Эрдоган прибыл на саммит БРИКС в России. ФОТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань в РФ для участия в саммите лидеров стран БРИКС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Haber.

Отмечается, что Эрдоган также проведет двусторонние встречи с главами государств и правительств-участниц во время своего двухдневного визита.

"Эрдоган примет участие в совместном фото с лидерами стран-членов БРИКС и приглашенных стран. В рамках саммита он встретится с некоторыми главами государств и правительств. Ожидается, что среди них будет Владимир Путин, лидер принимающей России", - говорится в сообщении.

Также во время встреч президент Турции обсудит шаги, которые необходимо предпринять для укрепления двусторонних отношений как с БРИКС, так и со странами-участницами.

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Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.