Сенатор-республіканець Рубіо про війну в Україні: "Те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця"
Сенатор США від Республіканської партії Марко Рубіо завив, що війна в Україні є патовою і вона має бути доведена до кінця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив в ефірі Today.
За словами сенатора, немає того, хто не хотів би завершення війни.
"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але зрештою те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця", - сказав Рубіо.
"Я думаю, що тут має бути здоровий глузд", - додав він.
Як зазначається, Дональд Трамп та його кандидат у віце-президенти, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, критикували великі суми грошей, які США направили в Україну для зміцнення її оборони.
Своє чергою, Рубіо сказав, що Трамп, який заявив, що може припинити бойові дії в Україні за 24 години, "хоче, щоб війна зевершилася".
"Не треба бути фанатом Володимира Путіна, щоб хотіти завершення війни", – заявив Рубіо.
Крім того, за його словами, "Україні знадобиться сто років, щоб відновити країну".
Також повідомляється, що за даними The Hill, Рубіо розглядається як можливий держсекретар адміністрації Трампа.
Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.
Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.
Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".
Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.
У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.
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В цьому проблема - демпартія фінансувала оборону. Обороною не виженеш кацапів із вже окупованих територій. Тому Гарріс програла - демпартія так і не запропонувала кращий шлях, ніж трамп.
Так, путінська шльондра трамп змусить Україну відмовитись від окупованих територій і підписати багатосторонню угоду про невступ України в НАТО, просто зупинивши подальшу допомогу. Так, це капітуляція.
А демпартія що пропонувала? Воювати, аж доки кацапам не набридне? При чому Пентагон сам порахував, що нам солдатів вистачить ще на 6-12 місяців , для кацапів це - ще кілька партій північнокорейських рабів та максимум - друга часткова мобілізація в росії. То хто б переміг при Гарріс? Той самий #уйло, тільки пізніше.
трамп ніколи не приховував, що він - шльондра #уйла. А що демпартія? Підтримувала війну і жодного разу не підтримала перевагу України. Найновіший приклад - кілька F-16 без ракет навіть на 370 км. Що давали, що не давали - однаково.
Американським виборцям набридло викидати гроші просто "на війну", в якій з такою "допомогою" фронт вже розвалюється. Так, кацапи вже корейців залучають, у них є резерви - а Україна ніби не воює, а дивиться шоу, в якому можна мобілізувати лише з 25 років, бо бачте, чоловіки до 24 років заводять дітей, а з 25 вже можна все кинути і піти воювати, бо напевно з 25 вже репродуктивна система не працює і можна воювати - ніде у війну такого не було, лише у нас.
Хочете дізнатись дійсний погляд людей на цю війну? Почніть мобілізувати жінок, а чоловіків - з 18 років, і всі диванні патріоти скажуть "нам така війна не треба".
а якщо серйозно, то вони надали 1% від того, що отримали, забравщи нашу зброю, ракети і літаки
Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
У него в школе была тройка по географии и он за всю жизнь не прочитал ни одной книги об Украине.
Он вообще понятия не имеет об истории Украины.
Абсолютно дремучий шоу-мэн. Однако, всё равно его избрание намного полезнее для Украины, чем избрание придурашной левацкой Камалы, которая для расиста и сексиста Путина - абсолютно никто и звать никак.
Никогда эта Камбала не смогла бы нагнуть пуйло, ибо для него она "баба, да к тому же ещё и черножопая".
Трамп способен по причине своего нарциссического самолюбия обозлиться на Путина и после этого жёстко нагнуть злобного карлика. Путин знает о том, что Трамп очень мстительный, обидчивый и злопамятный. Поэтому пуйло будет очень осторожным в переговорах с Трампом.
Це такий журналістський тролінг?
Дніпрупосередині. Примітно, що з такою ж риторикою та на такій же хвилі скаженого популізма до нас прийшов на посаду президента найвеличнівший лідор Всесвіту. Цікаво, що й мотиви у них схожі - вирішення особистих питань, Трампу треба одбитися від тюремних термінів, Зєлі треба було відпрацювати для Бєні й забезпечити свою тусу роботою на рашкінський ринок, яку їм почали ламати цими клятими законами про телерадіомовлення, заборонами рашкінських потвор у наших телеефірах тощо. Навіть свій аналог монобільшості у Трампа буде, "історичний шанс" чи як його там називали... Ну, це вибір американців, одної спроби дежрперевороту їм було замало, хочуть ще одну. Цікаво, у них теж є ця дурня в голові, що "в случяє чево ми єво смєтьом!!!"? Бо у Трампа проблем із законом дуже багато, не факт, що другого терміну президентства йому вистачить, щоб їх вирішити. Дайош сцаря Чубчік Перший? )