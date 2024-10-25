Ердоган: На зустрічі з Путіним побачив, що він прагне припинення вогню

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито прагне встановити припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dunya.

"Як і під час моєї зустрічі з президентом України паном Зеленським в Америці, ми побачили, що Путін також прагне встановити постійне припинення вогню", - сказав він.

За словами Ердогана, глава МЗС РФ Сергій Лавров підтвердив це під час зустрічей із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у Стамбулі.

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Турецький лідер додав, що на саміті БРІКС обговорив із російським диктатором безпеку Чорноморського зернового коридору, його розмінування та обмін полоненими.

"Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб вирішувати проблеми дипломатичним шляхом. Ми прагнемо якнайшвидше розпочати переговори про мир між двома країнами та прокласти шлях до сприятливого результату. Ми продовжуватимемо невтомно працювати, щоб досягти цього. Ми продовжуємо наголошувати, що у війні не буде переможців і в мирі не буде переможених. Ця війна обов’язково закінчиться, ми намагаємося закінчити її без пролиття крові та сліз", - додав Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Казані у РФ для участі у саміті лідерів країн БРІКС.

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