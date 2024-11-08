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Новости Война
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Война в Украине может легко завершиться благодаря решению администрации Трампа, - Эрдоган

Ердоган про можливе завершення війни в Україні після вступу Трампа на посаду

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает, что война России против Украины может "легко завершиться", если будущая администрация США во главе с Дональдом Трампом применит подход, ориентированный на решение проблемы.

Об этом Эрдоган заявил в в пятницу, 8 ноября, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Эрдоган заявил, что для завершения войны нужны дипломатия и диалог, а не оружие.

"Мы можем легко закончить эту войну, если увидим администрацию Трампа, которая подойдет к вопросу с перспективой поиска решений. Больше диалога, дипломатии, договоренностей откроют двери к миру, а не оружию, бомбам и конфликтам",- сказал президент Турции.

Он добавил, что усилия западных стран во главе с США по прекращению войны могли бы значительно ускорить достижение мира.

Как известно, поддерживая территориальную целостность Украины, осуждая вторжение России и предоставляя Киеву военную поддержку, Турция одновременно выступила против западных санкций против России, с которой она имеет важные отношения в сфере обороны, энергетики и туризма.

Читайте также: Эрдоган: На встрече с Путиным увидел, что он стремится к прекращению огня

Reuters отмечает, что с марта Анкара активно призывает к переговорам и предлагает свое посредничество.

"Мы - страна, которая сумела объединить обе стороны за одним столом. Мы делали это много раз и можем сделать это снова. Эта война должна закончиться сейчас. Мы сосредоточили наши усилия на мире и будем продолжать это делать", - цитирует агентство Эрдогана.

Ранее издание WSJ со ссылкой на советников республиканца писало, что пока Трамп еще не выбрал конкретного плана по завершению войны в Украине. Советники предложили политику разные идеи, но решать, по какой именно вести политику, должен Трамп. WSJ отмечает, что все эти планы отличаются от подхода Джо Байдена, который убежден, что Киев должен сам решать, когда начинать переговоры. Однако все планы советников Трампа рекомендуют заморозить войну и заставить Украину временно отказаться от вступления в НАТО.

Накануне издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

Читайте также: Украина начала "дипломатическое наступление", чтобы Трамп продолжил помощь, - El Pais

Автор: 

США (27341) Эрдоган Реджеп Тайип (928) Трамп Дональд (5860)


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Топ комментарии
+15
От тобі й ордогашка,яке воно хитре,на двох стільцях хоче всидіти,в цапів підлизнуть і з Америкою в хороших.
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08.11.2024 16:45 Ответить
+11
все в цьому світі легко, коли ти - пи#дабол
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08.11.2024 17:06 Ответить
+9
Легко для кого ?
Таке мелють, задовбали.
Ви нас в НАТО приймаєте ? Тоді війна завершиться легко
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08.11.2024 16:46 Ответить
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Все колись завершиться - тільки з яким результатом
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08.11.2024 16:43 Ответить
Трамп сказав справедливим
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08.11.2024 16:46 Ответить
Правільним. Ну ви понялі.
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08.11.2024 16:48 Ответить
зараз тільки трампон зарядить мобілку
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08.11.2024 16:49 Ответить
От тобі й ордогашка,яке воно хитре,на двох стільцях хоче всидіти,в цапів підлизнуть і з Америкою в хороших.
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08.11.2024 16:45 Ответить
Цікаво а чи погодився би Ердоган щоб у Туреччині була ще одною державною мовою російська
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09.11.2024 01:36 Ответить
План Перемоги Зеленського у Трампа є
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08.11.2024 16:45 Ответить
Легко для кого ?
Таке мелють, задовбали.
Ви нас в НАТО приймаєте ? Тоді війна завершиться легко
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08.11.2024 16:46 Ответить
Ердоган говорить шо Крим наш
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08.11.2024 16:47 Ответить
він завжди говорить те, що йому вигідно. І робить - тільки те, що йому вигідно.
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08.11.2024 17:03 Ответить
щоправда, в половині випадків його вектори "робить" та "говорить" не співпадають, аж до протилежних напрямків
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08.11.2024 17:04 Ответить
Говорить ? А що він для того робить ?
Посилює росію
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08.11.2024 17:10 Ответить
Не візьмуть Україну в НАТО ніколи.
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08.11.2024 17:13 Ответить
Поки маємо Зеленського.
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08.11.2024 20:17 Ответить
Не в ньому справа.
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08.11.2024 20:33 Ответить
Візантійська хитродупість підказує туркам що зараз слушний момент урвати крим у кацапів.
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08.11.2024 16:48 Ответить
Візантійська дипломатія ,віки минають ,а вона не змінюється.
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08.11.2024 16:48 Ответить
Для завершення війни потрібні дипломатія і діалог ? Паскуда ти помідорна , з ким діалог ? З агрессором який винен в масових військових злочинах ? Що з цим Світом ? Єдине що потрібно зробити світовому співтовариству це солідарно створити для Путіна такі умови ізоляції що він змушений буде вивести війська з України. Бо інакше непокаране зло знищить демократичні країни .
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08.11.2024 16:49 Ответить
Ви не повірите, між політиками завжди є діалог. На населення живе в ілюзіях про справедливість, покарання винних і решта.
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08.11.2024 17:15 Ответить
Якщо припинити війну, то ***** накопичить декілька тисяч ракет, а через півроку-рік безкарно вдарить, і нічого йому за це не буде. А Трампу та Ердогану скаже - ми не проти миру, але з врахуванням реалій на землі.

Вони розуміють, що буде саме так?
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08.11.2024 16:50 Ответить
в плані Трампа в Україні накопичити 10000 Томагавок
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08.11.2024 16:53 Ответить
дурень думкою все багатіє...
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08.11.2024 17:12 Ответить
Президент Залужний вдарить першим. Раптове взяття Калуги поставить Москву в безвихідну ситуацію. Голодуюча від санкцій рф знову влаштує переворот як в 2017 і 1991. Путлер буде заарештований, новий диктатор підпише новий принизливий Брестський мир.
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08.11.2024 17:14 Ответить
в 1917
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08.11.2024 17:16 Ответить
Поки буде Трамп, ніякого удару не буде.
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08.11.2024 17:16 Ответить
З пуйлом треба такий самий підхід, як до усами бен-ладена.
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08.11.2024 16:52 Ответить
Нам сейчас рулетку устроили с револьвером и в кого Трамп выстрелит еще никто не знает.
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08.11.2024 16:52 Ответить
Коли ердоган а Карабахі розбивав в прах армію вірмен, він не думав про вирішення проблем шляхом дипломатії, чи це друге, дволичний ублюдок.
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08.11.2024 16:53 Ответить
Ще один ''хоче рибку з'їсти і на ''пляшку'' не сісти. Країна нато має стосунки в сфері оборони.. А ми ще мадярам дивуємся..
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08.11.2024 16:54 Ответить
Згадана країна НАТи готується стати на захист "брацкаво палєстінскаво нарота".
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08.11.2024 20:42 Ответить
А что ты для этого сделал? КНР, Индия, Беларусь тоже за мир, но вы все палец об палец не ударили
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08.11.2024 16:54 Ответить
це говорить та людина, яка х**рить Сирію та Ірак при першому чіху, ігноруючи міжнародно визнані кордони? А може він мирно висловлюється щодо Ізраїлю?
Ці людожери диктатори завжди такі миролюбиві, їх всіх постійно просто провокують та змушують.
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08.11.2024 16:54 Ответить
Да что он, чорт побєрі,такоє несьот?
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08.11.2024 16:54 Ответить
А швидко закінчити чим?
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08.11.2024 16:55 Ответить
А путіну він це казав? Пропонував більше діалогу замість бомб? "У 2022 році обсяг торгівлі між (Туреччна та кацапстан) країнами зріс до приблизно 68,1 мільярда доларів, і Туреччина залишається одним із ключових торгових партнерів для росії" - це просто бімба. Давайте Ердоган покаже як треба, і закриє торгівлю з московітами? А то слова красиві, а як до діла...
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08.11.2024 16:55 Ответить
А вони вірять, що хло перестане стріляти ? Проходили , наші не стріляли, а оркам пох . І взагалі ці "припинення " будуть мати результат як Будапештський меморандум, тільки з більшою війною (країни Балтії, Польща )
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08.11.2024 16:56 Ответить
Балтії і Польщі в НАТО.
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08.11.2024 17:17 Ответить
І що ? Як ми бачимо хло ботоксний кладе на всіх , і на НАТО.
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08.11.2024 18:02 Ответить
Там є прислів'я, якщо ти плюнеш в натовп, він утреться. Якщо натовп плюне в тебе, то потонеш.
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08.11.2024 18:54 Ответить
ще легше війна може закінчитись завдяки рішенням адміністрації *****.. але на це чомусь ніхто не зважає.
по барабану що хочуть трампи, орбани, сі.. війна закінчиться коли ***** так вирішить..
нажаль і у нас сил немає її закінчити повністю на свою користь.
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08.11.2024 17:05 Ответить
хороший полицейский
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08.11.2024 17:05 Ответить
все в цьому світі легко, коли ти - пи#дабол
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08.11.2024 17:06 Ответить
"Ми - країна, яка зуміла об'єднати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна має закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на мирі та продовжуватимемо це робити"
---------
Об'єднати? Обидві сторони? За столом?
А от чому свого часу США та її союзники по НАТО не вирішували дипломатією напад Іраку на Кувейт (та захоплення Кувейту Іраком)? От взяли би та "об'єднали"..., за столом.
Чому не об'єднатися і не дати копняків *****? Чому знову має бути імпотентна Мюнхенська змова?
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08.11.2024 17:23 Ответить
Якщо не дати зброю, то прощавай Америка геополітичний ігрок, привіт Китай, генії, що віддали ядерку параші, віддадуть Європу Китаю
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08.11.2024 17:25 Ответить
"Легко" - не те слово. Турецький диктатор міг би легко закінчити війну в Сирії. Але чомусь не може. Язиком молоти може кожний.
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08.11.2024 17:40 Ответить
Так , язик без кісток , тому говорити -- "легко " пане Ердоган .
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08.11.2024 18:01 Ответить
Візантійщина генетично передалася Туреччині,але намагання всидіти однією задн цею на двох стільцях згубило Візантійську імперію,розвалить і Туреччину.
А бажаючих замиристів за рахунок України гонимо сраною мітлою!
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08.11.2024 18:06 Ответить
от шо ви мелете, корисні ідіоти?
ердоган багато разів і в голос і крємлєчмолє в рило казав, що україна з міжнародно визнаними кордонами і виключно з кримом! і ніяк інакше.
останній раз в казані.
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08.11.2024 18:08 Ответить
звернуть увагу на себе
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08.11.2024 21:46 Ответить
 
 