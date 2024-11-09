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Бойцы 5 ОШБр атаковали танк, МТЛБ и артиллерийскую установку врага на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Воины 5-й отдельной штурмовой бригады нанесли точный удар по вражеским силам на Бахмутском направлении. Дроны наших бойцов прорвались в самые потаенные уголки, "выкурив" оккупантов из их укрытий.

В результате атаки украинских защитников были уничтожены российские танк, МТЛБ и артиллерийская установка, а также были поражены пехота и укрепления противника, сообщает Цензор.НЕТ.

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танк (2253) уничтожение (6904) 5 ОШБр (95)


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Доставка піци в шлунок.
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09.11.2024 13:37 Ответить
красота, как прицельно чётко
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09.11.2024 15:03 Ответить
 
 