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Новости Война
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Эрдоган: На ​​встрече с Путиным увидел, что он стремится к прекращению огня

Ердоган заявив, що Путін прагне припинення вогню

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы стремится установить прекращение огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dunya.

"Как и во время моей встречи с президентом Украины господином Зеленским в Америке, мы увидели, что Путин также стремится установить постоянное прекращение огня", - сказал он.

По словам Эрдогана, глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил это во время встреч с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле.

Также читайте: Прекратить разрушения в Украине и достичь справедливого мира возможно только дипломатическим путем, - Эрдоган

Турецкий лидер добавил, что на саммите БРИКС обсудил с российским диктатором безопасность Черноморского зернового коридора, его разминирование и обмен пленными.

"Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы решать проблемы дипломатическим путем. Мы стремимся как можно быстрее начать переговоры о мире между двумя странами и проложить путь к благоприятному результату. Мы будем продолжать неустанно работать, чтобы достичь этого. Мы продолжаем подчеркивать, что в войне не будет победителей и в мире не будет побежденных. Эта война обязательно закончится, мы стараемся закончить ее без пролития крови и слез", - добавил Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань в РФ для участия в саммите лидеров стран БРИКС.

Также читайте: Сибига провел встречу с Эрдоганом: обсудили сотрудничество между странами и пути к справедливому и прочному миру в Украине

Автор: 

путин владимир (31566) россия (96216) Турция (3501) Эрдоган Реджеп Тайип (920)


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Топ комментарии
+39
***** прагне, щоб Україна припинила вогонь.
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25.10.2024 12:51 Ответить
+32
Якби ***** прагнув припинення вогню-вогня би вже не було б.
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25.10.2024 12:47 Ответить
+28
Еще один миролюбец. Да кто бы сомневался что ***** хочет чтобы Украина прекратила огонь и дала ***** время собраться с силами.
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25.10.2024 12:48 Ответить
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Якби ***** прагнув припинення вогню-вогня би вже не було б.
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25.10.2024 12:47 Ответить
***** прагне, щоб Україна припинила вогонь.
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25.10.2024 12:51 Ответить
От-от... Писав тут уже не раз: Путін вирішив "посвататься" до України... І за давньою кацапською звичкою поліз відразу лапою під спідницю... А вона йому вліпила "червоним черевичком прямо по яйцях... Крекче Путін, стрибає навприсідки, сльози з очей ллються... А зробить нічого не може... І "перед пацанами стыдно"...
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25.10.2024 13:08 Ответить
"Побачив мир в очах путєна - іди на х%й!" - українське народне прислів'я.
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25.10.2024 20:43 Ответить
пєрдоган ніби не схожий на наївного західного довбойоба...
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25.10.2024 12:48 Ответить
не схожий. він пропонував ху йлу, щоб той передав Крим в управління Туреччини раз не хоче повертати його назад в Україну. і це на повному серйозі. то ху йла аж перекосило від такої пропозиції.. Ердоган чітко заявив свою позицію - він за територіальну цілісність України згідно Статуту ООН.
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25.10.2024 13:01 Ответить
До фашиста )(уйла вже був точно такий же фашист гітлер. Який 16.07.1941р. заявив, що «Гетенланд» (Крим) «необхідно очистити від всіх і заселити німцями». Так як в III столітті на південній території ******** України -Русі германські племена готів створили свою потужну «державу остготів -Ойум» з столицею якої був Данпарштадт. І Крим тоді також входив в це державне утворення готів. Ось через це фашист гітлер висловив бажання, щоб після розгрому сталінських коммуно фашистів які до нього окупували Крим він отримає нову назву «Гетенланд». А назва Сімферополя буде Гетеборг, Севастополя - Теодоріхсхафен а також нові назви Алушти, Гурзуфа, Інкермана ... і ін. Згодом ці зміни з'явилися в книзі полковника Вернера Баумельбурга «Готи в Криму». І вже в липні 1942 року Гітлер підписав директиву, згідно з якою почалося виселення з Криму: замаскованих під нібито росіян москалів, українців і татар. А потім Гітлер і керівництво СС планували переселить до Криму понад 140 тисяч етнічних німців. Але ці плани гітлер зірвала чергова окупація в 1944 році Криму кремлівськими військами комуно-фашистів кривавого ката сталіна.
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25.10.2024 14:11 Ответить
до чого це?
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25.10.2024 14:43 Ответить
на західного ні, а на східного-один в один!
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25.10.2024 13:27 Ответить
пердоган торговець совістю за гроші, всі правителі сходу такі.
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25.10.2024 13:42 Ответить
Еще один миролюбец. Да кто бы сомневался что ***** хочет чтобы Украина прекратила огонь и дала ***** время собраться с силами.
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25.10.2024 12:48 Ответить
Добре що Україна переважає росію у всіх військових аспектах і час зібратись з силами їй самій не треба.
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25.10.2024 13:17 Ответить
Прямо гений сарказма!
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25.10.2024 16:37 Ответить
Аби що
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25.10.2024 12:49 Ответить
Цей бусурман теж "заглянув у вічі" і побачив бажання миру ?
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25.10.2024 12:50 Ответить
Translator

єрдоган ти просто чучело ху@ловске
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25.10.2024 12:50 Ответить
Вже один позаглядав в чесні та правдиві "глаза" ...
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25.10.2024 12:51 Ответить
мабуть постійно бігав в чумадан , ох ти Шерлок блд
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25.10.2024 12:51 Ответить
Заглянув в дупу путлєра, виціловуючи її, і побив там мир?
Пам'ятаю, як форумчани захоплювались смЄрдоґаном після збиття рашистського військового літака турецькими ВПС під час порушення ним повітряного простору. Герой, - писали тоді, сміливець, турецький русофоб. Смішно
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25.10.2024 12:52 Ответить
Ердоган на цьому саміті брікс сказав ху йлу, що той може передати Крим в тимчасове управління Туреччини, щоб це не виглядало для ху йла капітуліцією.
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25.10.2024 13:04 Ответить
Что удивительно, так это то что все страны которые имеют явный профит от войны, Турция, Китай, Индия, все поют о мире, чтобы их не заподозрили в прибылях от войны.
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25.10.2024 12:55 Ответить
В Украні теж є ті, хто отримує явний профіт:

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25.10.2024 12:58 Ответить
Яке чудове "іпсо"
Чесних працівників ТЦК та ВЛК намагаються дискредитувати!
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25.10.2024 13:07 Ответить
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25.10.2024 13:08 Ответить
Вірно сказано, стопудово наклеп як і про прокурорів-інвалідів, зовсім знахабніли порохоботи.
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25.10.2024 14:00 Ответить
Знову святі повилазили. А нічого що майже весь нинішний склад прокуратури працював і при Порошенкові, да і до нього?!
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25.10.2024 14:39 Ответить
Проклятые "папередники"!
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25.10.2024 16:38 Ответить
В плані корупції всі вони одинакові, що діючі що попередники. Лозунги тільки різні
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25.10.2024 16:55 Ответить
Ага, особливо Весна прийде - саджати будемо .
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28.10.2024 07:22 Ответить
Та він хлопцям як батько!!!
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25.10.2024 14:29 Ответить
Ну тоді хай русняві війська, виводе з України ...один🤡 прагне в очі позаглядати ,другий припинити стріляти ! а в ОПі посилено, відпрацьовують оманську іниціативу ...прискоринної здачі української теріторії , до переговорів у реаліях , зеленський ти пі* араст !!!
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25.10.2024 12:55 Ответить
Переклад політиків: знов Україна недружелюбна, не бажає здатись
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25.10.2024 12:56 Ответить
побачив що ***** прагне мира шляхом капітуляціі України? так це бачать усі. не тільки Ердоган
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25.10.2024 12:56 Ответить
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25.10.2024 12:59 Ответить
Найбільш ганебне фото за всю історію ООН
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25.10.2024 13:07 Ответить
Це фото потрібно розвісити на кожному місці в ООН. І поряд криваві руки хутина.
Гуттереша у відставку.
Але що мене турбує - раша , як бувша імперія , має лавку запасних на кожну посаду в ООН, А УКРАЇНА МАЄ КАНДИДАТА В СПИКЕРИ ООН? Україна веде закулісні перемовини про цю кандидатуру?
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25.10.2024 13:14 Ответить
Чомусь згадалося, мабуть навіяло про ще одного старого маразматика, которий "вєрноподданічєскі" гнув свою стару спину перед пуйлом:

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25.10.2024 13:12 Ответить
Ублюдок Сорос?
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25.10.2024 19:57 Ответить
Тиснути руку міжнародному злочинцю з рабським виразом обличчя це і є ООН, на думку американських платників податків треба припинити внески в оон як найбільш безглузду організацію.
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25.10.2024 19:58 Ответить
ще один баран ******** заглядувати в очі *****
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25.10.2024 12:59 Ответить
він не баран - він користолюбива продажна сволота...
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25.10.2024 15:08 Ответить
довбойоб.

- тіко сьогодні була шахедна атака, і це лише мала частина з щоденних двомісячних нічних атак
- ту-22, ту-95 тренуються, міг-31к буквально недавно тренувались. Будуть нищити енергетику остаточно
- на фронті орки тіки збільшують інтенсивність, Покровськ, Курахово та Куп'янськ збираються брати
- пуйло вчора хвалилось, що його армія наступає на всіх напрямках

де саме цей турецький підор побачив прагнення пуйла припинення вогню?
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25.10.2024 13:00 Ответить
Наша країна на обстріли своєї терторії відповідає ще більш массованою укладкою асфальту. При таких умовах вйна буде дуже довгою.
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25.10.2024 13:24 Ответить
получается Украина не хочет прекращения войны ?
так выходит - старый конченный ты маразматик ?
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25.10.2024 13:01 Ответить
І що означає це висловлювання «посиійне припинення вогню»?
Це мир?
Полумир?
Полувійна?
Полумирна окупація України?

Що це за х....я і з чим її їдять?
Тут треба тулмач і роз'яснювальна бригада турецьких спеціалістів.
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25.10.2024 13:01 Ответить
Прекращение огня - это зафиксировать (заморозить) нынешнее состояние вещей. Ясен пень, они стремятся
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25.10.2024 13:02 Ответить
Шо вони тамдурачками прикидаються ?!
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25.10.2024 13:02 Ответить
Савсєм бальной стали.
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25.10.2024 13:04 Ответить
ще свіжі в памяті "припинення вогню" 2015 рік, 16ий і так далі. Всеосяжне припинення вогню Великоднє, Різвдяне, новорічне, і так далі...
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25.10.2024 13:04 Ответить
Здається, останні місяці Пуйлу реально припікає ) Але облізлий щур вже потрапив до капкану, з якого не зможе вибратись.
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25.10.2024 13:06 Ответить
Вчера мы писали о том, что кроме всего прочего, Си задал прутину весьма неприятные вопросы по поводу войны в Украине и на публику это дошло в хорошо причесанном виде. Но сами эти вопросы может задавать только хозяин своему бестолковому подчиненному. Вернее не так, вопросы-то задать может любой, кто не чувствует дипломатических тонкостей, а вот отвечать прутин вынужден только тому, от кого сильно зависим и кого считает вправе задавать подобные вопросы. Поэтому дед был вынужден отвечать лозунгами: «Победа будет за нами» и «Ленин, партия - ком-со-мол», но при этом, дабы не вызвать гнев хозяина, добавляя: «Всемилостивейше соблаговолить соизволите!»
И вот выясняется, что неприятные разговоры примерно на эту самую тему у прутина случились и с Эрдоганом. Понятно, что открыта пресса запоребрика о таком не напишет, но близкие к самому дну выгребухи ТГ-каналы пишут об этом приблизительно так:

«Во время общения нашего президента с турецким в рамках саммита БРИКС Эрдоган вернулся к своей идее о том, что Россия (по непонятным лично нам причинам) должна отказаться от Крыма. И даже попытался применить элементы психологического давления в отношении Владимира Путина.

«Эрдоган завел старую пластинку. Мол, передайте Крым под временный контроль Турции, иначе там будет плохо. Скоро зима, удары по Крыму усилятся, а зачем вам это нужно? Он даже имел смелость, находясь на российской земле, повторить свой тезис о том, что Крым - это якобы Украина. И его нужно «вернуть». Но сначала можно отдать полуостров Турции, а она уже разберется», - с возмущением рассказал нам источник в МИДе».

Понятно, что источник тут же попытался нарисовать из царя смесь Зорро и Всадника без головы, по имени Сумасшедший Иван, и что он ответил Эрдогану в стиле: «На это я пойтить не могу», но тут важен даже не ответ прутина, а вопрос Эрдогана, который был поставлен вслед за таким же неприятным вопросом Си. Но чтобы сместить фокус внимания, источник приводит встречный вопрос, заданный царем уже Эрдогану:

«Также путин спросил Эрдогана, с чем связан турецкий запрет на экспорт важных для нашего ОПК западных товаров в Россию. «С Крымом. И не только с ним. Вы - умнейший человек. Думаю, вы сами все понимаете», - ответил президент Турции. В общем, разговор не очень удался, хотя были в нем и конструктивные моменты. Источники отметили, что это очень хорошо и внушает оптимизм».

В самом деле, Эрдоган ни разу не назвал прутина Васей, например, хотя безусловно уже мог бы и это не может не вызывать оптимизма. В общем, из этой троицы остается только Индия, и тут тоже все сложилось не так, как того бы хотелось лысому фюреру. Первое лицо Индии продемонстрировало еще более восточный ход и соответственно - свое отношение к вассалу Пекина и дойной коровы - для него. Вот как это описывает вражеская пресса:

«Премьер-министр Нарендра Моди не стал дожидаться окончания саммита БРИКС в Казани и досрочно завершил свой визит, вылетев в Нью-Дели в среду, 23 октября… Моди сократил свое присутствие на саммите в Казани из-за канцлера Германии Олафа Шольца. Тот приедет 24 октября в Индию для укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Также лидеры обсудят развитие двусторонних отношений в других областях. В МИД Индии уточнили, что Шольц прибудет с официальным визитом по личному приглашению Моди. Канцлера будут сопровождать представители его кабмина».

Это - второй визит премьера индии в россию и как мы помним, прошлый визит тоже закончился досрочно, поскольку прутин, во время пребывания Моди в москве, устроил кровавую, ракетную бойню в Украине. Так что те, кто разбирается в тонкостях дипломатического этикета, уже сделали собственные выводы на этот счет. А мы лишь отметим, что обычно, какие-то решения, принятые на саммите, оформляются каким-то финальным документом. А если кто-то отбывает до этого момента, то это значит, что никакой подписи не будет и вообще, интерес этой стороны лежит в другой плоскости.
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25.10.2024 13:10 Ответить
Какой же мудак этот Эрдоган. А Хло лыбится как если только что его отымел. Еще одна душогка в кармане антихриста.
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25.10.2024 13:11 Ответить
в. Але, якщо йому особисто - то це міг лише Ердоган. Отже, потрібно висувати пред'яву Ердогану, з якого бодуна він це зробив
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25.10.2024 13:23 Ответить
*****,все з ніг на голову. Цей світ й@бнувся.
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25.10.2024 13:27 Ответить
Повну муйню сказав Ердоган! Якшо той путін хоче припинення вогню, то хто йому заважає? На рашу хтось напав?
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25.10.2024 13:29 Ответить
Заглянув в дупу ***** і побачив мір?
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25.10.2024 13:31 Ответить
Стремительно стремились устремиться к стремительному миру от *****.
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25.10.2024 13:37 Ответить
ПреЗЕдент вже назаглядався...
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25.10.2024 13:39 Ответить
Звісно, ботокс прагне. Як тільки захопить усе, що планував, так і припинить.
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25.10.2024 14:08 Ответить
Яке нах припинення вогню?! То є заморозка конфлікту в реаліях! Вали нах з України!!!
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25.10.2024 14:17 Ответить
а ми прагнемо вижити і де тут компроміс?
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25.10.2024 14:38 Ответить
такой большой и в сказки верит.
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25.10.2024 14:43 Ответить
В Україні тіки військові на фронті та у військоматах войьюють - вся решта готова до будь яких історічних подій. Хто може краде скіки може та тікають за кордон.
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25.10.2024 14:48 Ответить
В очкоі заглянув?
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25.10.2024 14:51 Ответить
Путін прагне миру, а йому Мєдвєдєв не дає, бо йому з бодуна видніше.
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25.10.2024 15:05 Ответить
Що ти несеш чи ти перетворився вже в маріонетку ? щось я вже подібне чув від "найвеличнішого",не більше доби треба щоб кривавий злочинець путін видав наказ припинити вогонь.
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25.10.2024 15:09 Ответить
Що можна почути і побачити в діях *****?
Тільки одне брехня щей підарастична,перекручування таке ж саме.
Він спить і бачить знищення України.
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25.10.2024 15:53 Ответить
Ще один проктолог знайшовся.
В Україні вже один такий є - все у путіна побачив...
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25.10.2024 16:08 Ответить
Це через те, що його прізвище не міг вимовити?
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25.10.2024 16:58 Ответить
Я вже збився з ранку скільки разів за останню добу (чи вже дві) чую за прагнення ***** до перемовин...
І це на фоні повідомлень ГУР МО, що плануються масові акції протесту проти військового керівництва. А ще центр Разумкова вчора повідомив, що вже 35% прагне перемовин...
Соупадєніє?
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25.10.2024 17:21 Ответить
Якщо б уважно придивився то побачив би мир в його очах.
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25.10.2024 17:59 Ответить
Ну увидел и увидел он много чего видит особенно когда ему очень надо ))
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25.10.2024 18:24 Ответить
Ще один вава нашелся, заглядывать пыне в зеньки. От турок, ты тока съел, а мы вже давно лычыну вiдклалы.
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25.10.2024 21:24 Ответить
Завжди коли ця х*йня лиса мисле що у нього діла в гору то воно готове к "перегаворам с компрамісамі но без уступкав" і партнери нам в супереч теж говорять чому би вам не позбавитись територій? а коли в України щось десь та прориви були то під Харковом чи навіть той же курськ то наші любі партнери навпаки швидко закручують гайки і потоки зброї...ну що тут сказати Україну розігрують в добрий/поганий поліцейський і обидва хочуть вас з гноїти.

Без своєї ЯЗ Україні не вижити. Північна корея передала соссії 8 міліонів снарядів 122, 152 калібрів за рік часу. А наші партнери? Вся міць Омерики та Європи це пари сотень тисяч і то несправних снарядів і то по ініціативі Чехії а не сша....ну якщо в це хтось вірить що у північної кореї є 8 міліонів снарядів а у майже половини економічної сили та спроможностей світу немає то тоді нема що жалуватись вас тому і за дурних тримають бо вірите партнерам. За Зе шоблу мовчу з ними все давно ясно. Надіюсь тільки на хоч якісь патріотичні сили в ЗСУ які розуміють що України скоро не стане якщо все так і далі буде розвиватись.
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25.10.2024 22:37 Ответить
А в очах ***** побвчив мир? десь ве вже було..
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25.10.2024 22:49 Ответить
Ще один, мир побачив в дупі царявсєдєржителя.!
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27.10.2024 08:51 Ответить
 
 