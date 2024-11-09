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Новости Война
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В Тульской области РФ атакован химкомбинат, производящий компоненты для российского ВПК, - ЦПД

Атака дронів на Тульську область РФ 9 листопада

В ночь на 9 ноября ударные беспилотники атаковали Тульскую область РФ. Под ударом оказался химический комбинат в российском городе Алексин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

По его словам, в 2013 году предприятие возобновило производство композиционного прессматериала АГ-4С и освоило выпуск прессматериала ТЗС-1Ф, что позволило удовлетворить потребности предприятий ракетно-космической отрасли и отрасли обычных вооружений.

Также химкомбинат производит компоненты, которые используются в создании порохов для боеприпасов крупных калибров, добавил Коваленко.

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Российский Telegram-канал Baza пишет, что химкомбинат атаковали сразу 10 беспилотников. Один из них якобы был сбит, восемь - упали на территории предприятия, еще один - на территории Алексинской ТЭЦ.

Что известно об этом химкомбинате?

Алексинский химический комбинат специализируется на выпуске полимерных и композиционных материалов.

В прошлом году на фоне вторжения России в Украину, Алексинский химический комбинат попал в блокирующий список санкций США, поскольку комбинат производит боеприпасы, "а также полимеры, лакокрасочные материалы и композиционные материалы для военно-промышленного комплекса России".

23 февраля 2024 года химкомбинат внесен в санкционный список стран Евросоюза, поскольку он "поставляет продукцию на принадлежащие государству предприятия по производству пороха, патронов и боеприпасов для Вооруженных сил РФ".

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Напомним, в ночь на субботу, 9 ноября 2024 года, дроны атаковали город Алексин в Тульской области РФ.

В свою очередь, Минобороны РФ уверяет, что в ночь на 9 ноября над территорией РФ якобы было сбито 50 беспилотников.

беспилотник (3516) россия (95308) Центр противодействия дезинформации (129)


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ЗБС ++
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09.11.2024 12:27 Ответить
А що, центру протидії протидії дезінформації більше нема чим зайнятись, як працювати речником ЗС
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09.11.2024 12:28 Ответить
...а ще, "атаковано" звучить, нібито хотів,- але щось пішло не так...
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09.11.2024 12:30 Ответить
ну і що таких заводів багато треба систематично знищувати заправки лінії електропередач громадську інфраструктуру і все це у мацкві і столичному регіоні
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09.11.2024 12:31 Ответить
Таких заводів, які мають потужності з виробництва колоксиліну для порохів на росії всього чотири - ще є в Тамбові, Казані і Пєрмі. Тому це суперважлива ціль, а для пересічного росіянина, звісно ***** той АХК, головне щоб заправка біля дому працювала.
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09.11.2024 13:39 Ответить
Завод по виробництву шахедів у тратарстані ми вже розбомбили, зараз ще один в стуле, на черзі кримській міст,а там Різдво!
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09.11.2024 12:37 Ответить
Зелені сказали, що міст бомбити не будуть, бо він не важливий ((( Так що, Різдво без подарунка ((
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09.11.2024 13:37 Ответить
 
 