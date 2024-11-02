Міноборони РФ заявило про нібито збиття 24 БпЛА над територією 7 регіонів

Міноборони РФ стверджує, що у ніч на суботу, 2 листопада 2024 року нібито силами російської ППО було перехоплено понад 20 українських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення ворожого Міноборони цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

"ППО за ніч перехопила та знищила 24 українські безпілотники: 8 збито над територією Курської області, 8 - над Брянською, 2 - над Бєлгородською, 3 - над Орловською, по 1 - над Ростовською та Нижегородською областями, а також над Кримом", - запевнили у Міноборони РФ.

Традиційно, про наслідки атаки не повідомляється.