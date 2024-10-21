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Сибига провел встречу с Эрдоганом: обсудили сотрудничество между странами и пути к справедливому и продолжительному миру в Украине

Сибіга зустрівся з Ердоганом

В понедельник, 21 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Об этом глава украинского МИД рассказал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"В продолжение его (Эрдогана, - ред.) диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским, я имел честь быть принятым президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы благодарны президенту Эрдогану за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым и другие временно оккупированные территории принадлежат Украине", - заявил Сибига.

Министр заявил, что Украина заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества между Украиной и Турцией, особенно в оборонной сфере.

"Я подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в Черном море. Мы также обсудили пути к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру",- рассказал министр.

Издание Dha пишет, что Эрдоган принял Сибигу в президентском комплексе. Встреча была закрытой для прессы.

Также читайте: Остановить разрушение в Украине и достичь справедливого мира можно только дипломатическим путем, - Эрдоган

Автор: 

Турция (3500) Эрдоган Реджеп Тайип (920) Сибига Андрей (491)


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аааа....
зрозуміло. сибіга просто зе!обговорювач.
бо, є, потужний верховний зе!обговорювач.
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21.10.2024 22:34 Ответить
Сибіга домовився з Ердоганом побудувати винищувачі 5-го покоління КААН для України?

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21.10.2024 22:44 Ответить
А коли Ердоган на мацкву ?
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21.10.2024 23:02 Ответить
 
 