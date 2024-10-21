Сибига провел встречу с Эрдоганом: обсудили сотрудничество между странами и пути к справедливому и продолжительному миру в Украине
В понедельник, 21 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.
Об этом глава украинского МИД рассказал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"В продолжение его (Эрдогана, - ред.) диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским, я имел честь быть принятым президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы благодарны президенту Эрдогану за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым и другие временно оккупированные территории принадлежат Украине", - заявил Сибига.
Министр заявил, что Украина заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества между Украиной и Турцией, особенно в оборонной сфере.
"Я подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в Черном море. Мы также обсудили пути к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру",- рассказал министр.
Издание Dha пишет, что Эрдоган принял Сибигу в президентском комплексе. Встреча была закрытой для прессы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зрозуміло. сибіга просто зе!обговорювач.
бо, є, потужний верховний зе!обговорювач.
У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».
Українські фахівці працюють у рамках проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN.
Пропозиція щодо закупівлі винищувачів KAAN обговорювалася під час нещодавнього візиту командувача Королівських військово-повітряних сил Саудівської Аравії принца Туркі бін Бандара Аль Сауда до Туреччини.