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Сибіга провів зустріч із Ердоганом: обговорили співпрацю між країнами та шляхи до справедливого і тривалого миру в Україні

Сибіга зустрівся з Ердоганом

У понеділок, 21 жовтня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийняв міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Про це очільник українського МЗС розповів у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У продовження його (Ердогана, - ред.) діалогу з президентом України Володимиром Зеленським, я мав честь бути прийнятим президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Ми вдячні президенту Ердогану за його непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Крим та інші тимчасово окуповані території належать Україні", - заявив Сибіга.

Міністр заявив, що Україна зацікавлена в подальшому розвитку співпраці між Україною і Туреччиною, особливо в оборонній сфері.

"Я наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. Ми також обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого та тривалого миру",- розповів міністр.

Видання Dha пише, що Ердоган прийняв Сибігу у президентському комплексі. Зустріч була закритою для преси.

Читайте також: "План перемоги" - не заміна Формули миру, а практичний інструмент її втілення, - Сибіга на переговорах із Фіданом

Автор: 

Туреччина (3628) Ердоган Реджеп Таїп (954) Сибіга Андрій (497)


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аааа....
зрозуміло. сибіга просто зе!обговорювач.
бо, є, потужний верховний зе!обговорювач.
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21.10.2024 22:34 Відповісти
Сибіга домовився з Ердоганом побудувати винищувачі 5-го покоління КААН для України?

У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».

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21.10.2024 22:40 Відповісти
Саудівська Аравія розглядає можливість покупки 100 винищувачів KAAN 5-го покоління турецького виробництва.

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21.10.2024 22:44 Відповісти
А коли Ердоган на мацкву ?
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21.10.2024 23:02 Відповісти
 
 