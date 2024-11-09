В Тульской области РФ атакован химкомбинат, производящий компоненты для российского ВПК, - ЦПД
В ночь на 9 ноября ударные беспилотники атаковали Тульскую область РФ. Под ударом оказался химический комбинат в российском городе Алексин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
По его словам, в 2013 году предприятие возобновило производство композиционного прессматериала АГ-4С и освоило выпуск прессматериала ТЗС-1Ф, что позволило удовлетворить потребности предприятий ракетно-космической отрасли и отрасли обычных вооружений.
Также химкомбинат производит компоненты, которые используются в создании порохов для боеприпасов крупных калибров, добавил Коваленко.
Российский Telegram-канал Baza пишет, что химкомбинат атаковали сразу 10 беспилотников. Один из них якобы был сбит, восемь - упали на территории предприятия, еще один - на территории Алексинской ТЭЦ.
Что известно об этом химкомбинате?
Алексинский химический комбинат специализируется на выпуске полимерных и композиционных материалов.
В прошлом году на фоне вторжения России в Украину, Алексинский химический комбинат попал в блокирующий список санкций США, поскольку комбинат производит боеприпасы, "а также полимеры, лакокрасочные материалы и композиционные материалы для военно-промышленного комплекса России".
23 февраля 2024 года химкомбинат внесен в санкционный список стран Евросоюза, поскольку он "поставляет продукцию на принадлежащие государству предприятия по производству пороха, патронов и боеприпасов для Вооруженных сил РФ".
Напомним, в ночь на субботу, 9 ноября 2024 года, дроны атаковали город Алексин в Тульской области РФ.
В свою очередь, Минобороны РФ уверяет, что в ночь на 9 ноября над территорией РФ якобы было сбито 50 беспилотников.
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