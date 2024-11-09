У Тульській області скаржаться на масовану атаку дронів. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 50 БпЛА над територією 7 регіонів. ВIДЕО

У ніч проти суботи, 9 листопада 2024 року, дрони атакували місто Алексин у Тульській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, упродовж ночі в місті було чути вибухи. Місцеві мешканці нарахували мінімум 11 безпілотників, що атакували Алексин.

Місцева адміністрація інформацію поки не коментувала.

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Своєю чергою, Міноборони РФ запевняє, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників.

"28 безпілотників нібито було знищено над територією Брянської області, 12 - над територією Курської області, чотири - над територією Новгородської області, два - над територією Смоленської області, два - над територією Тульської області і по одному - над територіями Орловської та Тверської областей", - йдеться у повідомленні ворожого Міноборони.