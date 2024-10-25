Эрдоган: На встрече с Путиным увидел, что он стремится к прекращению огня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы стремится установить прекращение огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dunya.
"Как и во время моей встречи с президентом Украины господином Зеленским в Америке, мы увидели, что Путин также стремится установить постоянное прекращение огня", - сказал он.
По словам Эрдогана, глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил это во время встреч с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле.
Турецкий лидер добавил, что на саммите БРИКС обсудил с российским диктатором безопасность Черноморского зернового коридора, его разминирование и обмен пленными.
"Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы решать проблемы дипломатическим путем. Мы стремимся как можно быстрее начать переговоры о мире между двумя странами и проложить путь к благоприятному результату. Мы будем продолжать неустанно работать, чтобы достичь этого. Мы продолжаем подчеркивать, что в войне не будет победителей и в мире не будет побежденных. Эта война обязательно закончится, мы стараемся закончить ее без пролития крови и слез", - добавил Эрдоган.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань в РФ для участия в саммите лидеров стран БРИКС.
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єрдоган ти просто чучело ху@ловске
Пам'ятаю, як форумчани захоплювались смЄрдоґаном після збиття рашистського військового літака турецькими ВПС під час порушення ним повітряного простору. Герой, - писали тоді, сміливець, турецький русофоб. Смішно
Чесних працівників ТЦК та ВЛК намагаються дискредитувати!
Гуттереша у відставку.
Але що мене турбує - раша , як бувша імперія , має лавку запасних на кожну посаду в ООН, А УКРАЇНА МАЄ КАНДИДАТА В СПИКЕРИ ООН? Україна веде закулісні перемовини про цю кандидатуру?
- тіко сьогодні була шахедна атака, і це лише мала частина з щоденних двомісячних нічних атак
- ту-22, ту-95 тренуються, міг-31к буквально недавно тренувались. Будуть нищити енергетику остаточно
- на фронті орки тіки збільшують інтенсивність, Покровськ, Курахово та Куп'янськ збираються брати
- пуйло вчора хвалилось, що його армія наступає на всіх напрямках
де саме цей турецький підор побачив прагнення пуйла припинення вогню?
так выходит - старый конченный ты маразматик ?
Це мир?
Полумир?
Полувійна?
Полумирна окупація України?
Що це за х....я і з чим її їдять?
Тут треба тулмач і роз'яснювальна бригада турецьких спеціалістів.
И вот выясняется, что неприятные разговоры примерно на эту самую тему у прутина случились и с Эрдоганом. Понятно, что открыта пресса запоребрика о таком не напишет, но близкие к самому дну выгребухи ТГ-каналы пишут об этом приблизительно так:
«Во время общения нашего президента с турецким в рамках саммита БРИКС Эрдоган вернулся к своей идее о том, что Россия (по непонятным лично нам причинам) должна отказаться от Крыма. И даже попытался применить элементы психологического давления в отношении Владимира Путина.
«Эрдоган завел старую пластинку. Мол, передайте Крым под временный контроль Турции, иначе там будет плохо. Скоро зима, удары по Крыму усилятся, а зачем вам это нужно? Он даже имел смелость, находясь на российской земле, повторить свой тезис о том, что Крым - это якобы Украина. И его нужно «вернуть». Но сначала можно отдать полуостров Турции, а она уже разберется», - с возмущением рассказал нам источник в МИДе».
Понятно, что источник тут же попытался нарисовать из царя смесь Зорро и Всадника без головы, по имени Сумасшедший Иван, и что он ответил Эрдогану в стиле: «На это я пойтить не могу», но тут важен даже не ответ прутина, а вопрос Эрдогана, который был поставлен вслед за таким же неприятным вопросом Си. Но чтобы сместить фокус внимания, источник приводит встречный вопрос, заданный царем уже Эрдогану:
«Также путин спросил Эрдогана, с чем связан турецкий запрет на экспорт важных для нашего ОПК западных товаров в Россию. «С Крымом. И не только с ним. Вы - умнейший человек. Думаю, вы сами все понимаете», - ответил президент Турции. В общем, разговор не очень удался, хотя были в нем и конструктивные моменты. Источники отметили, что это очень хорошо и внушает оптимизм».
В самом деле, Эрдоган ни разу не назвал прутина Васей, например, хотя безусловно уже мог бы и это не может не вызывать оптимизма. В общем, из этой троицы остается только Индия, и тут тоже все сложилось не так, как того бы хотелось лысому фюреру. Первое лицо Индии продемонстрировало еще более восточный ход и соответственно - свое отношение к вассалу Пекина и дойной коровы - для него. Вот как это описывает вражеская пресса:
«Премьер-министр Нарендра Моди не стал дожидаться окончания саммита БРИКС в Казани и досрочно завершил свой визит, вылетев в Нью-Дели в среду, 23 октября… Моди сократил свое присутствие на саммите в Казани из-за канцлера Германии Олафа Шольца. Тот приедет 24 октября в Индию для укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Также лидеры обсудят развитие двусторонних отношений в других областях. В МИД Индии уточнили, что Шольц прибудет с официальным визитом по личному приглашению Моди. Канцлера будут сопровождать представители его кабмина».
Это - второй визит премьера индии в россию и как мы помним, прошлый визит тоже закончился досрочно, поскольку прутин, во время пребывания Моди в москве, устроил кровавую, ракетную бойню в Украине. Так что те, кто разбирается в тонкостях дипломатического этикета, уже сделали собственные выводы на этот счет. А мы лишь отметим, что обычно, какие-то решения, принятые на саммите, оформляются каким-то финальным документом. А если кто-то отбывает до этого момента, то это значит, что никакой подписи не будет и вообще, интерес этой стороны лежит в другой плоскости.
коізаглянув?
Тільки одне брехня щей підарастична,перекручування таке ж саме.
Він спить і бачить знищення України.
В Україні вже один такий є - все у путіна побачив...
І це на фоні повідомлень ГУР МО, що плануються масові акції протесту проти військового керівництва. А ще центр Разумкова вчора повідомив, що вже 35% прагне перемовин...
Соупадєніє?
Без своєї ЯЗ Україні не вижити. Північна корея передала соссії 8 міліонів снарядів 122, 152 калібрів за рік часу. А наші партнери? Вся міць Омерики та Європи це пари сотень тисяч і то несправних снарядів і то по ініціативі Чехії а не сша....ну якщо в це хтось вірить що у північної кореї є 8 міліонів снарядів а у майже половини економічної сили та спроможностей світу немає то тоді нема що жалуватись вас тому і за дурних тримають бо вірите партнерам. За Зе шоблу мовчу з ними все давно ясно. Надіюсь тільки на хоч якісь патріотичні сили в ЗСУ які розуміють що України скоро не стане якщо все так і далі буде розвиватись.