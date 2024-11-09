УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10484 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 394 7

У Тульській області РФ атаковано хімкомбінат, що виробляє компоненти для російського ВПК, - ЦПД

Атака дронів на Тульську область РФ 9 листопада

У ніч проти 9 листопада ударні безпілотники атакували Тульську область РФ. Під ударом опинився хімічний комбінат у російському місті Алексін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

За його словами, у 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного пресматеріалу АГ-4С та освоїло випуск пресматеріалу ТЗС-1Ф, що дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь.

Також хімкомбінат виробляє компоненти, які використовуються в створенні порохів для боєприпасів великих калібрів, додав Коваленко. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Каспійську дрони атакували порт. ВIДЕО 

Російський Telegram-канал Baza пише, що хімкомбінат атакували одразу 10 безпілотників. Один з них нібито було збито, вісім - упали на території підприємства, ще один - на території Алексінської ТЕЦ.

Що відомо про цей хімкомбінат?

Алексінський хімічний комбінат спеціалізується на випуску полімерних та композиційних матеріалів.

Торік на тлі вторгнення Росії в Україну, Алексінський хімічний комбінат потрапив у блокуючий список санкцій США, оскільки комбінат виробляє боєприпаси, "а також полімери, лакофарбові матеріали та композиційні матеріали для військово-промислового комплексу Росії".

23 лютого 2024 року хімкомбінат внесено до списку санкцій країн Євросоюзу, оскільки він "постачає продукцію на підприємства, що належать державі, з виробництва пороху, патронів і боєприпасів для Збройних сил РФ".

Читайте також: Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл, - ЦПД

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 9 листопада 2024 року, дрони атакували місто Алексін у Тульській області РФ.

Своєю чергою, Міноборони РФ запевняє, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників.

Автор: 

безпілотник (4133) росія (65052) Центр протидії дезінформації (158)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗБС ++
показати весь коментар
09.11.2024 12:27 Відповісти
А що, центру протидії протидії дезінформації більше нема чим зайнятись, як працювати речником ЗС
показати весь коментар
09.11.2024 12:28 Відповісти
...а ще, "атаковано" звучить, нібито хотів,- але щось пішло не так...
показати весь коментар
09.11.2024 12:30 Відповісти
ну і що таких заводів багато треба систематично знищувати заправки лінії електропередач громадську інфраструктуру і все це у мацкві і столичному регіоні
показати весь коментар
09.11.2024 12:31 Відповісти
Таких заводів, які мають потужності з виробництва колоксиліну для порохів на росії всього чотири - ще є в Тамбові, Казані і Пєрмі. Тому це суперважлива ціль, а для пересічного росіянина, звісно ***** той АХК, головне щоб заправка біля дому працювала.
показати весь коментар
09.11.2024 13:39 Відповісти
Завод по виробництву шахедів у тратарстані ми вже розбомбили, зараз ще один в стуле, на черзі кримській міст,а там Різдво!
показати весь коментар
09.11.2024 12:37 Відповісти
Зелені сказали, що міст бомбити не будуть, бо він не важливий ((( Так що, Різдво без подарунка ((
показати весь коментар
09.11.2024 13:37 Відповісти
 
 