Ердоган прибув на саміт БРІКС у Росії. ФОТО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Казані у РФ для участі у саміті лідерів країн БРІКС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber.
Зазначається, що Ердоган також проведе двосторонні зустрічі з главами держав і урядів-учасниць під час свого дводенного візиту.
"Ердоган візьме участь у спільному фото з лідерами країн-членів БРІКС і запрошених країн. У рамках саміту він зустрінеться з деякими главами держав і урядів. Очікується, що серед них буде Володимир Путін, лідер приймаючої Росії", - йдеться у повідомленні.
Також під час зустрічей президент Туреччини обговорить кроки, які необхідно вжити для зміцнення двосторонніх відносин як із БРІКС, так і з країнами-учасницями.
Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.
У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.
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Так як там в Казані зібралось одне ненажерливе бидло ,
для яких нафта , газ і бабло -
дорожче за життя людей 😡
Ото б почалась війна в середині цих угруповань за владу, а ще здається що заслані агенти прилитіли би прийняти участь в боротьбі за владу....
Ось приклад правління Байдена та Шольца, їхня обережна політика.
так як це не люди , а продажні шлюхи ,
які припхалися на поклон
до основного терориста і вбивці путлера ,
будь він проклят 🤬
так і переможемо 🤷🏻
До нього літала делегація з оркостану домовлятись з агентами при Зеленій гниді, ну знаєте та видатна російсяка делегація діячів із України.
Союз між цими "демократичними" країнами вигідний обом режимам, ООН нічого не робить супроти порушника всіх домовленостей, в Україні слуги кремля роблять що хочуть, то пан зЕрдроган вирішив пошабашити на заправці.
Відомо, що на цьому підприємстві роблять турецькі безпілотники Anka і модернізують F-16, а також виготовляють штурмові вертольоти T129 ATAK і супутники розвідки.
P.S. За те, що повністю лягли під москву, і самі вбивають свою мову, татарам -- ганьба.
І буде ганьба, допоки вони не стануть незалежною державою і не викинуть
нахвсю московсько-імперську наволоч зі свого краю.