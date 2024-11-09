Російський солдат перерізав собі горло колючим дротом, покінчивши життя самогубством. ВIДЕО

Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку фронту, на Донеччині зафільмували самогубство окупанта.

Російський солдат намагався вбити себе та перерізав собі горло колючим дротом, повідомляє Цензор.НЕТ.

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