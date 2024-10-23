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Эрдоган прибыл на саммит БРИКС в России. ФОТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань в РФ для участия в саммите лидеров стран БРИКС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Haber.

Отмечается, что Эрдоган также проведет двусторонние встречи с главами государств и правительств-участниц во время своего двухдневного визита.

"Эрдоган примет участие в совместном фото с лидерами стран-членов БРИКС и приглашенных стран. В рамках саммита он встретится с некоторыми главами государств и правительств. Ожидается, что среди них будет Владимир Путин, лидер принимающей России", - говорится в сообщении.

Также во время встреч президент Турции обсудит шаги, которые необходимо предпринять для укрепления двусторонних отношений как с БРИКС, так и со странами-участницами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига провел встречу с Эрдоганом: обсудили сотрудничество между странами и пути к справедливому и прочному миру в Украине

Ердоган прибув на саміт БРІКС у Росії


Ердоган прибув на саміт БРІКС у Росії

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

Автор: 

россия (96200) Эрдоган Реджеп Тайип (920) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+17
Ще одна шлюха
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23.10.2024 15:57 Ответить
+16
Позорище для країни НАТО!
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23.10.2024 16:03 Ответить
+12
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23.10.2024 15:59 Ответить
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23.10.2024 15:57 Ответить
султан отримав облизня - Китай та Індія відмовилися розширювати БРІКС
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23.10.2024 16:53 Ответить
І цей маразм туди, на шабаш.
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23.10.2024 15:57 Ответить
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23.10.2024 15:59 Ответить
Так і є , як ви кажете ,
Так як там в Казані зібралось одне ненажерливе бидло ,
для яких нафта , газ і бабло -
дорожче за життя людей 😡
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23.10.2024 16:14 Ответить
Один потужний постріл міг би обезглавити стільки терористичних організацій.
Ото б почалась війна в середині цих угруповань за владу, а ще здається що заслані агенти прилитіли би прийняти участь в боротьбі за владу....
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23.10.2024 16:32 Ответить
Презідент чього?
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23.10.2024 17:02 Ответить
того, чого як країни у світовій історії ніколи не існувало, якось так...
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23.10.2024 17:14 Ответить
вот петух старий
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23.10.2024 16:00 Ответить
Позорище для країни НАТО!
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23.10.2024 16:03 Ответить
Захід настільки ослаб, що азіати тупо сміються з них.
Ось приклад правління Байдена та Шольца, їхня обережна політика.
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23.10.2024 16:03 Ответить
Мені страшно соромно за всіх холуїв кремля ,
так як це не люди , а продажні шлюхи ,
які припхалися на поклон
до основного терориста і вбивці путлера ,
будь він проклят 🤬

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23.10.2024 16:10 Ответить
Та це ще дрібниці, в наступному році до ***** на гулянку приїде і сам трамп
так і переможемо 🤷🏻
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23.10.2024 16:16 Ответить
Вот вам млять и НАТО. Все к преступнику и детоубийце ***** на прием пожаловали. Как говорил Письков, на саммите брикс собрались все поддерживающие идеологию и понятия рузкого мира. Тоесть насильники, педофилы, убийцы, мародеры и детокрады.
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23.10.2024 16:20 Ответить
А чого тільки тюбітєйка мАнАмаха? Гдє, *****, кАкАшнікі, мля?!
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23.10.2024 16:22 Ответить
Торгаш турецький
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23.10.2024 16:24 Ответить
Йому поуй, незважаючи на те, що він підтримує Азербайджа за нагорних Карабах супроти Арменії, яку підтримує болото.
До нього літала делегація з оркостану домовлятись з агентами при Зеленій гниді, ну знаєте та видатна російсяка делегація діячів із України.
Союз між цими "демократичними" країнами вигідний обом режимам, ООН нічого не робить супроти порушника всіх домовленостей, в Україні слуги кремля роблять що хочуть, то пан зЕрдроган вирішив пошабашити на заправці.
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23.10.2024 16:27 Ответить
❗️У столиці Туреччини теракт біля будівлі авіакомпанії Tusaş - чути звуки стрільби з пістолетів і автоматів, загинуло щонайменше 3 людей

Відомо, що на цьому підприємстві роблять турецькі безпілотники Anka і модернізують F-16, а також виготовляють штурмові вертольоти T129 ATAK і супутники розвідки.
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23.10.2024 16:32 Ответить
вернется домой .а там уже другой царь сидит
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23.10.2024 16:37 Ответить
FT: Турция тайно запретила экспорт в Россию более 40 категорий американских товаров из-за угроз со стороны США
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23.10.2024 16:51 Ответить
ага, одной рукой тайно запретила 40 категорий, а другой тайно разрешила 80
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23.10.2024 17:16 Ответить
Чмо!!
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23.10.2024 17:34 Ответить
Серед татар ердоган себе почуває абсолютно у своїй тарілці.

P.S. За те, що повністю лягли під москву, і самі вбивають свою мову, татарам -- ганьба.

І буде ганьба, допоки вони не стануть незалежною державою і не викинуть нах всю московсько-імперську наволоч зі свого краю.
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23.10.2024 17:59 Ответить
От буде кумедно якщо Таіп таки стане приведе Туреччину до членства у БРІКС як країну НАТО. Це буде вищий пілотаж тюркської діпломатії. Та і запад не відмовить, так може пожурятся та занепокоятся максимум. Та і навіть в якомусь смислі це западу буде вигідно.
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23.10.2024 20:02 Ответить
 
 