Ердоган прибув на саміт БРІКС у Росії. ФОТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Казані у РФ для участі у саміті лідерів країн БРІКС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber.

Зазначається, що Ердоган також проведе двосторонні зустрічі з главами держав і урядів-учасниць під час свого дводенного візиту.

"Ердоган візьме участь у спільному фото з лідерами країн-членів БРІКС і запрошених країн. У рамках саміту він зустрінеться з деякими главами держав і урядів. Очікується, що серед них буде Володимир Путін, лідер приймаючої Росії", - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічей президент Туреччини обговорить кроки, які необхідно вжити для зміцнення двосторонніх відносин як із БРІКС, так і з країнами-учасницями.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.