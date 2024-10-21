Сибига провел встречу с Эрдоганом: обсудили сотрудничество между странами и пути к справедливому и продолжительному миру в Украине

В понедельник, 21 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Об этом глава украинского МИД рассказал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"В продолжение его (Эрдогана, - ред.) диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским, я имел честь быть принятым президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы благодарны президенту Эрдогану за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым и другие временно оккупированные территории принадлежат Украине", - заявил Сибига.

Министр заявил, что Украина заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества между Украиной и Турцией, особенно в оборонной сфере.

"Я подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в Черном море. Мы также обсудили пути к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру",- рассказал министр.

Издание Dha пишет, что Эрдоган принял Сибигу в президентском комплексе. Встреча была закрытой для прессы.

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