У Тульській області РФ атаковано хімкомбінат, що виробляє компоненти для російського ВПК, - ЦПД

У ніч проти 9 листопада ударні безпілотники атакували Тульську область РФ. Під ударом опинився хімічний комбінат у російському місті Алексін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

За його словами, у 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного пресматеріалу АГ-4С та освоїло випуск пресматеріалу ТЗС-1Ф, що дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь.

Також хімкомбінат виробляє компоненти, які використовуються в створенні порохів для боєприпасів великих калібрів, додав Коваленко.

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Російський Telegram-канал Baza пише, що хімкомбінат атакували одразу 10 безпілотників. Один з них нібито було збито, вісім - упали на території підприємства, ще один - на території Алексінської ТЕЦ.

Що відомо про цей хімкомбінат?

Алексінський хімічний комбінат спеціалізується на випуску полімерних та композиційних матеріалів.

Торік на тлі вторгнення Росії в Україну, Алексінський хімічний комбінат потрапив у блокуючий список санкцій США, оскільки комбінат виробляє боєприпаси, "а також полімери, лакофарбові матеріали та композиційні матеріали для військово-промислового комплексу Росії".

23 лютого 2024 року хімкомбінат внесено до списку санкцій країн Євросоюзу, оскільки він "постачає продукцію на підприємства, що належать державі, з виробництва пороху, патронів і боєприпасів для Збройних сил РФ".

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Нагадаємо, у ніч проти суботи, 9 листопада 2024 року, дрони атакували місто Алексін у Тульській області РФ.

Своєю чергою, Міноборони РФ запевняє, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників.