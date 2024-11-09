Російський солдат перерізав собі горло колючим дротом, покінчивши життя самогубством. ВIДЕО
Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку фронту, на Донеччині зафільмували самогубство окупанта.
Російський солдат намагався вбити себе та перерізав собі горло колючим дротом, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+26 Папєрєднік
показати весь коментар09.11.2024 11:40
+14 saimansay
показати весь коментар09.11.2024 12:28
+13 Александр Кудренко #438142
показати весь коментар09.11.2024 11:39
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гойда!
Після аленушки я мало чому дивуюсь 🤣
при сраліні постаментів сраліну з гіпса бронзи каменю було БІЛЬШЕ чим постаментів лєніну
прийшов Хрущов - ніодного постамента не залишив
гойда.
Таких прикладів в історії дуже багато
типові приклади - злодії торгового шляху "салават юлаєв", "йосіп джугашвілі", ...
від втрати крові так швидко не помирають... він би там кочурівся години 2
Щоб він здох , катюга і поскоріше🙁