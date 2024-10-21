Сибіга провів зустріч із Ердоганом: обговорили співпрацю між країнами та шляхи до справедливого і тривалого миру в Україні
У понеділок, 21 жовтня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийняв міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.
Про це очільник українського МЗС розповів у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У продовження його (Ердогана, - ред.) діалогу з президентом України Володимиром Зеленським, я мав честь бути прийнятим президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Ми вдячні президенту Ердогану за його непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Крим та інші тимчасово окуповані території належать Україні", - заявив Сибіга.
Міністр заявив, що Україна зацікавлена в подальшому розвитку співпраці між Україною і Туреччиною, особливо в оборонній сфері.
"Я наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. Ми також обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого та тривалого миру",- розповів міністр.
Видання Dha пише, що Ердоган прийняв Сибігу у президентському комплексі. Зустріч була закритою для преси.
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зрозуміло. сибіга просто зе!обговорювач.
бо, є, потужний верховний зе!обговорювач.
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