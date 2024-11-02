УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6333 відвідувача онлайн
Новини
1 009 4

Міноборони РФ заявило про нібито збиття 24 БпЛА над територією 7 регіонів

Український безпілотник

Міноборони РФ стверджує, що у ніч на суботу, 2 листопада 2024 року нібито силами російської ППО було перехоплено понад 20 українських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення ворожого Міноборони цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

"ППО за ніч перехопила та знищила 24 українські безпілотники: 8 збито над територією Курської області, 8 - над Брянською, 2 - над Бєлгородською, 3 - над Орловською, по 1 - над Ростовською та Нижегородською областями, а також над Кримом", - запевнили у Міноборони РФ.

Читайте: Міноборони РФ заявило про нібито збиття 21 БПЛА над окупованим Кримом та 4 областями

Традиційно, про наслідки атаки не повідомляється.

Автор: 

безпілотник (4942) Міноборони рф (728)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть неофашистам=рашистам!!!
показати весь коментар
02.11.2024 07:39 Відповісти
А скільки не перехоплено ?
показати весь коментар
02.11.2024 08:06 Відповісти
ти мене запитуєш?
показати весь коментар
02.11.2024 08:54 Відповісти
Щось давно не було ніяких "обломкоф" ані на НПЗ, ані на склади, ані на аеродроми... Навіть одного літачка до круглого числа вже півроку ніяк добити не можемо...
Баканов, Малюк, де ви?! Агов!!!
показати весь коментар
02.11.2024 09:39 Відповісти
 
 