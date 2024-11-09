У Тульській області скаржаться на масовану атаку дронів. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 50 БпЛА над територією 7 регіонів. ВIДЕО
У ніч проти суботи, 9 листопада 2024 року, дрони атакували місто Алексин у Тульській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Як зазначається, упродовж ночі в місті було чути вибухи. Місцеві мешканці нарахували мінімум 11 безпілотників, що атакували Алексин.
Місцева адміністрація інформацію поки не коментувала.
Своєю чергою, Міноборони РФ запевняє, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників.
"28 безпілотників нібито було знищено над територією Брянської області, 12 - над територією Курської області, чотири - над територією Новгородської області, два - над територією Смоленської області, два - над територією Тульської області і по одному - над територіями Орловської та Тверської областей", - йдеться у повідомленні ворожого Міноборони.
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тут і базару нема...
Щось у вас з методичкою не те. Зателефонуйте товаришу майору.
Звичайно, кацапи брешуть, але ж, ми хоч кудись вцілили
23 февраля 2024 года комбинат внесён в санкционный список стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Евросоюза так как он «поставляет продукцию на принадлежащие государству предприятия по производству пороха, патронов и боеприпасов для Вооружённых сил РФ»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82#cite_note-5 [5] .