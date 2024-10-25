Ердоган: На зустрічі з Путіним побачив, що він прагне припинення вогню
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито прагне встановити припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dunya.
"Як і під час моєї зустрічі з президентом України паном Зеленським в Америці, ми побачили, що Путін також прагне встановити постійне припинення вогню", - сказав він.
За словами Ердогана, глава МЗС РФ Сергій Лавров підтвердив це під час зустрічей із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у Стамбулі.
Турецький лідер додав, що на саміті БРІКС обговорив із російським диктатором безпеку Чорноморського зернового коридору, його розмінування та обмін полоненими.
"Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб вирішувати проблеми дипломатичним шляхом. Ми прагнемо якнайшвидше розпочати переговори про мир між двома країнами та прокласти шлях до сприятливого результату. Ми продовжуватимемо невтомно працювати, щоб досягти цього. Ми продовжуємо наголошувати, що у війні не буде переможців і в мирі не буде переможених. Ця війна обов’язково закінчиться, ми намагаємося закінчити її без пролиття крові та сліз", - додав Ердоган.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Казані у РФ для участі у саміті лідерів країн БРІКС.
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єрдоган ти просто чучело ху@ловске
Пам'ятаю, як форумчани захоплювались смЄрдоґаном після збиття рашистського військового літака турецькими ВПС під час порушення ним повітряного простору. Герой, - писали тоді, сміливець, турецький русофоб. Смішно
Чесних працівників ТЦК та ВЛК намагаються дискредитувати!
Гуттереша у відставку.
Але що мене турбує - раша , як бувша імперія , має лавку запасних на кожну посаду в ООН, А УКРАЇНА МАЄ КАНДИДАТА В СПИКЕРИ ООН? Україна веде закулісні перемовини про цю кандидатуру?
- тіко сьогодні була шахедна атака, і це лише мала частина з щоденних двомісячних нічних атак
- ту-22, ту-95 тренуються, міг-31к буквально недавно тренувались. Будуть нищити енергетику остаточно
- на фронті орки тіки збільшують інтенсивність, Покровськ, Курахово та Куп'янськ збираються брати
- пуйло вчора хвалилось, що його армія наступає на всіх напрямках
де саме цей турецький підор побачив прагнення пуйла припинення вогню?
так выходит - старый конченный ты маразматик ?
Це мир?
Полумир?
Полувійна?
Полумирна окупація України?
Що це за х....я і з чим її їдять?
Тут треба тулмач і роз'яснювальна бригада турецьких спеціалістів.
И вот выясняется, что неприятные разговоры примерно на эту самую тему у прутина случились и с Эрдоганом. Понятно, что открыта пресса запоребрика о таком не напишет, но близкие к самому дну выгребухи ТГ-каналы пишут об этом приблизительно так:
«Во время общения нашего президента с турецким в рамках саммита БРИКС Эрдоган вернулся к своей идее о том, что Россия (по непонятным лично нам причинам) должна отказаться от Крыма. И даже попытался применить элементы психологического давления в отношении Владимира Путина.
«Эрдоган завел старую пластинку. Мол, передайте Крым под временный контроль Турции, иначе там будет плохо. Скоро зима, удары по Крыму усилятся, а зачем вам это нужно? Он даже имел смелость, находясь на российской земле, повторить свой тезис о том, что Крым - это якобы Украина. И его нужно «вернуть». Но сначала можно отдать полуостров Турции, а она уже разберется», - с возмущением рассказал нам источник в МИДе».
Понятно, что источник тут же попытался нарисовать из царя смесь Зорро и Всадника без головы, по имени Сумасшедший Иван, и что он ответил Эрдогану в стиле: «На это я пойтить не могу», но тут важен даже не ответ прутина, а вопрос Эрдогана, который был поставлен вслед за таким же неприятным вопросом Си. Но чтобы сместить фокус внимания, источник приводит встречный вопрос, заданный царем уже Эрдогану:
«Также путин спросил Эрдогана, с чем связан турецкий запрет на экспорт важных для нашего ОПК западных товаров в Россию. «С Крымом. И не только с ним. Вы - умнейший человек. Думаю, вы сами все понимаете», - ответил президент Турции. В общем, разговор не очень удался, хотя были в нем и конструктивные моменты. Источники отметили, что это очень хорошо и внушает оптимизм».
В самом деле, Эрдоган ни разу не назвал прутина Васей, например, хотя безусловно уже мог бы и это не может не вызывать оптимизма. В общем, из этой троицы остается только Индия, и тут тоже все сложилось не так, как того бы хотелось лысому фюреру. Первое лицо Индии продемонстрировало еще более восточный ход и соответственно - свое отношение к вассалу Пекина и дойной коровы - для него. Вот как это описывает вражеская пресса:
«Премьер-министр Нарендра Моди не стал дожидаться окончания саммита БРИКС в Казани и досрочно завершил свой визит, вылетев в Нью-Дели в среду, 23 октября… Моди сократил свое присутствие на саммите в Казани из-за канцлера Германии Олафа Шольца. Тот приедет 24 октября в Индию для укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Также лидеры обсудят развитие двусторонних отношений в других областях. В МИД Индии уточнили, что Шольц прибудет с официальным визитом по личному приглашению Моди. Канцлера будут сопровождать представители его кабмина».
Это - второй визит премьера индии в россию и как мы помним, прошлый визит тоже закончился досрочно, поскольку прутин, во время пребывания Моди в москве, устроил кровавую, ракетную бойню в Украине. Так что те, кто разбирается в тонкостях дипломатического этикета, уже сделали собственные выводы на этот счет. А мы лишь отметим, что обычно, какие-то решения, принятые на саммите, оформляются каким-то финальным документом. А если кто-то отбывает до этого момента, то это значит, что никакой подписи не будет и вообще, интерес этой стороны лежит в другой плоскости.
коізаглянув?
Тільки одне брехня щей підарастична,перекручування таке ж саме.
Він спить і бачить знищення України.
В Україні вже один такий є - все у путіна побачив...
І це на фоні повідомлень ГУР МО, що плануються масові акції протесту проти військового керівництва. А ще центр Разумкова вчора повідомив, що вже 35% прагне перемовин...
Соупадєніє?
Без своєї ЯЗ Україні не вижити. Північна корея передала соссії 8 міліонів снарядів 122, 152 калібрів за рік часу. А наші партнери? Вся міць Омерики та Європи це пари сотень тисяч і то несправних снарядів і то по ініціативі Чехії а не сша....ну якщо в це хтось вірить що у північної кореї є 8 міліонів снарядів а у майже половини економічної сили та спроможностей світу немає то тоді нема що жалуватись вас тому і за дурних тримають бо вірите партнерам. За Зе шоблу мовчу з ними все давно ясно. Надіюсь тільки на хоч якісь патріотичні сили в ЗСУ які розуміють що України скоро не стане якщо все так і далі буде розвиватись.