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Ердоган прибув на саміт БРІКС у Росії. ФОТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Казані у РФ для участі у саміті лідерів країн БРІКС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber.

Зазначається, що Ердоган також проведе двосторонні зустрічі з главами держав і урядів-учасниць під час свого дводенного візиту.

"Ердоган візьме участь у спільному фото з лідерами країн-членів БРІКС і запрошених країн. У рамках саміту він зустрінеться з деякими главами держав і урядів. Очікується, що серед них буде Володимир Путін, лідер приймаючої Росії", - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічей президент Туреччини обговорить кроки, які необхідно вжити для зміцнення двосторонніх відносин як із БРІКС, так і з країнами-учасницями. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга провів зустріч із Ердоганом: обговорили співпрацю між країнами та шляхи до справедливого і тривалого миру в Україні 

Ердоган прибув на саміт БРІКС у Росії


Ердоган прибув на саміт БРІКС у Росії

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

Автор: 

росія (66080) Ердоган Реджеп Таїп (954) БРІКС (63)


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Топ коментарі
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23.10.2024 15:57 Відповісти
+16
Позорище для країни НАТО!
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23.10.2024 16:03 Відповісти
+12
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23.10.2024 15:59 Відповісти
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23.10.2024 15:57 Відповісти
султан отримав облизня - Китай та Індія відмовилися розширювати БРІКС
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23.10.2024 16:53 Відповісти
І цей маразм туди, на шабаш.
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23.10.2024 15:57 Відповісти
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23.10.2024 15:59 Відповісти
Так і є , як ви кажете ,
Так як там в Казані зібралось одне ненажерливе бидло ,
для яких нафта , газ і бабло -
дорожче за життя людей 😡
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23.10.2024 16:14 Відповісти
Один потужний постріл міг би обезглавити стільки терористичних організацій.
Ото б почалась війна в середині цих угруповань за владу, а ще здається що заслані агенти прилитіли би прийняти участь в боротьбі за владу....
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23.10.2024 16:32 Відповісти
Презідент чього?
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23.10.2024 17:02 Відповісти
того, чого як країни у світовій історії ніколи не існувало, якось так...
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23.10.2024 17:14 Відповісти
вот петух старий
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23.10.2024 16:00 Відповісти
Позорище для країни НАТО!
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23.10.2024 16:03 Відповісти
Захід настільки ослаб, що азіати тупо сміються з них.
Ось приклад правління Байдена та Шольца, їхня обережна політика.
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23.10.2024 16:03 Відповісти
Мені страшно соромно за всіх холуїв кремля ,
так як це не люди , а продажні шлюхи ,
які припхалися на поклон
до основного терориста і вбивці путлера ,
будь він проклят 🤬

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23.10.2024 16:10 Відповісти
Та це ще дрібниці, в наступному році до ***** на гулянку приїде і сам трамп
так і переможемо 🤷🏻
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23.10.2024 16:16 Відповісти
Вот вам млять и НАТО. Все к преступнику и детоубийце ***** на прием пожаловали. Как говорил Письков, на саммите брикс собрались все поддерживающие идеологию и понятия рузкого мира. Тоесть насильники, педофилы, убийцы, мародеры и детокрады.
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23.10.2024 16:20 Відповісти
А чого тільки тюбітєйка мАнАмаха? Гдє, *****, кАкАшнікі, мля?!
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23.10.2024 16:22 Відповісти
Торгаш турецький
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23.10.2024 16:24 Відповісти
Йому поуй, незважаючи на те, що він підтримує Азербайджа за нагорних Карабах супроти Арменії, яку підтримує болото.
До нього літала делегація з оркостану домовлятись з агентами при Зеленій гниді, ну знаєте та видатна російсяка делегація діячів із України.
Союз між цими "демократичними" країнами вигідний обом режимам, ООН нічого не робить супроти порушника всіх домовленостей, в Україні слуги кремля роблять що хочуть, то пан зЕрдроган вирішив пошабашити на заправці.
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23.10.2024 16:27 Відповісти
❗️У столиці Туреччини теракт біля будівлі авіакомпанії Tusaş - чути звуки стрільби з пістолетів і автоматів, загинуло щонайменше 3 людей

Відомо, що на цьому підприємстві роблять турецькі безпілотники Anka і модернізують F-16, а також виготовляють штурмові вертольоти T129 ATAK і супутники розвідки.
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23.10.2024 16:32 Відповісти
вернется домой .а там уже другой царь сидит
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23.10.2024 16:37 Відповісти
FT: Турция тайно запретила экспорт в Россию более 40 категорий американских товаров из-за угроз со стороны США
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23.10.2024 16:51 Відповісти
ага, одной рукой тайно запретила 40 категорий, а другой тайно разрешила 80
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23.10.2024 17:16 Відповісти
Чмо!!
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23.10.2024 17:34 Відповісти
Серед татар ердоган себе почуває абсолютно у своїй тарілці.

P.S. За те, що повністю лягли під москву, і самі вбивають свою мову, татарам -- ганьба.

І буде ганьба, допоки вони не стануть незалежною державою і не викинуть нах всю московсько-імперську наволоч зі свого краю.
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23.10.2024 17:59 Відповісти
От буде кумедно якщо Таіп таки стане приведе Туреччину до членства у БРІКС як країну НАТО. Це буде вищий пілотаж тюркської діпломатії. Та і запад не відмовить, так може пожурятся та занепокоятся максимум. Та і навіть в якомусь смислі це западу буде вигідно.
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23.10.2024 20:02 Відповісти
 
 