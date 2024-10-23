Эрдоган прибыл на саммит БРИКС в России. ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань в РФ для участия в саммите лидеров стран БРИКС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Haber.
Отмечается, что Эрдоган также проведет двусторонние встречи с главами государств и правительств-участниц во время своего двухдневного визита.
"Эрдоган примет участие в совместном фото с лидерами стран-членов БРИКС и приглашенных стран. В рамках саммита он встретится с некоторыми главами государств и правительств. Ожидается, что среди них будет Владимир Путин, лидер принимающей России", - говорится в сообщении.
Также во время встреч президент Турции обсудит шаги, которые необходимо предпринять для укрепления двусторонних отношений как с БРИКС, так и со странами-участницами.
Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.
В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.
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Так як там в Казані зібралось одне ненажерливе бидло ,
для яких нафта , газ і бабло -
дорожче за життя людей 😡
Ото б почалась війна в середині цих угруповань за владу, а ще здається що заслані агенти прилитіли би прийняти участь в боротьбі за владу....
Ось приклад правління Байдена та Шольца, їхня обережна політика.
так як це не люди , а продажні шлюхи ,
які припхалися на поклон
до основного терориста і вбивці путлера ,
будь він проклят 🤬
так і переможемо 🤷🏻
До нього літала делегація з оркостану домовлятись з агентами при Зеленій гниді, ну знаєте та видатна російсяка делегація діячів із України.
Союз між цими "демократичними" країнами вигідний обом режимам, ООН нічого не робить супроти порушника всіх домовленостей, в Україні слуги кремля роблять що хочуть, то пан зЕрдроган вирішив пошабашити на заправці.
Відомо, що на цьому підприємстві роблять турецькі безпілотники Anka і модернізують F-16, а також виготовляють штурмові вертольоти T129 ATAK і супутники розвідки.
P.S. За те, що повністю лягли під москву, і самі вбивають свою мову, татарам -- ганьба.
І буде ганьба, допоки вони не стануть незалежною державою і не викинуть
нахвсю московсько-імперську наволоч зі свого краю.