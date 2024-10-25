Эрдоган: На ​​встрече с Путиным увидел, что он стремится к прекращению огня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы стремится установить прекращение огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dunya.

"Как и во время моей встречи с президентом Украины господином Зеленским в Америке, мы увидели, что Путин также стремится установить постоянное прекращение огня", - сказал он.

По словам Эрдогана, глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил это во время встреч с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле.

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Турецкий лидер добавил, что на саммите БРИКС обсудил с российским диктатором безопасность Черноморского зернового коридора, его разминирование и обмен пленными.

"Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы решать проблемы дипломатическим путем. Мы стремимся как можно быстрее начать переговоры о мире между двумя странами и проложить путь к благоприятному результату. Мы будем продолжать неустанно работать, чтобы достичь этого. Мы продолжаем подчеркивать, что в войне не будет победителей и в мире не будет побежденных. Эта война обязательно закончится, мы стараемся закончить ее без пролития крови и слез", - добавил Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань в РФ для участия в саммите лидеров стран БРИКС.

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