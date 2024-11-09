Бойцы 5 ОШБр атаковали танк, МТЛБ и артиллерийскую установку врага на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Воины 5-й отдельной штурмовой бригады нанесли точный удар по вражеским силам на Бахмутском направлении. Дроны наших бойцов прорвались в самые потаенные уголки, "выкурив" оккупантов из их укрытий.
В результате атаки украинских защитников были уничтожены российские танк, МТЛБ и артиллерийская установка, а также были поражены пехота и укрепления противника, сообщает Цензор.НЕТ.
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Trevo Trow
показать весь комментарий09.11.2024 13:37 Ответить Мне нравится 0
Тетяна Миколаївна
показать весь комментарий09.11.2024 15:03 Ответить Мне нравится 0
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