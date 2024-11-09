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Новини Відео Війна
17 061 49

Російський солдат перерізав собі горло колючим дротом, покінчивши життя самогубством. ВIДЕО

Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку фронту, на Донеччині зафільмували самогубство окупанта.

Російський солдат намагався вбити себе та перерізав собі горло колючим дротом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські штурмовики провели зачистку позицій ворога на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) самогубство (634)


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Топ коментарі
+26
Для цього не обов'язково їхати в Україну.
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09.11.2024 11:40
+14
на "скульптурі" суіцидніка потрібно було не гранату без чеки ліпити, а колючий дріт завязаний по шиї...
гойда!
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09.11.2024 12:28
+13
Это что-то новенькое. Раньше в основном, из автомата стрелялись. Креативят ...
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09.11.2024 11:39
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Ой да маладєй
А другу?
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09.11.2024 11:37 Відповісти
на "скульптурі" суіцидніка потрібно було не гранату без чеки ліпити, а колючий дріт завязаний по шиї...
гойда!
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09.11.2024 12:28 Відповісти
ну, це вже не якась там "парта героя", це вже інший левел. І такі "монументи" там будуть ваять ще півсторіччя, і онуки кара-мурз ще будуть носити до них квіти.
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09.11.2024 13:57 Відповісти
"памятники познего лілі-путінізъма"
Після аленушки я мало чому дивуюсь 🤣
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09.11.2024 14:03 Відповісти
у розумінні історичного періоду пофарбований гіпс - це не надовго років на 50+, а от якщо почнуть відливати у бронзі, то це вже на сторіччя. Це треба пояснювати нашим онукам вдома, бо на вчителів мало надії.
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09.11.2024 14:14 Відповісти
гіпс чи бронза чи камінь - все залежить від політичної коньюктури
при сраліні постаментів сраліну з гіпса бронзи каменю було БІЛЬШЕ чим постаментів лєніну
прийшов Хрущов - ніодного постамента не залишив
гойда.
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09.11.2024 14:18 Відповісти
воно ж начебто так, і монументів сраліну майже не залишилось, але у головах кацапів насраліно по сьогодні.
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09.11.2024 14:31 Відповісти
це генетичне - язичницькі традиції - "зробити куміра і танцювати довкола нього"
Таких прикладів в історії дуже багато
типові приклади - злодії торгового шляху "салават юлаєв", "йосіп джугашвілі", ...
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09.11.2024 14:43 Відповісти
яшкіин з козамудою вже планують народжувати?
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09.11.2024 17:34 Відповісти
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09.11.2024 11:38 Відповісти
ваші сумніви, прохфессор, мають під собою рацію!
від втрати крові так швидко не помирають... він би там кочурівся години 2
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09.11.2024 11:42 Відповісти
...мається на увазі - від порізів так скоро не окочурився б
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09.11.2024 11:43 Відповісти
От просто не вірю кацапам.А втрати крові я не побачив на цьюму відео.Може розподільча здатність монітора замала,х.з.
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09.11.2024 11:49 Відповісти
В кацапа кров не червона, як у людей, кольору болтної грязюки, тому важко розгледіти...
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09.11.2024 16:28 Відповісти
Таки так.Цього я не врахував.Каюсь.
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09.11.2024 16:38 Відповісти
Это что-то новенькое. Раньше в основном, из автомата стрелялись. Креативят ...
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09.11.2024 11:39 Відповісти
я чекаю на відео самогубства з міномета, тоді можу вважати, що бачив все.
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09.11.2024 14:01 Відповісти
Десь із зацікавленністю почухав поросячу пику Ким Чен Ін.Страчувати -страчував,але щоб принудити застрелитися з міномету......
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09.11.2024 16:50 Відповісти
Для цього не обов'язково їхати в Україну.
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09.11.2024 11:40 Відповісти
Може на "болотах" дроту нема?
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09.11.2024 11:53 Відповісти
не може, а так воно і є. на болотах також немає рашинських цвяхів. про це казала валька півстакана.
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09.11.2024 12:23 Відповісти
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09.11.2024 13:25 Відповісти
Креативненько.
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09.11.2024 11:52 Відповісти
Невже машков нову фільму знімає? На місці дрончика не повірив би...
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09.11.2024 11:56 Відповісти
ай маладца...
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09.11.2024 11:57 Відповісти
Что-то новенькое))))
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09.11.2024 11:58 Відповісти
классика зонавская
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09.11.2024 12:11 Відповісти
Пляшок бракує - перейшли на дріт.
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09.11.2024 11:58 Відповісти
Винахідливии!
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09.11.2024 11:59 Відповісти
Больовий шок. Треба завжди мати при собі обезболююче. Без ніг жити можна
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09.11.2024 12:02 Відповісти
Thinking outside the box
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09.11.2024 12:42 Відповісти
То не колючий дріт, то МЗП "Єгоза". Весела бляха штукенція.
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09.11.2024 12:46 Відповісти
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09.11.2024 13:20 Відповісти
Черговий доказ того що кацапи це нелюди, злобні кончені істоти, які окрім руйнувань та страждань нічого в світ не несуть
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09.11.2024 14:27 Відповісти
Імітатор.
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09.11.2024 15:05 Відповісти
Смерть какого-то садо-мазо. Да, андрофаги таки знают толк в извращениях.
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09.11.2024 15:08 Відповісти
Оригинально. Такого мы ещё не видели.
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09.11.2024 15:23 Відповісти
Это не то, чтобы что-то... Это что-то, чтобы это...
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09.11.2024 16:15 Відповісти
Они над собой то извращаются, а над другими-то и подавно.
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09.11.2024 16:58 Відповісти
Це - не раби. Раби зазвичай служать своєму господарю до кінця. Це щось гірше. Відсутність мізку !
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09.11.2024 18:38 Відповісти
Симуляція, на яку наші повелись. Поки башкане відділена від остову-живий орк
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09.11.2024 19:38 Відповісти
Шойгу,Герасимов ,где,****,патроны,чем,застрелиться¿¿¿
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09.11.2024 19:42 Відповісти
Ну понти це на мій погляд..Два рази по чикнув по трубі й моментом сконав..Він би хвилину мінімум як агонізував..витікав..Прикинувся скоріш..
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09.11.2024 22:51 Відповісти
Хоча приемно все одне бачити..до чего довели рускава чиловека...)))
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09.11.2024 22:52 Відповісти
Коли вже путлєру переріжуть глотку дротом ?
Щоб він здох , катюга і поскоріше🙁
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09.11.2024 23:39 Відповісти
Красава коцап я такого еще не видел
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11.11.2024 08:30 Відповісти
Интересно: если бы из подручных средств у него был лишь пинцет и ржавый гвоздь. как бы он поступил в даной ситуации
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11.11.2024 08:31 Відповісти
 
 