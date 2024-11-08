Война в Украине может легко завершиться благодаря решению администрации Трампа, - Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает, что война России против Украины может "легко завершиться", если будущая администрация США во главе с Дональдом Трампом применит подход, ориентированный на решение проблемы.

Об этом Эрдоган заявил в в пятницу, 8 ноября, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Эрдоган заявил, что для завершения войны нужны дипломатия и диалог, а не оружие.

"Мы можем легко закончить эту войну, если увидим администрацию Трампа, которая подойдет к вопросу с перспективой поиска решений. Больше диалога, дипломатии, договоренностей откроют двери к миру, а не оружию, бомбам и конфликтам",- сказал президент Турции.

Он добавил, что усилия западных стран во главе с США по прекращению войны могли бы значительно ускорить достижение мира.

Как известно, поддерживая территориальную целостность Украины, осуждая вторжение России и предоставляя Киеву военную поддержку, Турция одновременно выступила против западных санкций против России, с которой она имеет важные отношения в сфере обороны, энергетики и туризма.

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Reuters отмечает, что с марта Анкара активно призывает к переговорам и предлагает свое посредничество.

"Мы - страна, которая сумела объединить обе стороны за одним столом. Мы делали это много раз и можем сделать это снова. Эта война должна закончиться сейчас. Мы сосредоточили наши усилия на мире и будем продолжать это делать", - цитирует агентство Эрдогана.

Ранее издание WSJ со ссылкой на советников республиканца писало, что пока Трамп еще не выбрал конкретного плана по завершению войны в Украине. Советники предложили политику разные идеи, но решать, по какой именно вести политику, должен Трамп. WSJ отмечает, что все эти планы отличаются от подхода Джо Байдена, который убежден, что Киев должен сам решать, когда начинать переговоры. Однако все планы советников Трампа рекомендуют заморозить войну и заставить Украину временно отказаться от вступления в НАТО.

Накануне издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

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