема.
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06.11.2024 19:00 Відповісти
+28
А США не допомагали зброєю? А хаймарси, а Бредлі, а Абрамси, а Петріоти, а ракети як до петріотів, так хаймерсів і інших систем ППО, якими до цього часу збивають ракетиҐ, дрони, а раніше збивали літаки і гелікоптери, що їх зробив Володя Боневтік? А купа джавелінів, снарядів, мін...Що вони ще мали віддати Україні свої авіаносці? А що дала ЗСУ ОПа і її Потужний? Відоси і марафон?
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06.11.2024 19:19 Відповісти
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Дональд Трамп та Джей Ді Венс критикували великі суми грошей, які США направили в Україну для зміцнення її оборони

В цьому проблема - демпартія фінансувала оборону. Обороною не виженеш кацапів із вже окупованих територій. Тому Гарріс програла - демпартія так і не запропонувала кращий шлях, ніж трамп.
Так, путінська шльондра трамп змусить Україну відмовитись від окупованих територій і підписати багатосторонню угоду про невступ України в НАТО, просто зупинивши подальшу допомогу. Так, це капітуляція.
А демпартія що пропонувала? Воювати, аж доки кацапам не набридне? При чому Пентагон сам порахував, що нам солдатів вистачить ще на 6-12 місяців , для кацапів це - ще кілька партій північнокорейських рабів та максимум - друга часткова мобілізація в росії. То хто б переміг при Гарріс? Той самий #уйло, тільки пізніше.
трамп ніколи не приховував, що він - шльондра #уйла. А що демпартія? Підтримувала війну і жодного разу не підтримала перевагу України. Найновіший приклад - кілька F-16 без ракет навіть на 370 км. Що давали, що не давали - однаково.
Американським виборцям набридло викидати гроші просто "на війну", в якій з такою "допомогою" фронт вже розвалюється. Так, кацапи вже корейців залучають, у них є резерви - а Україна ніби не воює, а дивиться шоу, в якому можна мобілізувати лише з 25 років, бо бачте, чоловіки до 24 років заводять дітей, а з 25 вже можна все кинути і піти воювати, бо напевно з 25 вже репродуктивна система не працює і можна воювати - ніде у війну такого не було, лише у нас.
Хочете дізнатись дійсний погляд людей на цю війну? Почніть мобілізувати жінок, а чоловіків - з 18 років, і всі диванні патріоти скажуть "нам така війна не треба".
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06.11.2024 20:14 Відповісти
Починаю розуміти, чому у країнах, яким допомагали Штати, їх ненавидять після завершення допомоги. Бо завершують невчасно...
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06.11.2024 20:20 Відповісти
Як на мій погляд, то Ви зовсім неправильно це розумієте. Не піддавайтеся на різні плачі брехні ботів від ОПи, а критично поміркуйте. США влили в Україну більше декількох сотень мільярдів доларів США. І ці гроші не просто так десь взялися, а це їх зібрали в бюджет платники податків, американський народ. Крім цього США нам передали велику кількість гармат, Хаймерсів, Петріотів, танків, Бредлі, снарядів, ракет та іншої амініції і це на сотні мільярдів доларів США. Крім цього передавали ЗСУ нові автомобілі(на одному з них катався ОПівець тимошенко), сотні тисяч тон гуманітарки. Вони не сліпі і бачать, що половину всього цього розкрадається тими, хто мав би сам підтримувати армію і робити зброю - владою. Збагатилися всі депутати від "слуг" і "ригів", які при руїні і бідності, при тому, що 8-9 мільйонів виїхали назавжди - стали мільйонерами і мільярдерами. То як Ви думаєте, США будуть продовжувати відривати від своїх виборців і вести баригам, які тупо, без крапельки совісті все це будуть красти?
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06.11.2024 20:54 Відповісти
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06.11.2024 21:18 Відповісти
декількох сотень мільярдів доларів США??? бери вище - трильйонів)))
а якщо серйозно, то вони надали 1% від того, що отримали, забравщи нашу зброю, ракети і літаки
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07.11.2024 00:37 Відповісти
Мені дуже цікаво, а хто забрав наші збробю, ракети і літаки? Ми самі віддали все кацапам, а як завжди у малоросів, антимайданівців та прихильників Зелі звинувачують США. Подивіться відео керівника нашої делегації і не розповсюджуйте брехню.

Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
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07.11.2024 09:54 Відповісти
Ось хто по настоящому переживає за долю України.Таких людей да по больше... З Фредовічом не пропадьош.)
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06.11.2024 21:19 Відповісти
Патова вона тому що ви її не фінансуєте як потрібно для виграшу над пуйлом.Важка техніка йде в десятках-сотнях,а має йти в тисячах.Літаки ідуть в одиницях,а мали йти сотнями.Діри в санкціях ви не закриваєте.Плюс дебільні червоні лінії які США само собі придумує і тим самим не дає руйнувати рашку в тилу.Корче треба відновлювати ядерну зброю,бо трамп піде на всі поступки пуйлу заради "миру".А це для нас не варіант.
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07.11.2024 02:32 Відповісти
Все так. Додам, що при наявності реального бажання, США мають всі можливості примусити московію заплатити за війну - тоді і відновлення України не розтягнеться на сто років.
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07.11.2024 08:47 Відповісти
Трамп воспринимает войну в Украине примерно так, как войну на Балканах в 1990-х гг...

У него в школе была тройка по географии и он за всю жизнь не прочитал ни одной книги об Украине.

Он вообще понятия не имеет об истории Украины.

Абсолютно дремучий шоу-мэн. Однако, всё равно его избрание намного полезнее для Украины, чем избрание придурашной левацкой Камалы, которая для расиста и сексиста Путина - абсолютно никто и звать никак.

Никогда эта Камбала не смогла бы нагнуть пуйло, ибо для него она "баба, да к тому же ещё и черножопая".

Трамп способен по причине своего нарциссического самолюбия обозлиться на Путина и после этого жёстко нагнуть злобного карлика. Путин знает о том, что Трамп очень мстительный, обидчивый и злопамятный. Поэтому пуйло будет очень осторожным в переговорах с Трампом.
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07.11.2024 08:58 Відповісти
вона має бути доведена до кінця Джерело:

Це такий журналістський тролінг?
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07.11.2024 02:59 Відповісти
Риторика зрозуміла, домовитися десь Дніпру посередині. Примітно, що з такою ж риторикою та на такій же хвилі скаженого популізма до нас прийшов на посаду президента найвеличнівший лідор Всесвіту. Цікаво, що й мотиви у них схожі - вирішення особистих питань, Трампу треба одбитися від тюремних термінів, Зєлі треба було відпрацювати для Бєні й забезпечити свою тусу роботою на рашкінський ринок, яку їм почали ламати цими клятими законами про телерадіомовлення, заборонами рашкінських потвор у наших телеефірах тощо. Навіть свій аналог монобільшості у Трампа буде, "історичний шанс" чи як його там називали... Ну, це вибір американців, одної спроби дежрперевороту їм було замало, хочуть ще одну. Цікаво, у них теж є ця дурня в голові, що "в случяє чево ми єво смєтьом!!!"? Бо у Трампа проблем із законом дуже багато, не факт, що другого терміну президентства йому вистачить, щоб їх вирішити. Дайош сцаря Чубчік Перший? )
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07.11.2024 08:50 Відповісти
Поки канцеляристи-ЄРМАКОВЩИНА буде керувати країною - буде біда.
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07.11.2024 09:11 Відповісти
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